45. Halbzeitfazit:

Es ist Pause zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen und irgendwie steht es hier noch 0:0! Die Partie startete ruhig mit leichten Feldvorteilen für Leverkusen. Klare Chancen blieben in der ersten Viertelstunde aus, bis Hudson-Odoi zum vermeintlichen 0:1 traf. Das Tor wurde allerdings wegen eines Foulspiels im Vorfeld zurückgenommen. Die Partie lief ausgeglichen weiter, als kurz vor der Pause völliges Chaos ausbrach. Schick scheiterte an Costa, im Gegenzug konterte Porto zum 1:0, zum zweiten Mal nahm der VAR den Treffer zurück und gab stattdessen Elfmeter für die Werkself. Schick verschoss diesen und wir stehen immer noch beim 0:0. Wer kann auf dieses Gefühlschaos also am besten reagieren?

45. Ende 1. Halbzeit

45. Jetzt kommt Schick wieder aus dem Spiel heraus! Schick nimmt den Ball bereits 30 Meter vor dem Tor auf und dribbelt dann auf Pepe zu. Der Verteidiger kommt nicht richtig in den Zweikampf, sodass Schick aus knapp 16 Metern abziehen kann, jedoch unter der Latte an den hochgerissenen Händen Costas scheitert!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Patrik Schick Leverkusen Elfmeter verschossen von Patrik Schick, Bayer Leverkusen

Was passiert hier? Schick jagt den Ball halbhoch rechts aufs Tor, doch Diogo Costa ahnt den Weg des Stürmers und pariert sehr stark mit der rechten Hand!

44. Es gibt den Elfmeter für Leverkusen!

42. Mehdi Taremi FC Porto VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Taremi (FC Porto) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Auch hier meldet sich der VAR! Nach der Chance von Schick schalten die Hausherren blitzsauber um und Taremi vollendet. Allerdings hatte David Carmo die Flanke bei der vorausgehenden Chance mit der Hand geblockt!

41. Schick scheitert aus spitzem Winkel! Eine Flanke von links wird vom Verteidiger vor Schick vermeintlich geblockt, doch der Tscheche bleibt dran und kann praktisch im Liegen nochmal abziehen. Aus spitzem Winkel macht Diogo Costa aber alle Weg zu und pariert den Versuch!

40. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Nachträglich sieht der Ecuadorianer Gelb, weil er mit seiner Grätsche deutlich zu spät kam.

40. Auf einmal muss Hrádecký zupacken! Nach einem Foul Hincapiés rollt der Ball zu Uribe durch, der sich ein Herz fasst und aus gut 20 Metern abzieht. Hrádecký macht sich lang und kratzt die Kugel aus dem linken Winkel!

39. Aus zweiter Reihe zentraler Position schießt Hložek fkach und mittig aufs Tor. Das ist für Diogo Costa keine Herausforderung.

38. Im Parallelspiel ist Club Brügge gegen Atlético in Führung gegangen und baut damit seinen Vorsprung in der Blitztabelle aus. Leverkusen zieht damit mit einen Punkt an den Spanien vorbei auf Rang Zwei.

37. Rechts im Strafraum zieht Frimpong einmal auf, doch bekommt dann keine Kontrolle in den linken Fuß. Statt ins lange Eck springt sein Schuss deshalb deutlich links vorbei!

36. Für den Moment kehrt der brasilianische Linksverteidiger aufs Feld zurück.

35. Die Ärzte der Portugiesen führen einige Reaktionstests bei Wendell durch, bevor sie ihn wieder aufs Feld schicken. Vielleicht ist hier Vorsicht angebracht.

34. Zum zweiten Mal in dieser Partie wird also Wendell behandelt. Dem brummt nach dem Zusammenprall der Schädel und bekommt erstmal einen kühlen Lappen auf die Stirn.

33. Diaby schnappt sich den Ball und schlägt den ruhenden Ball vors Tor. Costa kommt aus dem Kasten, Wendell ist im Weg und Andrich ist ebenfalls anwesend. Allerdings räumt der Torwart ausschließlich seinen eigenen Mitspieler um, weshalb Andrich den Pfiff des Schiedsrichters nicht wirklich nachvollziehen kann.

32. Zuletzt wurde Porto etwas stärker. Nun schieben die Rheinländer mal wieder etwas an. Frimpong geht rechts bis zur Grundlinie hinunter und holt mit seiner per Kopf geblockten Flanke einen Eckball heraus.

29. Tapsoba spielt einen unnötigen Pass durch die Mitte, der beim Gegner hängenbleibt. Den hochspringenden Ball kann Andrich nicht entscheidend wegschießen, sodass Eustáquio zum Abschluss ansetzt, den der deutsche Sechser wiederum blockt. Ein weitere Schussversuch von Taremi, der zum Fallrückzieher ansetzt, wird ebenfalls geblockt, diesmal von Jonathan Tah.

27. Im Strafraum stößt Hincapié seinen Gegenspieler zu Boden. Das dürfte vom Schiedsrichterteam ebenfalls nochmal gecheckt werden. Allerdings gibt Taylor wenig später bereits das Zeichen, dass kein Foul vorlag.

25. Wirklich gefährlich werden die Portugiesen allerdings nicht. Ein Steilpass durchs Zentrum stellt eine leichte Beute für den finnischen Schlussmann der Werkself dar.

24. Ein wenig zu verspielt ist Bayer 04, als sie den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. So rückt Porto immer weiter vor und erzwingt nach einigen Pässen den weiten Schlag zum Gegner.

21. Lukáš Hrádecký war zuletzt sehr umstritten. In dieser Situation fängt er eine Flanke aus dem linken Halbfeld sicher ab.

19. Der Treffer zählt nicht und das ist ein schwerer Schlag für Leverkusen. Andrich trifft zuerst das Bein des Portugiesen und damit ist das anschließende Ballspiel des Mittelfeldspielers für das Schiedsrichteam nichtig. Es bleibt beim 0:0.

18. Anthony Taylor geht tatsächlich an die Seitenlinie, um sich den Zweikampf nochmal anzuschauen.

17. Der VAR nimmt sich viel Zeit, um die Szene zu checken, weil Andrich bei der Balleroberung vermeintlich Foul gespielt hatte.

15. Callum Hudson-Odoi Leverkusen VAR-Entscheidung: Das Tor durch C. Hudson-Odoi (Bayer Leverkusen) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Im Zweikampf gewinnt Andrich einen Zwiekampf und leitet damit das schnelle Umschalten der Gäste selbst ein. Diaby legt den Ball am Strafraum rechts hinaus zum mitgelaufenen Andrich, der wiederum quer durch den Sechzehner chippt. Dort läuft Hudson-Odoi ein und jagt die Kugel unter die Latte!

13. Nach einem Zusammenprall mit Hložek humpelt Wendell erstmal zur Seitenlinie, spielt kurz darauf aber weiter.

11. Den ersten Leverkusener Schuss aufs Tor hat Adam Hložek, der eine weite Flanke im hohen Bogen aufs Tor köpft. Das ist eine leichte Beute für Diogo Costa.

10. Das ist lange Zeit eine ganz starke Aktion von Diaby, der den Ball aus dem Mittelfeld filigran bis an die Strafraumgrenze treibt. Dort spielt er dann allerdings quer, obwohl ihm da zwei Gegenspieler im Weg stehen und bleibt damit hängen.

7. Die Hausherren schalten gut um, als sich Pepê den Ball auf dem Weg in den Strafraum zu weit vorlegt. So kann Hincapié seinen Körper dazwischenstellen und zum Einwurf klären.

6. Diaby zieht halbrechts mehrere Spieler auf sich, ehe er links hinaus auf Hudson-Odoi flankt. Der holt den Ball runter, doch wird dann beim Schuss geblockt.

4. Es ist ein ruhiger Start in die Partie. Leverkusen baut etwas Ballbesitz auf, ist hier womöglich auf der Suche nach Selbstvertrauen und Ballsicherheit.

1. Nachdem Wendell sich auf der linken Außenbahn durchsetzt und seine Flanke von Tapsobah zu kurz geblockt wird, kommt Bruno Costa zum Abschluss. Dabei ist er allerdings in starker Rücklage und lässt den Ball auf die Tribüne segeln.

1. Porto stößt vor heimischer Kulisse an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Beide Mannschaften betreten den Rasen des Estádio do Dragão. Die Hymne der Champions League spielt. Es dauert nicht mehr lange.

Erfahrung wird dieser wichtigen Partie helfen, denkt sich die UEFA und schickt den 43-jährigen Anthony Taylor auf die iberische Halbinsel. Der britische Schiedsrichter erhält Unterstützung von den Linienassistenten Gary Beswick und Lee Betts.

Auf der anderen Seite kehrt Gerardo Seoane ein Stück weit zu den Wurzeln zurück. Mitchel Bakker, Odilon Kossounou und Kerem Demirbay sitzen auf der Bank, damit Piero Hincapié, Callum Hudson-Odoi und Adam Hložek starten können. Damit zieht sich Frimpong zurück in die Viererkette, wo er mit Tah, Tapsoba und Hincapié sowie Andrich und Aránguiz eine eingespielte Defensive bildet.

Sérgio Conceição hat nach dem starken Auftritt gegen Braga natürlich wenig Grund zum Wechseln. So kehrt lediglich João Mário zurück in die Startelf, nachdem er zuletzt zweimal im Aufgebot fehlte. Dafür sitzt Trainersohn Rodrigo Conceição zunächst auf der Bank. Interessant außerdem für alle Leverkusener: Linksverteidiger Wendell wird von Beginn an spielen.

Hoffnung kann Bayer 04 aus den bisherigen Duellen mit dem FC Porto ziehen. Gegen die Drachen trat die Werkself zwar erst zweimal an, gewann diese Duelle allerdings mit 2:1 und 3:1, um ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Ein Stamm dieser Mannschaft ist auch heute wieder dabei. Sie wissen also, wie man in Portugal gewinnen kann.

Für die Werkself ist die Länderspielpause wirkungslos verpufft und der Druck höher denn je. Bei einem chancenlosen Auftritt gegen Bayern München kamen sie mit 0:4 unter die Räder, woraufhin Geschäftsführer Fernando Carro medienwirksam die Mechanismen des Geschäfts erklärte – Gerardo Seoane ist also gewarnt. Sein Glück könnte sein, dass seine Mannschaft am zweiten Spieltag gegen Atlético Madrid wohl die beste Saisonleistung zeigte. Vielleicht reißen sie nun also doch noch das Ruder herum.

Die Länderspielpause ist vorbei und los gehen die harten englischen Wochen bis zur WM in Katar. Porto hat die Pause genutzt und am Wochenende das bis dato ungeschlagene Sporting Braga mit 4:1 aus dem Stadion geschossen. Nach einem 1:2 gegen Atlético und der harten 0:4-Klatsche gegen Club Brugge sollen nun endlich die ersten Punkte auf europäischem Parkett folgen. Leverkusen dürfte etwas dagegen haben.