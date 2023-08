72. Nächste Chance für Nigeria! Ein Eckball von der rechten Seite findet Uchenna Kanu, die aus acht Meter rechts am Tor vorbei köpft.

70. Für England spricht eigentlich nur, dass die Europäerinnen bisher deutlich weniger in dieses Spiel investiert haben und Richtung Spielende oder gar Verlängerung mehr Körner haben könnten als die Nigerianerinnen, die durchweg einen enormen Laufaufwand betreiben.

67. Den Eckball jagt Georgia Stanway dann aber direkt ins Toraus. So wird es natürlich schwierig.

65. Es bleibt ein seltsamer Auftritt der favorisierten Engländerinnen. Von der Spielfreude beim 6:1 gegen China ist hier überhaupt nichts zu sehen. Immerhin kann Lauren Hemp mal wieder einen Eckball herausholen.

62. Lauren James ist auch heute eine der auffälligsten Engländerinnen und hat die meisten Abschlüsse verbucht, wird aber längst nicht so torgefährlich wie in den letzten Spielen. Jetzt tankt sich die Spielerin vom FC Chelsea mal auf dem linken Flügel durch, gibt das Leder dann im Strafraum aber her.

59. Nach einer hohen Hereingabe von der rechten Seite setzt sich Rachel Daly in der Mitte mal durch und bringt den Fuß an den Ball, stochert diesen aber deutlich am Tor vorbei.

58. Mit Asisat Oshoala vom FC Barcelona kommt nun auch noch der größte Star der Nigerianerinnen ins Spiel. Das macht es für die angeschlagenen Engländerinnen vermutlich nicht einfacher.

58. Asisat Oshoala Nigeria Einwechslung bei Nigeria: Asisat Oshoala

58. Ifeoma Onumonu Nigeria Auswechslung bei Nigeria: Ifeoma Onumonu

57. England wird nun zumindest etwas aktiver und hält den Ball mal länger in der gegnerischen Hälfte. Von einem richtigen Abschluss sind die Europameisterinnen aber weit entfernt.

56. Per Standardsituation kommen die Britinnen immerhin mal wieder zu einem Abschluss. Alex Greenwoods Flanke aus dem linken Halbfeld köpft Alessia Russo aus zehn Metern aber klar am Tor vorbei.

54. Was ist bloß mit den Engländerinnen los? Die Lionesses wirken wie gehemmt, nehmen kaum am Spiel teil und und geraten immer wieder unter Druck. Kanu kann sich jetzt mal rechts im Strafraum absetzen und scharf nach innen geben, findet aber in der Mitte keine Abnehmerin.

51. Toni Payne marschiert an die Grundlinie durch und holt den nächsten Eckball für Nigerias heraus, weil Millie Bright nur noch ins eigene Toraus klären kann. Diesmal kommt aber kein Abschluss zustande.

49. Englands Trainerin Sarina Wiegman war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden und hat in der Kabine sicher einiges angesprochen. Nur hat das bisher nichts gebracht. Nigeria wirkt weiter frischer und hat mehr vom Spiel.

47. Nigeria ist gleich wieder voll da und hat schon wieder Alupech! Eine hohe Flanke von links kommt am zweiten Pfosten bei Uchenna Kanu runter, die sich in der Luft gut durchsetzt und ihren Kopfball auf die Latte platziert. Womöglich wäre Mary Earps da allerdings auch zur Stelle gewesen, wenn der Ball früher runtergekommen wäre.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

England und Nigeria gehen im WM-Achtelfinale von Brisbane mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause! Die afrikanischen Super Falcons starteten unerwartet offensiv in die Partie und bereiteten den Lionesses damit arge Probleme. Nigeria hatte im ersten Durchgang die besseren Chancen und war deutlich näher am Führungstreffer. Vor allem bei Ashleigh Plumptres Lattentreffer hatten die Engländerinnen Glück. Erst nach einer knappen halben Stunde wurde der Europameister stärker und kam auch selbst zu einigen Abschlüssen. Wirklich brenzlig wurde es aber nie für Chiamaka Nnadozie im nigerianischen Tor. Kurzzeitig hofften die Britinnen auf einen Strafstoß, doch Schiedsrichterin Melissa Borjas Pastrana nahm ihre Entscheidung nach Ansicht der Videobilder wieder zurück. So ist hier für die zweite Hälfte absolut alles offen. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Die letzte Minute der angezeigten Nachspielzeit läuft. Viel passiert aktuell nicht mehr auf dem Rasen. Beide Seiten wollen wohl erstmal mit dem 0:0 in die Kabinen.

45. +2 Mit einem schönen Doppelpass hebeln Lucy Bronze und Georgia Stanway mal die nigerianische Abwehr aus und Bronze kann rechts in den Strafraum ziehen, legt sich den Ball dann aber viel zu weit vor und rast direkt ins Toraus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Hemp macht auf dem linken Flügel nochmal Tempo und bringt das Leder an den Fünfer, wo Chiamaka Nnadozie aber zur Stelle ist und etwas unorthodox klärt.

43. Die Nigerianerinnen halten am ihrem Konzept fest und schieben das Spiel immer wieder weit weg vom eigenen Tor. England kommt kaum ins Kombinieren und findet nur ganz selten spielerisch ins letzte Drittel.

40. England erhöht nochmal den Druck und Georgia Stanway holt die nächste Ecke heraus. Den bringt die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern auch gleich selbst nach innen, landet aber auf einem nigerianischen Kopf. Den Nachschuss jagt Lauren James weit am Tor vorbei.

38. Da war mehr drin! Hemp setzt sich nach einem langen Ball von James auf der rechten Seite mal stark durch und geht auf den Strafraum zu, bremst dann aber einfach ab und lässt sich von Blessing Demehin wieder einholen. So gibt es letztlich nur einen Eckball und der bringt keine Gefahr.

36. Doppelchance für Nigeria! Erst wird Rasheedat Ajibades Abschluss aus acht Metern gerade noch von Millie Bright geblockt, dann rutscht Christy Ucheibe beim Nachschuss weg und verfehlt die Kiste knapp.

34. Kein Elfer! Die Unparteiische aus Honduras nimmt ihre Entscheidung zurück. Letztlich war es dann wohl auch ihr nicht genug und das geht auch völlig in Ordnung.

32. Natürlich wird die Szene vom VAR geprüft. Der Kontakt ist zwar unstrittig, aber den gibt es in jeder Partie so häufig, dass man dann sehr viele Strafstöße geben müsste. Melissa Borjas Pastrana geht nun auch raus an den Monitor.

31. Elfmeter für England! Eine Freistoßflanke fliegt aus dem linken Halbfeld an den Elfer, wo Rachel Daly von Rasheedat Ajibade leicht gehalten und geschoben wird zu Boden geht. Schiedsrichterin Melissa Borjas Pastrana zeigt sofort auf den Punkt.

28. Nigeria kriegt einen englischen Eckball am eigenen Fünfer nicht ordentlich geklärt und plözlich ergibt sich die Riesenchance für Rachel Daly. Aus acht Metern schießt die englische Angreiferin aber genau auf Chiamaka Nnadozie.

26. Keira Walsh kann dem Spiel bisher noch überhaupt nicht ihren Stempel aufdrücken. Die Rückkehrerin wirkt nach ihrer Knieverletzung noch unsicher und wird auch stets von zwei Nigerianerinnen begleitet. Insgesamt hat sich England nun aber wieder stabilisiert und übernimmt langsam das Kommando.

23. Die erste gute englische Chance entsteht dann per Zufall: Nigerias Innenverteidigerin Blessing Demehin schlägt 20 Meter vor dem eigenen Tor ein Luftloch und serviert so perfekt für Alessia Russo. Die zeiht sofort ab und visiert das rechte Eck an, Chiamaka Nnadozie verkürzt aber stark den Winkel und pariert sicher.

20. Von den Spielverlaufsprognosen aus dem Vorfeld des Spiels ist bisher keine einzige eingetreten. Nigeria ist das deutlich aktivere Team, setzt England immer wieder unter Druck und die Europameisterinnen finden überhaupt nicht ins Spiel.

17. Die Lette rettet für England! Die Lionesses scheinen von der mutigen Spielweise Nigerias völlig überrascht zu sein und laufen fast nur hinterher. Uchenna Kanu tanzt rechts im Strafraum zwei Gegenspielerinnen aus und gibt in die Mitte. Aus dem Rückraum zieht dann Ashleigh Plumptre ab und knallt die Kugel mit dem Linken krachend an den Querbalken! Wenig später versucht es die 25-Jährige nochmal aus 14 Metern und zwingt Earps zu einer starken Parade.

16. Nigeria agiert bisher deutlich offensiver und mutiger als erwartet. In den Gruppenspielen standen die Superfalken fast durchweg sehr tief und setzten nur auf Konter. Heute schickt Randy Waldrum seine Frauen sogar mal noch ins Pressing und man überlässt den Engländerinnen nicht kampflos das Mittelfeld.

14. Die zweite Ecke der Afrikanerinnen wird schon deutlich gefährlicher! Von der rechten Seite wird der Ball auf den Elfmeterp8unkt geschlagen, wo Michelle Alozie einläuft und wuchtig aufs linke Eck köpft. Zwei Meter vor der Linie steht Alessia Russo genau richtig und köpft die Kugel raus.

12. England sucht immer wieder Lauren Hemp, die in der Anfangsphase viele Tiefenläufe macht und die Bälle festmachen soll. Bisher gelingt das noch nicht so richtig.

10. Jetzt kommen auch die Super Falcons zu ihrem ersten Eckstoß, da Keeperin Mary Earps eine Flanke von Rasheedat Ajibade unnötig zur Ecke lenkt. Der Ball wäre auch so ins Toraus gegangen und es war keine Nigerianerin in der Nähe. Bestraft wird das aber nicht, denn die Engländerinnen klären am Fünfer mit vereinten Kräften und James schlägt die Kugel raus.

7. England agiert bisher aus einer 3-5-2-Grundformation und lässt es eher ruhig angehen. Die Lionesses scheuen noch das Risiko und sind darauf bedacht, bloß hinten nichts anbrennen zu lassen. Nigeria steht im 4-5-1 recht hoch und lässt sich nicht zurückdrängen.

5. Der erste englische Eckball fliegt von links in den Fünfer. Nigerias Torfrau Chiamaka Nnadozie strauchelt kurz, klärt dann aber doch souverän mit einer Hand.

4. Es geht gleich ordentlich zur Sache. Von den Nigerianerinnen war die körperbetonte Gangart erwartet worden, aber auch die Engländerinnen teilen ordentlich aus.

2. Die Britinnen holen gleich mal einen Freistoß heraus, den Alex Greenwood als Flanke in die Box schlägt. Gesucht wird wie fast immer Millie Bright, die aber gegen zwei Gegenspielerinnen diesmal auf verlorenem Posten steht.

1. Der Ball rollt! England spielt in Weiß und Blau, Nigeria ganz in Neongrün.

1. Spielbeginn

Es ist angerichtet! Schiedsrichterin Melissa Borjas Pastrana aus Honduras hat die beiden Teams bereits auf den Rasen des Suncorp Stadiums geführt und aktuell erklingen die beiden Nationalhymnen. In wenigen Augenblicken kann es dann losgehen mit diesem WM-Achtelfinale zwischen England und Nigeria!

Noch ein kurzer Blick auf die Aufstellungen: Beide Coaches belassen es bei einer Änderung. Bei England verdrängt Rückkehrerin Walsh Katie Zelem auf die Bank, bei Nigeria startet Ifeoma Onumonu für Asisat Oshoala (Bank).

Nigerias Coach Randy Waldrum ist mit dem Abschneiden seines Teams schon jetzt sehr zufrieden. "Die Leute haben uns nicht zugetraut, dass wir in dieser Gruppe durchkommen, also ist dieses WM schon jetzt ein großer Erfolg für uns", so Waldrum. Nun soll ein weiterer "großer Sieg" folgen, der "etwas ganz Spezielles für das nigerianische Volk wäre. Englands Trainerin Sarina Wiegman hat natürlich andere Pläne und versprach: "Wir werden untersuchen, wie die nigerianische Mannschaft spielt, werden ihre Stärken herausarbeiten und ihre Schwächen ausnutzen."

Nigeria geht zwar als Außenseiter in diese Partie, hat in der Gruppenphase aber durchaus für Furore gesorgt und Olympiasieger Kanada hinter sich gelassen. Neben zwei Unentschieden gegen Irland und Kanada gelang den Super Falcons ein viel beachteter 3:2-Erfolg gegen die starken Co-Gastgeberinnen aus Australien. Die Nigerianerinnen, die ihr Geld größtenteils in den europäischen Topligen in Spanien und Frankreich verdienen, haben vor allem mit einem sehr physischen Spielstil und viel Tempo in der Offensive beeindruckt und werden sicher auch den Engländerinnen das Leben schwer machen.

Pünktlich zur K.O.-Phase hat sich im englischen Team auch Superstar Keira Walsh wieder fit gemeldet. Die 26-Jährige vom FC Barcelona hatte nach einer im Spiel gegen Dänemark erlittenen Knieverletzung gegen China gefehlt und einige Tage pausiert. Dass ihr Fehlen im letzten Spiel kaum auffiel, lag vor allem an der überragenden Lauren James, die an fünf von sechs Treffern direkt beteiligt war und zwei sehenswerte Treffer erzielte. Heute agieren beide zusammen im englischen Mittelfeld.

Mit Deutschland, Kanada und Brasilien konnten gleich drei Mitfavoriten auf den Titel bei dieser WM überhaupt nicht überzeugen und mussten bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Nicht so die amtierenden Europameisterinnen aus England. Die Lionesses marschierten ungeschlagen und mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten durch die Gruppenphase. Vor allem beim abschließenden 6:1 gegen China überzeugte das englische Team auf ganzer Linie und untermauerte seine Stellung als Topfavorit.