45. +7 Halbzeitfazit:

Dann ist Halbzeit, zwischen Südafrika und Italien steht es 0:0. Ingesamt ist es ein chancenarmes Spiel, obwohl wir zwei Pfostentreffer gesehen haben. Le Azzure begannen besser und gingen durch einen Elfmeter in Führung, danach fanden aber die Banyana Banyana besser rein und kamen durch ein kurioses Eigentor zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt muss Südafrika nun irgendwann auf den Sieg drängen, nur der würde für das Achtelfinale reichen. Italien darf sich auf diesem Unentschieden nicht ausruhen, war zuletzt doch sehr passiv. Gleich geht es weiter.

45. +7 Ende 1. Halbzeit

45. +6 Aus halbrechter Position bringt Boattin einen Freistoß in die Mitte, dort kommt Caruso an die Kugel. Ihr Kopfball wird jedoch zur Bogenlampe und ist überhaupt kein Problem für Swart.

45. +5 Im Parallelspiel zwischen Argentinien und Schweden steht es übrigens noch 0:0, das spielt unseren beiden Teams in die Karten. Mit dem Unentschieden wäre aktuell Italien im Achtelfinale, Südafrika braucht einen Sieg.

45. +3 Auf der linken Seite wird Dhlamini freigespielt, sie kann sich jedoch nicht entscheiden, ob sie vom linken Sechzehnereck Schießen oder Flanken möchte. So landet die Kugel letztlich auf der Tribüne.

45. +2 Endlich, muss man fast sagen, kommt Giacinti mal ins Spiel. Aus 20 Metern halbrechter Position versucht sie es mit einem Schuss, die Kugel landet zentral jedoch direkt in den Armen von Swart.

45. Sieben Minuten gibt es in diesem ersten Durchgang noch obendrauf. Die FIFA hatte bereits mehrmals angekündigt, Unterbrechungen großzügig nachspielen lassen zu wollen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

45. Nun mal wieder Italien, Beccari wird rechts in die Lücke geschickt und hat freie Bahn. Rechts am Sechzehner wird sie dann von Ramalepe gestellt und versucht deshalb, nach links zu vollkommen freistehenden Bonansea weiterzuleiten. Der Pass misslingt jedoch völlig, es gibt Abstoß für Südafrika.

43. Südafrika fordert einen Elfmeter, Seoposenwe war da aber mehr von hinten in Boattin reingelaufen, als dass sie gefoult wurde. Der VAR schaut sich das Ganze natürlich trotzdem an, nach einer kurzen Behandlungspause kann es dann aber weitergehen.

41. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten prägen gerade das Bild, insbesondere Italien scheint von dem Ausgleich doch schwerer getroffen zu sein. Unterdessen beginnt es zu regnen, ja sogar zu schneien. Schwierige Bedingungen also für beide Mannschaften.

39. Der Wind ist enorm stark in Wellington, bei einer Ecke der Italienerinnen rollt die Kugel immer wieder weg. Letztlich führen sie den Eckstoß deshalb kurz aus, der Ball landet in der Folge aber direkt bei Swart, keine Gefahr also.

37. Bisher ist Kgatlana bei Linari in guten Händen, auch jetzt kann die Italienerin ihre Gegenspielerin bei einem steilen Ball fair abgrätschen. Eventuell muss sich Südafrika da ein anderes Mittel überlegen, um nach vorne zu kommen.

35. Die Szene im Strafraum schaut sich der VAR nochmal an, es lag aber kein Handspiel einer Südafrikanerin vor. So geht es nach einem doch etwas längeren Check weiter.

34. Pfosten! Die Italienerinnen reagieren umgehend. Eine Ecke von links segelt in die Mitte, wo sich Beccari durchsetzen kann. Ihr Kopfball aus sechs Metern prallt an den rechten Pfosten, Swart kann nicht eingreifen. Danach entsteht großes Chaos im Sechzehner, irgendwie kann Südafrika aber klären.

32. Benedetta Orsi Italien Tooor für Südafrika, 1:1 durch Benedetta Orsi (Eigentor)

Was ist das denn? Orsi hat rechts am eigenen Strafraum die Kugel, wird von Kgatlana aber intensiv angelaufen. Deshalb spielt sie den Ball blind scharf nach hinten, Durante steht aber auf der linke Seite des Tores und kann das Spielgerät, das rechts reinkullert, so nicht mehr erreichen. Ein kurioses Eigentor.

30. Le Azzure zeigen sich mal wieder vorne, eine Flanke von Bonansea von der linken Seite landet aber im Toraus. Italien kommt kaum noch konstruktiv nach vorne.

28. Beccari und Matlou stoßen im Mittelfeld bei einem Luftduell mit den Köpfen zusammen. Nach einer kurzen Behandlungspause kann es aber für beide weitergehen.

27. Nun wird links Magaia clever in die Schnittstelle geschickt, ihre Hereingabe kann Linari gerade noch so vor Kgatlana weggrätschen. Italien ist im Moment sehr passiv, ruht sich auf der Führung aus. Wenn das nicht ins Auge geht.

26. Kgatlana schickt Seoposenwe rechts auf die Reise, die wird jedoch gut von Linari abgegrätscht. Dennoch, die Südafrikanerinnen nehmen langsam aber sicher an Fahrt auf, sind besser in der Partie inzwischen.

24. Da ist schon etwas Frustration dabei. Mbane wird rechts vorne nach einem Freistoß von Di Guglielmo gehalten, bekommt aber keinen Freistoß. Deshalb zimmert sie den Ball ins Aus, trifft fast die Linienrichterin. Da das Spiel aber nicht unterbrochen war, darf sie das natürlich, so gibt es aber Einwurf für Italien.

22. Wieder sind die Italienerinnen hinten nicht konsequent genug, weshalb ein Ball rechts in den Strafraum durchrutscht. Die anschließende Flanke von Seoposenwe landet aber direkt bei Durante.

20. Pfosten! Wieder aus dem Nichts, dieses Mal hätte Südafrika fast ausgeglichen. Eine Flanke von links kann nicht richtig geklärt werden, so springt die Kugel zu Moodaly. Die zieht aus halblinker Position sofort klasse mit dem rechten Außenrist ab, der Schuss aus 16 Metern landet aber nur am rechten Pfosten. Durante fliegt vergeblich.

19. Giugliano wird links auf die Reise geschickt, doch Mbane geht mit einem tollen Tackling dazwischen. Außer dem Elfmeter haben wir noch nicht wirklich gefährliche Szenen erlebt.

18. Rechts am Strafraum wird Dragoni gefunden, sie schafft es unter Bedrängnis, eine Flanke in die Mitte zu schlagen. Dort können die Südafrikanerinnen dann aber mit vereinten Kräften klären.

15. Die Spielkontrolle haben ganz klar die Italienerinnen, die durch diese frühe Führung nun natürlich alle Trümpfe in der Hand haben. Südafrika muss nun vielleicht etwas früher hinten rausschieben, um mal Druck entwickeln zu können.

13. Aus der zweiten Reihe sorgt Kgatlana für den ersten Abschluss der Südafrikanerinnen. Ihr Schuss aus 25 Metern zentraler Position geht dann aber doch klar links vorbei.

11. Arianna Caruso Italien Tooor für Italien, 0:1 durch Arianna Caruso

Caruso nimmt sich den Elfmeter und bleibt eiskalt. Ihr Schuss schlägt links unten ein, Swart war in die andere Ecke unterwegs gewesen. Das ist ein bitterer Start für Südafrika.

10. Elfmeter! Aus dem Nichts gibt es jetzt einen Strafstoß. Beccari zieht rechts in den Strafraum und wird dann auf der Linie von hinten von Dhlamini zu Fall gebracht. Das ist eine klare Sache.

10. Giacinti bekommt rechts am Strafraum etwas glücklich einen Ball in den Lauf, wird dann aber von Mbane abgedrängt. Wir warten weiter auf den ersten Abschluss.

8. Es ist ein ruhiger Beginn in dieser Partie. Bei Südafrika läuft vorne einzig Kgatlana an, der Rest der Mannschaft steht hinter der Mittellinie. Berichtenswerte Szenen wurden uns noch nicht geboten.

6. Im Aufbau, den sie meist flach spielen, agieren die Azzure mit einer Dreierkette, die defensiv wieder zu einer Viererkette wird. Südafrika hingegen setzt meist auf den langen Ball nach vorne.

4. Die Italienerinnen pressen in diesen ersten Minuten früh, wollen gar keinen Spielaufbau der Banyana Banyana zulassen. Diese wirken wiederum etwas nervös, leisten sich leichte Abspielfehler.

2. Im Mittelfeld kann sich Dragoni stark aufdrehen und so einen Konter für Italien einleiten. Letztlich verpufft dieser aber auf der rechten Seite.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Italien hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Maria Carvajal aus Chile den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel, nach den Hymnen, beginnen.

Ganz viele Eventualitäten kennzeichnen demnach dieses Spiel, diese werden wir je nach Spielstand natürlich immer thematisieren. Bei der letzten Weltmeisterschaft schaffte es Italien bis ins Viertelfinale, damals war gegen die späteren Finalistinnen aus den Niederlanden Schluss. Für Südafrika reichte es hingegen noch nie zum Überstehen der Vorrunde, ein Sieg würde bei der überhaupt erst zweiten WM-Teilnahme also Geschichte schreiben, auch weil es der erste bei einer Weltmeisterschaft wäre.

Denn in dieser Gruppe G ist Schweden bereits durch, das Parallelspiel behalten wir dennoch im Auge, falls Argentinien die Überraschung schafft kann dies nämlich auch Auswirkungen auf diese Partie haben. Sollte Italien allerdings gewinnen, dann sind sie sicher im Achtelfinale, da sie am ersten Spieltag die Südamerikanerinnen schlugen. Danach aber, und das bringt die große Spannung rein, setzte es ein saftiges 0:5 gegen Schweden, das die Alarmglocken schrillen ließ bei den Azzure. Selbst bei einem Unentschieden kann es aufgrund dieses schlechten Torverhältnisses nun eng werden.

Nur eines von beiden Teams kann am Ende dieses Spieltags in das Achtelfinale einziehen, die Spannung ist demnach enorm. Südafrika hatte zunächst mit 1:2 gegen Schweden verloren, lag gegen Argentinien aber schon aussichtsreich 2:0 vorne. Letztlich gab es aber nur ein Unentschieden, mit diesem Punkt liegt man zwei hinter dem heutigen Gegner. Damit ist die Rechnung für die Banyana Banyana ganz einfach: Ein Sieg muss her, dann sollte man im Achtelfinale stehen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Südafrikanerinnen nimmt Ellis Desiree zwei Wechsel im Vergleich zum letzten Gruppenspiel vor. Für Cesane und die verletzte Jane kommen Moodaly und Matlou in die erste Elf. Bayana fehlt gelbgesperrt. Italien-Coach Milena Bertolini rotiert ebenfalls auf zwei Positionen. Anstelle von Salvai und Cantore stehen Orsi und Giacinti von Beginn an auf dem Rasen. Damit schafft es auch die erst 16-Jährige Dragoni wieder in die Startelf.