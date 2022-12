Den fälligen Eckstoß faustet der in diesem Turnier so starke Wojciech Szczęsny aus der Gefahrenzone.

Auf einmal presst Polen hoch an und kommt im gegnerischen Strafraum tatsächlich an den Ball. Nur mit Glück bleibt das Leder in den Reihen der Équipe Tricolore.

Überraschend selten trafen Frankreich und Polen im Laufe der Zeit in Pflichtspielen aufeinander. Die ersten beiden Duelle gewann Frankreich bereits in den 1960ern. Bei der WM 1982 in Spanien setzte sich Polen mit 3:2 im Spiel um Platz 3 durch, was zu den größten Erfolgen des Landes gehört. Anschließend folgten nur noch zwei Unentschieden bei der EM-Qualifikation 1994/95. Historisch gesehen steht also ein enges Spiel bevor.