54. Pajor geht auf der linken Seite ins Dribbling und sucht dann per Flanke Popp. Ihre Hereingabe segelt aber genau zu Irene Paredes, die mit dem Fuß klärt. Nachdem die Wölfinnen völlig ins Schwimmen geraten sind, schütteln sie sich nun ein wenig.

53. Der VfL ist völlig überrollt worden, zeigt sich jetzt nun aber mal: Links hat Rauch viel Platz, ihre Flanke ist aber ungenau und landet im Toraus. Was für eine Anfangsphase in diesem zweiten Durchgang!

50. Patri Barcelona Tooor für FC Barcelona, 2:2 durch Patri

Doppelschlag! Erneut geht es über rechts, von wo wieder Graham Hansen vorbereitet. Ihre Flanke erreicht die im Zentrum heranrauschende Patri, für die sich keine Gegenspielerin zuständig fühlt. Aus fünf Metern muss sie nur noch einnicken.

48. Patri Barcelona Tooor für FC Barcelona, 1:2 durch Patri

Da ist der schnelle Anschlusstreffer! Nach einer tollen Einzelaktion von Graham Hansen legt sie im Strafraum ins Zentrum ab, wo zwölf Meter vor dem Tor die sträflich freistehende ins obere rechte Eck einschieben muss. Barca ist zurück!

47. Barca kommt mit Dampf aus der Kabine. Rolfö hat auf der linken Außenbahn viel Platz und über Salma Paralluelo kommt das Spielgerät zu Aitana, die aus 20 Metern zentraler Position abschließt. Ihr Schuss landet aber genau in den Armen von Frohms.

46. Weiter geht es mit dem zweiten Durchgang des Champions-League-Finale! Kann sich Barca vom 0:2 noch einmal erholen? Personelle Veränderungen gibt es auf beiden Seiten erst einmal keine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Wolfsburg führt im Champions-League-Finale mit 2:0 gegen Barcelona! Früh brachte Pajor nach einem Bronze-Ballverlust die Wölfinnen in Führung, mit der zweiten echten VfL-Chance erhöhte nach 37 Minuten Popp dann. Barca hat deutlich mehr Ballbesitz, kommt sogar immer wieder zu erstklassigen Chancen. Über die Linie gehen will der Ball für die Katalaninnen noch nicht. Der VfL führt also schmeichelhaft - die Partie ist noch keineswegs entschieden!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Frohms rettet die Null! Über viele kurze Pässe kombiniert sich Barca in den gegnerischen Strafraum hinein. Am Ende kommt Salma Paralluelo an den Ball, die aus zehn Metern halblinker Position abschließt. Gegen die herausstürmende Keeperin bekommt sie das Leder nicht über die Torlinie. Riesentat von Frohms!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Auf der Sechs stopft Oberdorf immer wieder Löcher und räumt ab. Barcelona kommt vor allem durchs Zentrum kaum durch. Nach dem 2:0 kam Barcelona nicht mehr wirklich ins Spiel, Wolfsburg hat die Partie mehr im Griff.

42. Erst bekommt Wolfsburg eine Ecke nicht geklärt, die mehrfachen Schussversuche von Barcelona bekommen die Wölfinnen allesamt geblockt. Dann rollt der Konter über Jónsdóttir, die in den Strafraum eindringt, anschließend von María León sauber abgegrätscht wird.

40. Ein Diagonalball landet rechts auf der Außenbahn bei Graham Hansen, die sich gegen Rauch aber nicht durchsetzen kann. Wolfsburg agiert einfach giftiger als Barcelona!

37. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Alexandra Popp

Das 2:0 für die Wölfinnen! Rauch schiebt über ihre linke Seite an und dringt im Anschluss ins Zentrum ein. Dann legt sie auf die Außenbahn raus, wo Pajor eine punktgenaue Flanke ins Zentrum zu Popp bringt. Die steht acht Meter vor dem Kasten zwischen den beiden Innenverteidigerin sträflich frei und nickt ein. Barca hat die Chancen, Wolfsburg macht die Tore!

36. Links tankt sich Rolfö durch und dringt in den Strafraum zur Grundlinie ein, ihre Ablage ist dann aber zu ungenau für Patri. Roord kann dazwischen gehen und klären.

34. Die nächste XXL-Chance für den FC Barcelona! Von rechts rutscht mit etwas Glück eine halbhohe Flanke ins Zentrum durch. Dort taucht Graham Hansen alleine vor Frohms auf, trifft dann aber den Ball nicht voll, sodass der Abschluss aus sechs Metern klar daneben geht. So langsam wäre ein Ausgleich verdient!

33. Aitana Barcelona Gelbe Karte für Aitana (FC Barcelona)

Die Mittelfeldspielerin kommt mit ihrer Grätsche gegen Huth zu spät und hält den Schlappen drauf. Damit verdient sie sich ihre Verwarnung.

30. Parti versucht, nun nahe der Mittellinie mit einem langen hohen Ball Frohms zu überraschen. Die deutsche Torhüterin hat damit aber kein Problem und fängt den Versuch locker ab. Wolfsburg hält die Gegnerinnen nun wieder weiter vom Tor weg.

27. Aitana kommt aus 13 Metern halbrechter Position zum Abschluss, wird aber von der leidenschaftlich verteidigenden Wilms geblockt. Barca erhöht jetzt ein wenig den Druck!

26. Popp verlängert einen langen Schlag schön per Kopf auf die rechte Seite, wo Jónsdóttir nicht lange fackelt. Aus spitzem Winkel 25 Meter vor dem Tor kann sie Sandra Paños nicht in Verlegenheit bringen.

24. Die Spanierinnen haben deutlich mehr Ballbesitz - klar über 60 Prozent. Wolfsburg verteidigt aber leidenschaftlich und bekommt immer wieder einen Fuß dazwischen. Die Führung für den VfL ist trotzdem etwas schmeichelhaft.

22. Kathrin-Julia Hendrich Wolfsburg Gelbe Karte für Kathrin-Julia Hendrich (VfL Wolfsburg)

Ein Chipball auf die linke Seite soll Salma Paralluelo erreichen, Hendrich hält die Stürmerin am Arm fest, sodass sie zu Fall kommt. Die frühe Gelbe ist vertretbar!

20. Barca dringt über die rechte Seite mit Graham Hansen ein, die anschließend auf die heranstürmende Patri ablegt. Ihr Gewaltschuss wird dank einer starken Grätsche von Oberdorf entschärft. Wichtige Aktion der defensiven Mittelfeldspielerin!

17. Immer wieder versucht es Barcelona über die linke Außenbahn um Rolfö und Mariona. Der FCB hat die rechte Defensivseite wohl aus Schwachstelle beim VfL ausgemacht. In dieser Szene bleibt Rolfö dann aber an Hendrich hängen.

15. Popp agiert heute beim VfL übrigens als Mittelstürmerin, Pajor kommt dafür im 4-2-3-1-System über die linke Seite. Dass die Polin heute über außen kommt, hat sich bereits beim 1:0-Treffer ausgezahlt.

13. Das muss der Ausgleich sein! Eine Barca-Ecke von der rechten Seite landet am zweiten Pfosten, wo Irene Paredes sträflich frei steht. Aus kurzer Distanz schafft sie es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Die Kopfball landet knapp neben dem Tor. Glück für den VfL!

10. Im Aufbau agiert Barcelona wirklich riskant, viele Spielerinnen stehen sehr hoch. Nach einer Balleroberung kommt der anschließende Steckpass in Richtung Pajor nicht an. Irene Paredes kann aufräumen.

7. María León bringt eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum, wo das Spielgerät im Zentrum durchrutscht. Der Abwehrversuch der Wölfinnen gerät dort zu kurz, sodass Salma Paralluelo im Rückraum recht frei schießen darf. Ihr Schuss aus 18 Metern halbrechter Position geht aber klar drüber. Barca ist nach einer Antwort bemüht!

5. Da ist die versuchte Antwort von Barca: Links geht Mariona tief zur Grundlinie und legt von dort aus das Leder ins Zentrum. Frohms rutscht am Ball vorbei, aber Rauch passt auf und klärt mit einem Befreiungsschlag.

3. Ewa Pajor Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Ewa Pajor

Die frühe Führung für den VfL! Bronze verliert im Aufbauspiel den Ball an Pajor in halbrechter Position. Die Polin legt sich den Ball mit einem Kontakt ins Zentrum und schließt aus 20 Metern zentraler Position ab. Oben rechts schlägt der Ball im Anschluss ein, an dem Sandra Paños mit dem Fingerspitzen dran ist. Sie kann den Ball aber nicht mehr um den Pfosten lenken und die Wölfinnen dürfen jubeln!

1. Der erste Abschluss gehört dem FCB! Rechts im Strafraum kommt Graham Hansen ans Leder und legt auf auf Aitana ab. Ihr Schuss wird erst geblockt, dann befördert Walsh mit ihrem anschließenden Abschluss den Ball genau in die Arme von Frohms.

1. Nach einer tollen Eröffnungszeremonie rollt jetzt der Ball! Barca agiert in blau-roten Trikots, Wolfsburg spielt im typischen grün. Schiedsrichterin ist Cheryl Foster aus Wales.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage am letzten Spieltag gegen Madrid wechselt FCB-Coach Jonatan Giráldez auf vier Positionen: In der Außenverteigung rücken Ex-Wolfsburgerin Rolfö und Bronze rein, im Angriff starten Salma Paralluelo und Graham Hansen statt Oshoala und Geyse. VfL-Coach Tommy Stroot tauscht dagegen im Vergleich zum 2:1-Liagerfolg gegen Freiburg nur einmal: Für Waßmuth kommt Oberdorf in die Startelf. Damit wird der VfL wohl wieder mit klarer Doppelsechs bestehend aus Oberdorf und Roord auflaufen.

Lange Zeit führte der VfL Wolfsburg die Tabelle der Bundesliga an, bevor den Wölfinnen gegen Ende der Spielzeit die Puste ausging. Nach einer 0:4-Niederlage in Frankfurt war die Tabellenführung weg und auch bei den nachfolgenden Spielen konnte der VfL trotz Siegen nicht mehr wirklich überzeugen. Immerhin holte man sich Mitte Mai den DFB-Pokal mit einem verdienten Erfolg gegen den SC Freiburg. In der Champions Legaue eliminierte man erst PSG im Viertelfinale knapp mit 2:1, dann bezwangen die Wolfsburgerinnen Arsenal hauchzart mit 5:4 nach Verlängerung. Den Unterschied für den VfL könnte heute Ewa Pajor machen, sie ist mit acht Treffern die beste Torschützin in der diesjährigen Champions-League-Saison.

Der FC Barcelona holte in der abgelaufenen Ligasaison 85 von 90 möglichen Punkten und dominierte einmal mehr nach Belieben. Auch in der Champions-League gelang mit 15 Punkten in der Gruppenphase Platz eins - nur einmal musste man sich dem FC Bayern geschlagen geben. Im Viertelfinale fegte man dann mit insgesamt 6:1 über die AS Roma hinweg, ehe die Spanierinnen im Halbfinale den FC Chelsea ausschalten konnten. Mit einem 2:1 in Summe konnte Barca sich fürs Finale qualifizieren. Beide FCB-Treffer markierte die ehemalige Wölfin Caroline Graham Hansen. Auf sie müssen ihre Ex-Teamkolleginnen besonders achten.

Das Champions-League-Finale ruft! Mit dem FC Barcelona trifft der einmal mehr unangefochtene spanische Meister auf den VfL Wolfsburg, der seine Saison in der Frauen-Bundesliga knapp hinter den Bayern auf Platz zwei abgeschlossen hat. Zuletzt trafen die beiden Teams im letztjährigen Champions-League-Halbfinale aufeinander. Damals setzte sich die Spanierinnen nach einem 5:1-Heimerfolg und einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen die Wölfinnen mit insgesamt also 5:3 durch. Heute werden die Karten neu gemischt!