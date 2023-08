90. +2 Fazit nach 90 Minuten:

Ohne Tore geht es in die Verlängerung im Achtelfinalspiel zwischen Schweden und den USA. Über weite Strecken dominierte der Weltranglistenerste das Spiel und nur den Reflexen von Zećira Mušović ist es zu verdanken, dass die Skandinavierinnen hier nochmal 30 Minuten Gnadenfrist bekommen. Offensiv ging bei den Gelben bis auf eine Chance für Sofia Jakobsson kurz vor Schluss gar nichts, die USA hadern weiter mit der Chancenverwertung und hätten das Ding eigentlich in der regulären Spielzeit schaukeln müssen. Die beiden Coaches stimmen nun ihr Personal auf die folgenden 30 Minuten ein!

90. +2 Ende 2. Halbzeit

90. +1 Sieht so aus, als würde es hier in die Verlängerung gehen. Die USA versuchen nun nochmal alles, um dem zu entgehen.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89. Unfassbar! Nach einer Flanke von Lynn Williams kann Zećira Mušović einen druckvollen Kopfball von Alex Morgan von der Fünferlinie genial parieren. Es bleibt spannend!

88. Schweden bringt eine gefährliche Ecke von der rechten Seite in die Box, wo sich fast die komplette gelbe Mannschaft versammelt hat. Nach etwas Gewusel kann aber Alyssa Naeher die Situation endgültig bereinigen.

87. Die Partie plätschert dem Ende entgegen. Kann hier eines der beiden Teams noch den Lucky Punch erzielen?

85. Der erste Torschuss der Schwedinnen, man hat es nicht mehr für möglich gehalten! Sofia Jakobsson geht im Strafraum ins Dribbling, dreht sich um zwei Gegenspielerinnen und legt sich den Ball auf den linken Spann, mit dem sie aus kurzer Distanz abzieht und letztlich ihre Meisterin in Alyssa Naeher findet. Das war knapp!

84. Mit einem genialen Steckpass findet Lindsey Horan Alex Morgan, die aber bei der Ballannahme ins Fallen gerät und aus spitzem Winkel das Außennetz trifft. Doch die Fahne war oben, denn Morgan stand wohl sehr knapp im Abseits.

81. Sofia Jakobsson Schweden Einwechslung bei Schweden: Sofia Jakobsson

81. Kosovare Asllani Schweden Auswechslung bei Schweden: Kosovare Asllani

81. Lina Hurtig Schweden Einwechslung bei Schweden: Lina Hurtig

80. Aktuell passiert in beide Richtungen nicht mehr viel, zu groß ist das Risiko, sich in den Schlussminuten einen Konter einzufangen. Zehn Minuten bleiben noch auf der Uhr!

78. Peter Gerhardsson muss reagieren. Er gibt Lina Hurtig an der Seitenlinie einige Anweisungen mit, es dürften hier paar Wechsel bevorstehen.

75. Nach langer Zeit eine gute Aktion der Schwedinnen: Johanna Rytting Kaneryd lässt Crystal Dunn im Sechzehner mit einem Haken aussteigen, bei ihrem Zuspiel steht jedoch die Schiedsrichterin unglücklich im Weg.

73. Will Peter Gerhardsson für Stabilität in den hinteren Reihen sorgen, dann täte er gut daran, Jonna Andersson für heute zu erlösen. Die Verteidigerin der Gelben ist völlig aus der Puste und maßlos überfordert mit dem Sturmlauf von Lynn Williams, respektive Trinity Rodman.

72. Die erste auffällige Szene von Lynn Williams: Mühelos setzt sie sich am rechten Flügel gegen die überforderte Jonna Andersson durch, findet dann für ihre halbhohe Flanke in den Sechzehner aber keine Empfängerin.

69. Kurze Pause. Im Zweikampf um den Ball ist Lindsey Horan mit Filippa Angeldahl zusammengeprallt und hat einen Schlag aufs Schienbein abbekommen. Die Mittelfeldregisseurin deutet aber an, hier weitermachen zu wollen.

69. So dominant die USA hier auch sind, ohne Zählbares kann man sich davon nichts kaufen - langsam muss ein Treffer her.

68. Ja! Denn am zweiten Pfosten steht Magdalena Eriksson goldrichtig zum Kopfball und verfehlt nur um Haaresbreite, denn Alyssa Naeher packt sicher zu.

68. Freistoß für Schweden von der rechten Seitenlinie. Kann man mit Standards für Gefahr sorgen?

66. Ein Wechsel, der erstmal nur wenig Sinn ergibt, war Trinity Rodman doch eine der auffälligsten Akteurinnen auf dem Feld. Wir können nur abwarten, was Vlatko Andonovski sich hierbei gedacht hat.

66. Lynn Williams USA Einwechslung bei USA: Lynn Williams

66. Trinity Rodman USA Auswechslung bei USA: Trinity Rodman

64. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Rahmen des verschobenen Olympiaturniers in Tokio 2021 konnten die Schwedinnen sich mit 3:0 in der Vorrunde durchsetzen. Heute ist man davon noch weit entfernt.

62. Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld und einer Kopfballverlängerung von Rodman ist Sophia Smith frei vor der schwedischen Keeperin, die aber abtaucht und den Ball vor der einschussbereiten Nummer elf begräbt. Die Situation war aber schon abgepfiffen worden, da Alex Morgan und Sophia Smith bei der Flanke im Abseits gestanden waren.

61. Wumms! Stina Blackstenius rauscht in der Hälfte der US-Amerikanerinnen ran, doch Julie Ertz stellt sich in die Laufbahn und lässt die Stürmerin mit voller Wucht auflaufen und zu Boden gehen. Kein Foul!

60. Filippa Angeldahl versucht es aus 25 Metern mal aus der Distanz, doch eine US-Verteidigerin wirft sich in die Flugbahn bevor der Ball überhaupt an Fahrt aufnahmen konnte. Das ist auch momentan das Nennenswerteste, was die Schwedinnen vorne zustande kriegen.

59. Diesmal schickt Lindsey Horan im Strafraum Emily Fox, die aber ins Straucheln gerät und von der Torauslinie den Ball am kurzen Pfosten ans Außennetz haut.

57. Es bietet sich jetzt wieder das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit: Die USA überlaufen ihre Gegnerinnen, die immer fahrlässiger verteidigen und schon fast um das Gegentor betteln.

56. Nach einem Einwurf im letzten Drittel lässt Alex Morgan wieder für Lindsey Horan durch, für die sich eigentlich in Richtung Strafraum Platz bieten würde. Die Nummer Zehn der USA versucht es dennoch von der Linie per Dropkick - einen Meter drüber.

53. Heidewitzka - das muss doch die Führung sein! Alex Morgan lässt im Zentrum eine halbhohe Hereingabe von rechts von Emily Fox für Lindsey Horan durch, die es aus sehr kurzer Distanz mit voller Wucht direkt aufs Tor versucht. Erneut ist es Zećira Mušovićs glänzender Reaktion zu verdanken, dass es beim 0:0 bleibt, denn der war wirklich nicht leicht abzuwehren!

52. Die anschließende Ecke bringt Sullivan scharf hoch in den Fünfer, wo Mušović souverän die Fäuste hochreißt und den Ball ins Feld klärt.

51. Wieder versucht Trinity Rodman, sich rechts im Strafraum freizulaufen und eine Anspielstation zu suchen - Jonna Andersson hat ihren Schlappen dazwischen und klärt zum Eckstoß.

50. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte kontrolliert Schweden den Ball, kann aber weiterhin kein Durchkommen finden. Dennoch scheint den Nordeuropäerinnen klar zu sein, dass hier mehr kommen muss.

49. Kosovare Asllani Schweden Gelbe Karte für Kosovare Asllani (Schweden)

Mit einer Grätsche segelt Asllani genau am Ball vorbei, trifft dafür aber Julie Ertz. Die Konsequenz ist eine Verwarnung für die Spielführerin der Schwedinnen.

47. Die Statistik zeigt: 62 Prozent Ballbesitz und 6:2 Torschüsse stehen für die USA zu Buche. Was die Schwedinnen bisher gezeigt haben ist schlicht und ergreifend nicht genug, um ein Fußballspiel gegen einen Gegner dieses Kalibers zu gewinnen. Was hat Peter Gerhardsson seiner Elf auf den Weg mitgegeben?

46. Der Ball rollt wieder! Beide Teams kommen ohne personelle Veränderungen aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem klaren Chancenübergewicht für die USA geht es beim Spielstand von 0:0 in die Katakomben. Bei Schweden ist nichts von den souveränen Leistungen in der Vorrunde zu sehen - hat die personelle Rotation vor und nach dem Portugal-Spiel die Elf von Peter Gerhardsson aus dem Konzept gebracht? Insbesondere über die engagierte Trinity Rodman auf der rechten Seite kamen die bisher in diesem Turnier enttäuschenden US-Amerikanerinnen zu vielen hochkarätigen Torchancen und hätten hier verdient führen können. Wir melden uns gleich mit dem zweiten Durchgang wieder!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Kurze Pause. Im Luftduell hatte Trinity Rodman Jonna Andersson ohne Absicht einen Volltreffer ins Gesicht verpasst. Die Spielerinnen nutzen die Unterbrechung für den ein oder anderen Schluck Wasser oder isotonischer Kaltgetränke.

41. Wieder laufen die USA den Gegner früh an. Lindsey Horan kommt an der Grundlinie rechts zur Flanke, am höchsten steigt dann Magdalena Eriksson.

40. Wir nähern uns dem Pausenpfiff! Die USA werden von Minute zu Minute überlegener und setzen den Dritten der FIFA-Weltrangliste massiv unter Druck. Wenn jetzt noch das nötige Quäntchen Präzision dazukommt, ist das 1:0 nur eine Frage der Zeit.

38. Auch Magdalena Eriksson sieht das jetzt so und bittet ihre Mitspielerinnen um mehr Ordnung in den hinteren Reihen.

37. Die Schwedinnen werden immer fahrlässiger in der Defensive! Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit kommen Andi Sullivan und Lindsey Horan in der Box locker durch, gerade noch so kann Magdalena Eriksson den Abschluss der Spielmacherin aus spitzem Winkel zur Ecke klären.

34. Und erneut ist Zećira Mušović gefordert! Nach einer Ecke von links, die von Andi Sullivan reingebracht wird, prüft Lindsey Horan die Torhüterin aus kurzer Distanz mit einem Kopfball, woraufhin deren Reflexe sich als sichere Bank herausstellen und das Leder über die Querlatte gelenkt wird.

32. Die USA überlaufen die Schwedinnen jetzt vor allem von der rechten Seite über Trinity Rodman. Momentan ist wenig Entlastung bei den Skandinavierinnen in Sicht.

30. Jetzt mal wieder die Schwedinnen: Nachdem Horan im Sechzehner hängen bleibt, schalten die Schwedinnen schnell um. Blackstenius kommt in zentraler Position aus etwa 19 Metern nach einer Flanke von Asllani zum Abschluss, doch Julie Ertz wirft sich entscheidend in die Flugbahn.

29. Nicht beirren lässt sich links im Strafraum Sophia Smith, die trotz Unterzahlsituation gegen drei Schwedinnen nicht locker lässt und nach Lindsey Horan sucht, die in aussichtsreicher Position steht. Sie bekommt aber nicht mehr genug Kraft hinter den Ball, sodass das Zuspiel in den Reihen der Gegnerinnen landet.

28. Erneut liefert Trinity Rodman einen Impuls im Spiel des Weltranglistenersten. Auf einen Doppelpass mit Lindsey Horan folgt ein Abschlussversuch vom rechten Strafraumeck, bei dem sie aber in Rücklage gerät und das Leder ins Nirwana haut.

26. Wieder Rodman! Die schnelle Mittelfeldakteurin überläuft im Strafraum zunächst Andersson und zieht dann nach rechts, wo sie aus spitzem Winkel abzieht. Zećira Mušović ist geistesgegenwärtig zur Stelle und faustet den Ball zur Seite, wo keine der US-Amerikanerinnen aus dem Abpraller Kapital schlagen kann.

24. Es gibt Freistoß für die Schwedinnen aus dem rechten Halbfeld. Aber auch hier behalten die Amerikanerinnen die Übersicht und können die weite Hereingabe mühelos klären. Die Situation wird von der Schiedsrichterin beendet, als Magdalena Eriksson ihren Körper in Trinity Rodman stellt, die daraufhin erstmal liegen bleibt. Kurze Zeit zum Durchschnaufen!

21. Naeher! Von der eigenen Defensive in der Sicht behindert gelingt es der US-Torhüterin, eine Ecke der Schwedinnen von der linken Seite vor der einköpfbereiten Stina Blackstenius wegzufausten.

20. Die Schlussfrau leitet auch den direkten Konter ein: Kosovare Asllani bekommt den weiten Ball und sucht am Elfmeterpunkt Blackstenius, die sich zweimal dreht, dann aber doch in der Defensive hängen bleibt.

19. Zećira Mušović ist gefordert! Aus etwa 18 Metern prüft Trinity Rodman vom Sechzehnerhalbkreis die Torhüterin der Schwedinnen mit einem satten Rechtsschuss, doch sie ist zur Stelle.

17. Rodmans Pass aus der Nähe der rechten Eckfahne in den Strafraums landet nicht bei einer Mitspielerin, sondern in der schwedischen Verteidigung. Das ist noch zu harmlos.

15. Die erste Viertelstunde ist rum und das gibt uns Zeit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Beiden Mannschaften fehlt es im letzten Drittel des Felds an Präzision und Durchschlagskraft, sodass noch wenig Torraumszenen zustande kommen.

14. Nachdem Sophia Smith in zentraler Position einen Angriff über den rechten Flügel einleitet, bekommen die Gelben den Ball erst im dritten Anlauf aus der Gefahrenzone. Die Situation wird abgepfiffen, als Trinity Rodman ein Stürmerinnenfoul gegen Amanda Ilestedt begeht.

12. Das Spiel ist bisher sehr ausgeglichen. Die Amerikanerinnen verteidigen sehr kompakt und suchen nach Gelegenheiten, im Mittelfeld schnell umzuschalten.

10. Ecke für die Schwedinnen von der rechten Seite: Jonna Andersson schneidet den Ball sehr geschickt an und bringt ihn in die Gefahrenzone. Aber dort faustet Keeperin Alyssa Naeher das Ding sicher weg.

8. Nachdem die ersten Minuten des Spiels den in gelb spielenden Schwedinnen gehörten, kommen nun auch die US-Amerikanerinnen besser in die Partie und geben sich Mühe, die durchwachsene Vorrunde vergessen zu machen.

7. Der erste Torschuss der Partie! Alex Morgan leitet den Eingriff auf der rechten Seite des Strafraums ein und chipt das Leder zu Trinity Rodman, die zunächst in der Defensivreihe der Skandinavierinnen hängen bleibt. Nach etwas Gewusel im Sechzehner kommt der Ball an die Strafraumgrenze zu Andi Sullivan, deren Dropkick aus zentraler Position am linken Pfosten vorbei geht!

5. Noch eine Flanke Schwedens, diesmal von der rechten Seite: Johanna Rytting Kaneryds Ball kommt aber viel zu hoch und weit, es besteht keine Gefahr für den Weltranglistenersten.

3. Früh wird's dann auch fast im US-Strafraum gefährlich: Filippa Angeldahl flankt von der linken Seite in den Sechzehner, wo zwei Schwedinnen kopfballbereit stehen, jedoch nicht hoch genug springen.

2. Der erste Angriff gehört den Nordamerikanerinnen: Alex Morgan wird steil aus der eigenen Hälfte geschickt und wagt den Sprint in den Strafraum, bleibt dort aber an Nathalie Björn hängen.

1. Los geht's! Die USA in den weißen Jerseys eröffnen die Partie und spielen zunächst von rechts nach links.

1. Spielbeginn

Die Spannung steigt! Angeführt von den Kapitäninnen und dem Referee-Team um Stéphanie Frappart laufen die Teams auf den Rasen in Melbourne ein. Wer wird heute einen weiteren Schritt in Richtung WM-Titel machen?

Zuletzt standen die Schwedinnen 2003 im Finale einer Weltmeisterschaft und zog dort gegen Deutschland mit 0:1 den Kürzeren. Im Fokus stehen dürfte heute Verteidigerin Amanda Ilestedt vom FC Arsenal, die im Rahmen der starken Gruppenphase schon einige Scorerpunkte verbuchen konnte.

"Der Spieler des Spiels war der Pfosten. Wir können froh sein, nicht nach Hause fahren zu müssen.", so die ehemalige US-Nationalspielerin Carli Lloyd über die Leistung beim 0:0 gegen Portugal. Trotz teils vernichtender Kritik aus dem eigenen Land halten Alex Morgan und Co aber an ihren Titelambitionen fest. Ebenjene Alex Morgan wird heute ihr 22. WM-Spiel absolvieren, davon fünfzehn in der Startelf.

Schwedens Chefcoach Peter Gerhardsson hingegen rotiert kräftig durch, denn beim 2:0 gegen Argentinien wurde die erste Garde größtenteils geschont. Lediglich die Innenverteidigung aus Amanda Ilestedt und Magdalena Eriksson bleibt auf dem Rasen.

Zwei Veränderungen gibt es in der Startaufstellung bei den USA im Vergleich zum torlosen Remis gegen Portugal. Trainer Vlatko Andonovski muss die gelbgesperrte Rose Lavelle ersetzen und verhilft Emily Sonnett zu ihrem WM-Startelfdebüt. Zudem nimmt Trinity Rodman den Startelfplatz von Lynn Williams an.

Die Ausgangslage: Als eines von drei Teams konnten die Schwedinnen alle drei Vorrundenspiele für sich entscheiden und gehen mit ordentlich Rückenwind ins Achtelfinale. Bei den USA ist man von der Form eines Titelaspiranten dagegen weit entfernt. Mit gerade mal fünf Zählern zitterten Megan Rapinoe und Co sich als Gruppenzweiter in die nächste Runde.