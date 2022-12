Eine gute halbe Stunde ist gespielt, noch steht es 0:0. Die Partie ist sehr intensiv, beide Mannschaften scheuen aber momentan noch das große Risiko, was vor allem in der Pressinghöhe deutlich wird.

Den fälligen Freistoß chippt Neymar in den Sechzehner, wo Kroatien die Situation bereinigen kann. Brasilien bleibt in Ballbesitz.

Auf beiden Seiten ist der jeweilige Superstar noch nicht so richtig in der Partie. Modrić leistete sich schon zwei kleine Unaufmerksamkeiten und auch Neymar holt sich die Bälle nun etwas tiefer ab, weil er in der Offensive nur schwer Zugang zum Spiel findet.

3.

Der Ballbesitz geht in den ersten Minuten eher an die Brasilianer, die Kroaten laufen situativ hoch an und setzen Thiago Silva und Co. unter Druck.