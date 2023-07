59. Aït El Haj hat sich bei einer Klärungsaktion verletzt und muss behandelt werden. Das Spiel ist zur Zeit unterbrochen.

58. Erste Ecke der Partie für Südkorea. Hye-ri Kim bringt das Leder von rechts in die Mitte, Er-Rmichi aber faustet das Leder aus dem Strafraum.

55. Nach einer Ecke von links faustet Kim das Leder nur unzureichend aus der Gefahrenzone. Nouhaila Benzina nimmt das Leder aus gut zehn Metern volley, befördert es aber über den Kasten.

52. Khadija Er-Rmichi, Marokkos Torfrau, muss bei einer Flanke von rechts eingreifen! Zwar verpasst Eun-sun Park das Leder, die Flanke springt aber gefährlich auf und zwingt Er-Rmichi somit zum eingreifen.

51. Zineb Redouani mit dem ersten Abschluss in Durchgang zwei. Sie dringt links in den Strafraum ein und probiert es mit einem Abschluss ins kurze Eck. Jung-mi Kim aber ist zur Stelle und pariert.

49. Südkorea kommt mit Schwung aus der Kabine. Gleich mehrfach segeln jetzt Flanken in den Strafraum der Marokkanerinnen, wirklich gefährlich wurde es aber noch nicht seit Wiederbeginn.

47. Weiter geht's, Südkorea mit einem Doppelwechsel. Marokko kommt unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Adelaide, Marokko führt mit 1:0 gegen Südkorea. Früh im Spiel brachte Ibtissam Jraïdi mit dem ersten WM-Tor der Geschichte Marokkos die Nordafrikanerinnen in Front. In der Folge hatten beide Teams eine Vielzahl von guten Torgelegenheiten, ein Treffer aber fiel nicht mehr. Es ist ein gutes, spannendes und ausgeglichenes Spiel. Gleich geht es weiter!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Drei Minuten werden in dieser ersten Halbzeit nachgespielt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Freistoß für Südkorea. Hye-ri Kim bringt das Leder von rechts hinein und schlägt es in Richtung zweiter Pfosten. So-hyun Cho probiert das Leder von dort noch gefährlich in die Mitte zu bringen, was aber misslingt. Keeperin Khadija Er-Rmichi nimmt den Ball sicher auf.

40. Nesryne El Chad wird bei einer Klärungsaktion von ihrer eigenen Mitspielerin abgeschossen, bekommt den Ball ins Gesicht und muss behandelt werden. Sie kann aber wohl weiter machen.

38. Das Spiel gönnt sich jetzt mal eine kleine Pause. Beide kommen aktuell nicht wirklich gefährlich nach vorne. Ein harmloser Kopfball von Hye-ri Kim landet sicher in den Armen von Khadija Er-Rmichi.

34. Nächster Abschluss der Partie, diesmal von Ghizlane Chebbak. Die Mittelfeldspielerin kommt links an der Strafraumkante relativ frei zum Abschluss und setzt den Ball nur knapp links am Gehäuse vorbei.

31. Sakina Ouzraoui Diki erobert per Grätsche nah am gegnerischen Kasten das Leder und sucht von halbrechts direkt den Abschluss. Ihr Schlenzer aber geht weit am Tor vorbei.

30. Gut eine halbe Stunde ist absolviert, Marokko führt nicht unverdient mit 1:0. Südkorea kommt aber zunehmend besser in die Partie und es gibt Chancen auf beiden Seiten. Ein klasse Spiel bis hier hin.

28. Fatima Tagnaout mit einer flachen Hereingabe von rechts in die Mitte in den Lauf von Salma Amani. Die aber gerät bei ihrem Abschluss aus gut acht Metern leicht in Rücklage, weshalb das Leder über den Kasten zischt.

26. Feiner Flugkopfball von Eun-sun Park! Die Stürmerin kommt nach einer Flanke von links auf Höhe des Elfmeterpunktes an den Ball, köpft aber einen guten Meter links am Tor vorbei.

24. Marokko aber verliert in dieser Phase jetzt zu häufig zu schnell das Leder und lässt Südkorea mehr und mehr ins Spiel kommen.

22. Élodie Nakkach unterbindet mit einer klasse Aktion einen Konter der Südkoreanerinnen, das wäre sonst richtig gefährlich geworden.

20. Südkorea jetzt mit einer feinen Offensivaktion. Über mehre Stationen kombinieren sie sich nach vorne und kommen rechts im Strafraum relativ frei zum Abschluss. Geum-min Lee aber verzieht relativ deutlich und am langen Pfosten ist Hwa-yeon Son zu überrascht und stolpert das Leder am Tor vorbei.

17. Südkorea mal mit einem Freistoß aus dem Halbfeld. Im Anschluss an diese Hereingabe kommt das Leder rechts im Strafraum zu Geum-min Lee. Ihr Abschluss aber wird abgeblockt und es entsteht keine Gefahr.

14. Fast das Eigentor zum 2:0! Hye-ji Hong klärt nach einer Flanke von Tagnaout in höchster Not mit dem Kopf vor der einschussbereiten Jraidi und befördert das Leder per Bogenlampe nur ganz knapp über die Querstange. Glück für Südkorea!

11. Sakina Ouzraoui Diki sorgt bei Marokko für ordentlich Betreib auf rechts und stellt ihre koreanischen Gegenspielerinnen immer wieder vor Probleme. Die Fans bringt sie mit einer feinen Einzelaktion inklusive Beinschuss zum Staunen.

9. Wie reagieren die Südkoreanerinnen nun? Bislang geht die Führung für Marokko mehr als in Ordnung.

6. Ibtissam Jraïdi Marokko Tooor für Marokko, 0:1 durch Ibtissam Jraïdi

Da ist er, der erste WM-Treffer der Geschichte für Marokko. Aït El Haj darf von rechts relativ unbedrängt Flanken und findet auf Höhe des Fünfers den Kopf von Jraïdi. Ihr Kopfball landet zum 1:0 im langen Eck.

6. Die Nordafrikanerinnen beginnen mutig und suchen in diesen ersten Minuten sofort den Weg nach vorne, die Südkoreanerinnen tun sich offensiv noch schwer.

4. Erster Eckstoß der Partie und den bekommt Marokko. El Chads Flanke nach der Hereingabe aber landet auf dem Kasten und es entsteht keine Gefahr.

1. Die Partie läuft, Südkorea mit dem Anstoß!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Stadion in Adelaide. Schiedsrichterin Edina Alves Batista aus Brasilien nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht’s es hier los!

Die heutige Begegnung ist im Übrigen eine Premiere. Noch nie zuvor in der Historie trafen die Frauenteams aus Südkorea und Marokko aufeinander.

Noch heftiger traf es die Marokkanerinnen an Spieltag eins, die mit 6:0 gegen das DFB-Team verloren. Unter Anderem zwei Eigentore der Nordafrikanerinnen sorgten für den klaren, hochverdienten und nie gefährdeten Sieg der Deutschen. Marokko muss nach der Auftaktpleite nun eine Reaktion zeigen.

Die Südkoreanerinnen unterlagen Kolumbien im ersten Gruppenspiel mit 2:0. Ein Strafstoß gegen die Asiatinnen, ein Fehler von Torfrau Yoon Younggeul und zu guter Letzt eine zu harmlose Offensive sorgten für diese Niederlage.

Beide Teams stehen heute unter Zugzwang. Lediglich der Gewinner dieser Partie darf sich noch ersthafte Chancen auf die Achtelfinalteilnahme ausrechnen. Beide Mannschaften haben ihr erstes Gruppenspiel nämlich verloren und stehen aktuell bei 0 Punkten.