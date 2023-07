39. Ramírez behauptet den Ball an der rechten Grundlinie gegen Hagel und Brand. Sie feuert ihn halbhoch vor den kurzen Pfosten. Vor der lauernden Angreiferin Usme wirft sich Torhüterin Frohms auf den Ball.

36. Die Abadía-Auswahl baut ihre Spielanteile wieder leicht aus, bleibt im Vorwärtsgang aber über weite Strecken harmlos. DFB-Torhüterin Frohms erlebt bisher eine ziemlich ruhige Partie, wartet noch auf ihre erste Prüfung.

33. Die durch Däbritz im offensiven Zentrum bediente Magull probiert sich aus gut 23 Metern mit einem rechten Spannschuss, obwohl sie etliche Südamerikanerinnen vor sich hat. Bedoya steht im Weg und verhindert, dass Torhüterin Pérez eingreifen muss.

32. Doorsoun scheint Probleme mit dem linken Oberschenkel zu haben, kann nur mit einem Verband weiterspielen. Ein weiterer Ausfall einer Abwehrspielerin würde Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sehr schmerzen.

30. Ramírez kann von der halbrechten Offensivseite zum jungen Superstar Caicedo verlagern. Die zieht nach innen und holt aus 17 Metern zum Schuss mit dem rechten Spann aus. Hendrich ist rechtzeitig vorgerückt und verhindert einen Versuch aus mittlerer Distanz.

27. Der zweimalige Weltmeister übernimmt nach einer knappen halben Stunde immer mehr das Kommando. Viel geht über seine linke Außenbahn, auf der Hagel und Brand deutlich mehr Akzente setzen als Huth und Bühl auf der Gegenseite.

24. Die ersten gefährlichen Szenen der DFB-Auswahl! Nach Oberdorfs Ballgewinn im halblinken Offensivkorridor gelangt der Ball im Sechzehner über Brand zu Magull, die aus zentralen sieben Metern unbedrängt mit links abziehen will, aber den Ball verfehlt. Oberdorf kommt aus 14 Metern mit dem rechten Spann zum Nachschuss. Carabalí blockt grätschend zur Ecke.

21. Die Voss-Tecklenburg-Truppe kombiniert mittlerweile etwas präziser, doch auf dem Weg in Richtung des gegnerischen Strafraums mangelt es noch an der nötigen Geschwindigkeit, um zumindest in die Nähe von abschlussreifen Positionen zu gelangen. Es ist bisher die erwartet zähe Angelegenheit gegen körperlich präsente Widersacherinnen.

18. Abseits des Balles und unbeobachtet von der Schiedsrichterin hat Daniela Arias im Laufduell mit Popp den rechten Arm ausgefahren und die Wolfsburgerin an der Brust getroffen. Die muss daraufhin auf dem Rasen behandelt werden. Als Tätlichkeit wertet der VAR den Schlag nicht.

15. Mit einem ins linke Toraus abgefälschten Kopfball infolge einer Freistoßflanke Hagels holt Kapitänin Popp eigentlich die erste Ecke für das DFB-Team heraus. Die honduranische Unparteiische Borjas hat den Kontakt der Kolumbianerin jedoch übersehen, sodass es mit Abstoß weitergeht.

12. Huth befördert von ihrer rechten Außenbahn einen Flugball in den gegnerischen Sechzehner. Torhüterin Pérez ist rechtzeitig vorgerückt und pflückt die Flanke weit vor Popp aus der Luft.

9. Die erste Annäherung gehört den Südamerikanerinnen! Usme zirkelt die Premierenecke von der rechten Fahne vor die lange Ecke. Ramírez springt höher als Bewacherin Hendrich und nickt aus gut sechs Metern nicht weit am nahen Pfosten vorbei.

7. Andrade, die einzige Neue in der kolumbianischen Startelf, gelangt über rechts erstmals in die Tiefe. Sie kann den Ball zwar gegen Hagel behaupten, verstolpert ihn aber vor einer Hereingabe in das Toraus.

6. Bühl flankt einen Freistoß aus dem rechten Mittelfeld vor den langen Pfosten. Für die gesuchte Oberdorf ist die Hereingabe allerdings zu hoch geraten. Sie segelt in das linke Toraus.

4. Die deutschen Spielerinnen beginnen zurückhalten, überlassen ihren Widersacherinnen in den ersten Momenten weite Teile des Mittelfelds. In aktiver Hinsicht warten sie noch auf ihren Einstieg in die Partie.

1. Die DFB-Auswahl gegen das Team Kolumbiens – das zweite deutsche WM-Vorrundenspiel ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Stimmung im Sydney Football Stadium ist herausragend. Es sind zwar auch viele deutsche Anhänger auf den Rängen, doch die Fans aus Kolumbien sind klar in der Überzahl.

Die Nationalhymnen ertönen.

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Spielerinnen die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Cafeteras, aus deren Aufgebot sieben Spielerinnen bei europäischen Klubs angestellt sind (allesamt in der spanischen Eliteklasse) und deren großer Superstar Caicedo vom Real Madrid CF erst 18 Jahre jung ist, stellt Coach Nelson Abadía nach dem 2:0-Erfolg gegen Südkorea einmal um. Andrade verdrängt Santos auf die Bank.

Auf Seiten der DFB-Auswahl hat Martina Voss-Tecklenburg im Vergleich zum Kantersieg gegen Marokko zwei personelle Änderungen vorgenommen. Hagel und Oberdorf ersetzen die verletzte Rauch und Leupolz, die zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Kolumbien hat sich nach 2011 und 2015 zum dritten Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert; das Ticket für Australien und Neuseeland lösten die Cafeteras durch den zweiten Platz bei der Copa América Femenina 2022 im eigenen Land. Sie setzten sich am Dienstag hier in Sydney zum Auftakt durch die Treffer Usmes (30.) und Caicedos (39., Strafstoß) mit 2:0 gegen Südkorea durch. Ihnen wird eine ruppige Gangart nachgesagt – können die Südamerikanerinnen den Favoriten mit hohem Körpereinsatz einschüchtern?

Die deutsche Auswahl muss im Kampf um den zweiten Sieg im zweiten Spiel auf eine wichtige Kraft verzichten, denn Felicitas Rauch verletzte sich am Freitag im letzten Training vor der Abfahrt nach Sydney am rechten Kniegelenk und steht auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss ihre Abwehr durch den Ausfall der Linksverteidigerin wie so oft in den letzten Monaten umstrukturieren.

Während sich der deutsche Angriff vor allem im zweiten Durchgang als äußerst spielfreudig präsentierte, erlaubte sich die zuletzt oft in der Kritik stehende Defensivabteilung gegen einen zugegebenermaßen in vielen Bereichen überforderten Widersacher keine gröberen Fehler, sodass die ersten 90 Turnierminuten als rundum gelungen gelten dürfen. Sollte auch Kolumbien überflügelt werden können, stünde das DFB-Team bereits vorzeitig in der K.o.-Phase – wegen des bei Punktgleichstand zählenden Torverhältnisses zwar nicht theoretisch, aber dann wäre ein Aus fast unmöglich.

Nach einer unterdurchschnittlichen und hinsichtlich der Testspielergebnisse sogar besorgniserregenden Turniervorbereitung war die deutsche Nationalmannschaft nicht ohne Zweifel in ihr Weltmeisterschaftsauftaktmatch gegen die Marokkanerinnen gegangen. Diese konnte die Voss-Tecklenburg-Truppe allerdings schnell beiseite wischen: Durch die Treffer Popps (11., 39.), Bühls (46.) und Schüllers (90.) sowie zweier gegnerischer Eigentore (54., 79.) fuhr sie den bisher höchsten Sieg dieser WM ein.