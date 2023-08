Marokko stört nun früh und versucht früh in Ballbesitz zu kommen. Sie setzten die Südamerikanerinnen jetzt mehr unter Druck.

Immer wieder versuchen es Kolumbianerinnen mit langen Bällen über Außen, um ihre Tempovorteile auszunutzen. Bisher aber ohne Erfolg. Marokko kommt im Moment kaum an den Ball.

21.

Caicedo kommt im rechten Strafraum frei an den Ball. Doch anstatt selbst abzuschließen, passt sie in den Innenraum in Richtung Santos. Marokko klärt den Ball, bevor die Stürmerin dran kommt.