45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Erneut die Marokkaner! Nach einer Flanke von der linken Seite steigt Ziyech am zweiten Pfosten hoch und köpft die Kugel erneut an den Fünfer. Laporte köpft vor En-Nesyri den Ball aus dem Strafraum.

42. Mal wieder ein Standard für die Nordafrikaner. Rund 35 Meter zentral vor dem Kasten bringt Ziyech einen Ball in den Sechzehner. Die Spanier bekommen das Leder nicht geklärt und Boufal bringt die Kugel von links erneut an den zweiten Pfosten. Aguerd steigt unbedrängt hoch und köpft den Ball knapp rechts über den Kasten.

39. Nun sind wieder die Spanier die dominierende Mannschaft und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Weiter versuchen die Südeuropäer die Marokkaner mit kurzen Pässen zu überwinden. Doch die Marokkaner machen das bis jetzt weiter gut und blocken immer wieder die Hereingaben in den Strafraum.

36. Nun wieder die Spanier. Nach einer Flanke von der linken Seite von Gavi auf Ferrán Torres auf die rechte Seite geht dieser gegen drei Marokkaner ins Dribbling und bleibt Sieger. Jedoch holt er keinen Raum heraus und so Spanien muss wieder neu aufbauen.

33. Die Marokkaner setzen sich nun mal in der spanischen Hälfte fest. Die Kugel kommt Mazraoui und der Bayern-Spieler schießt aus rund 25 Metern zentraler Position halbhoch aufs Tor. Schlussmann Unai Simón taucht ab und sichert kurz vor dem Kasten das Leder.

29. Nach rund einer halben Stunde sind die Spanier nun die etwas gefährlichere Mannschaft und erobern nun immer wieder den Ball. Die Marokkaner sind aber weiter sehr dizipliniert in der Abwehrarbeit und stellen die Räume gut zu.

26. Nach einem langen Ball auf die linke Seite des Sechzehners zieht Marco Asensio aufs Tor zu und schießt aus spitzem Winkel aufs Tor - Außennetz!

25. Die beste Chance der Partie! Latte! Nach einem Ballgewinn der Spanier am marokannischen Strafraum bekommt Ferrán Torres am Fünfer den Ball. Er legt die Kugel zu Gavi zurück und der hämmert die Kugel aus rund zwölf Metern zentral an die Latte. Der Schuss fliegt zurück ins Feld, doch Ferrán Torres Nachschuss blockt Marokko ab. Jedoch hätte der Treffer wegen einer Abseitsposition vom Spieler mit der Nummer elf auch nicht gezählt!

21. Nächster Freistoß für die Nordafrikaner. Ziyech bringt einen Standard aus rund 30 metern von der rechten Seite in den Sechzehner. Spanien köpft das Leder aus dem Strafraum.

18. Weiter kaum Tor-Möglichkeiten. Nach rund 18 Minuten macht Spanien weiter das Spiel. Jedoch stellen die Nordafrikaner die Räume um den Sechzehner gut zu und lassen bis jetzt keine Möglichkeiten zu. Die Marokkaner lauern immer wieder auf Konter, sind bis jetzt aber auch kaum gefährlich.

15. Wieder die Marokkaner! Nach einer Flanke von Mazraoui von der linken Seite fängt Spaniens Schlussmann Unai Simón das Leder gerade noch vor dem heranfliegenden En-Nesyri ab.

12. Erster Abschluss der Partie! Freistoß für Marokko. Rund 20 Meter links vor dem Kasten bekommen die Nordafrikaner einen Freistoß zugesprochen. Hakimi läuft an und tritt die Kugel über die Mauer. Das Leder fliegt aufs Tor zu, fliegt aber rund einen halben Meter links über den Kasten hinweg.

9. Weiter plätschert das Spiel ein bisschen dahin. Die Partie findet viel um die Mittellinie statt und Spanien schiebt sich die Kugel hin und her und sucht nach einer Anspielstation in der Spitze, doch die stellen die Marokkaner bis jetzt gut zu.

6. Marokko läuft in den Anfangsminuten die Spanier früh an. Schon an der Mittellinie attakieren die Nordafrikaner die Südeuropäer und erobern so immer wieder den Ball. Doch die Spanier stehen hinten gut und stellen die Räume zu und lassen so noch keine Möglichkeiten zu.

3. Wenig los zu Beginn. Beide Mannschaften suchen erst einmal über den Ballbesitz die Sicherheit im Spiel. Das Spiel findet viel im Mittelfeld statt und Spanien hat etwas mehr Ballbesitz in den ersten Minuten.

1. Das Spiel läuft. Spanien stößt an und der argentinische Schiedsrichter gibt die Partie frei.

1. Spielbeginn

Spanien begann furios bei dieser WM. Am ersten Spieltag gewannen die Südeuropäer mit 7:0 gegen Costa Rica. Nach einem 1:1 gegen Deutschland am zweiten Spieltag folgte am letzten Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen Japan. Jedoch qualifizierte sich die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique aufgrund der besseren Tordifferenz für das Achtelfinale. So schied Deutschland als Dritter der Gruppe E aus und Spanien trifft nun als Gruppenzweiter auf Marokko.

Marokko ist bei dieser WM noch ungeschlagen. Die Nordafrikaner qualifizierten sich als Gruppensieger der Gruppe F für das Achtelfinale. Dabei ließen sie neben den Kanadiern auch Geheimfavorit Belgien hinter sich. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt gegen Kroatien folgten zwei Siege gegen Belgien (2:0) und Kanada (2:1). Damit zog die Mannschaft von Nationaltrainer Regragui mit sieben Punkten ins Achtelfinale ein.

Auch Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique rotiert nach der 1:2-Niederlage gegen Japan am dritten Spieltag seine Anfangsformation. Auf fnf Positionen ändert er seine Startelf. Für Azpilicueta, Álex Baldé, Pau Torres, Nico Williams und Álvaro Morata stehen heute Marcos Llorente, Laporte, Jordi Alba, Ferrán Torres und Marco Asensio in der Startaufstellung.

Marokkos Nationaltrainer Regragui verändert seine Startelf gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Kanada am dritten Spieltag nur auf einer Position. Für Sabiri steht heute Amallah neu in der Anfangself.