45. +6 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Kabinen. Bislang ist es ein wirklich tristes Spiel, bei dem beide Teams kaum Gefahr nach vorne entwickeln können. So ist es bezeichnend, dass der einzige Schuss auf das Tor durch einen Freistoß aus knapp 30 Metern abgegeben wurde. Schoughs Freistoß ging dabei aber viel zu locker auf Correa. Die Spannung im Spiel ergibt sich nicht aus dem Geschehen auf dem Rasen, sondern der Tabellensituation. Weil es zwischen Italien und Südafrika 1:1 steht, würde ein einziger Treffer Argentinien zum Weiterkommen reichen. Dafür müssen sie sich im zweiten Durchgang aber steigern. Gegen die B-Elf der Schwedinnen scheint das heute sogar möglich, weil die auch keinen Spielfluss entwickeln.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +6 Eriksen zieht den fälligen Freistoß aus gut 20 Metern von halbrechts kläglich halbhoch in die Mauer.

45. +4 Camila Gómez Ares Argentinien Gelbe Karte für Camila Gómez Ares (Argentinien)



45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44. Dieses Mal liegen gleich zwei Argentinierinnen. Núñez wurde im Zweikampf abgeräumt, Larroquette bekam ein Knie in den Rücken beziehungsweise die Abduktoren. Letztgenannte benötigt die Hilfe der Betreuerinnen, kann aber auch schnell weitermachen.

42. Nach der längeren Unterbrechung geht es weiter. Man könnte denken, dass durch den kleineren Schock die Ordnung aus dem Spiel ist, doch leider gab es die vorher auch nicht.

40. Daiana Falfán Argentinien Einwechslung bei Argentinien: Daiana Falfán

40. Florencia Bonsegundo Argentinien Auswechslung bei Argentinien: Florencia Bonsegundo

40. Bonsegundo benötigt leider die Trage, um vom Feld zu kommen. Sie hält sich das Knie.

38. Das Spiel ist unterbrochen und auch eine Trage wird auf den Rasen gebracht. Das sieht gar nicht gut aus. Drücken wir der am Boden liegenden Bonsegundo die Daumen.

35. Es ist genug Zeit, um auf das Parallelspiel zu scheuen: Dort hat Südafrika gegen Italien ausgeglichen. Bei diesem Spielstand würde den Südamerikanerinnen ein Sieg reichen.

32. Die Argentinierinnen bekommen auch mit ihren Standards keine Gefahr erzeugt. Bislang ist das doch deutlich zu wenig.

29. Die beste Chance des Spiels! Jakobsson wird durch Janogys Hackentrick am rechten Flügel freigespielt. Sie Flankt an der Grundlinie auf den zweiten Pfosten, wo Schough den Kopfball ansetzt. Den Versuch mit dem Kopf setzt sie aber etwa einen Meter links vorbei.

27. Die kommt dann besser! Die Hereingabe von der linken Seite findet mit rechts das Knubbel am kurzen Pfosten. Am Ende ist aber wohl eine Verteidigerin zuletzt am Ball, der aus sechs Metern mit dem Kopf abgefeuert etwa einen Meter über die Latte rauscht.

26. Es gibt zumindest durch den ersten Eckstoß der so gefährlichen Schwedinnen Spannung. Lange dauert die Ausführung, weil die Schiedsrichterin das Pulk vor der Torhüterin am kurzen Pfosten ordnen möchte. Dann geht der Eckball aber zu hoch darüber hinweg. Immerhin gibt es noch eine Ecke von links.

23. Der nächste Versuch. Von links segelt ein Núñez-Freistoß in die Mitte. Auf Höhe des kurzen Pfostens läuft Larroquette in den Ball, doch in der BEwegung bekommt sie den Ball aus neun Metern nur mehrere Meter zu weit nach links.

22. Mit einem höheren Anlaufen setzen die Südamerikanerinnen den Aufbau unter Druck. So geht der schwedische Pass ins Aus. Ein kleiner Mutmacher.

20. Olivia Schough Schweden Gelbe Karte für Olivia Schough (Schweden)

Schough kommt gegen Núñez zu spät und trifft den Fuß auf Kniehöhe. Mit Schmerzen geht Núñez zu Boden und die Schough wird verwarnt.

19. Auf Höhe des linken Pfostens gibt es einen Freistoß für die Schwedinnen. Schough läuft an und zieht aus knapp 30 Metern mit dem Innenspann genau auf Correa im Torwarteck. Ohnehin war die Kugel viel zu lange unterwegs.

15. Zumindest ein erster Versuch. Aus zentralen 25 Metern zieht die Argentinierin aber ganz weit drüber und rechts vorbei. Den hat sie gar nicht getroffen.

14. Weiter gibt es keinen abgegebenen Schuss. Dafür ist Zeit, die Argentinischen Fans auf den Tribünen zu feiern. Mit Trommeln und Tänzen geht es richtig rund. Fast keine Argentinische Flagge wird still festgehalten, vielmehr wackeln die Banner fast ausnahmslos.

11. Nach einem mutigen Steckpass kann Sandberg links in den Strafraum einziehen. Sie nimmt dann aber aus 15 Metern etwas das Tempo raus, weil sie keine Anspielstation findet.

7. Auf dem rechten Flügel des Schwedischen Angriffs kommt es zum zweiten mal zu einem zu harten Einsatz. Während die Pfeife das erste Mal stumm blieb, gibt es nun den Pfiff. Allerdings wieder mit etwas Verzögerung. Ganz sicher wirkt die Schiedsrichterin noch nicht.

6. In den ersten Minuten ist das Spiel etwas unsauber. Keinem Team gelingt es, den Ball länger zu halten.

2. Das Spiel geht munter los. Schweden gibt in Person von Janogy eine erste Flanke von links in die Mitte, doch Correa ist zur Stelle und fängt sechs Meter vor ihrem Tor ab.

1. Spielbeginn

Bei den Schwedinnen gibt es neun Veränderungen in der Startelf. Nur die Innenverteidigung ist die gleiche.

Die Hymnen laufen, gleich geht es also los! Bei nicht wenigen Argentinierinnen werden die Augen dabei ordentlich feucht.

Eine Stärke der Schwedinnen bei diesem Turnier ist definitiv der Eckstoß. Gegen Italien fielen ganze drei Treffer nach Hereingaben von außen. Sinnbildlich dafür ist die Innenverteidigerin Illestedt, die schon drei Treffer durch Kopfbälle nach Ecken erzielte. Nach dem Doppelpack gegen Italien sagte die ehemalige Spielerin aus der Bundesliga: "Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber es macht Spaß. Unsere Ecken sind gerade sehr gut"

Für Argentinien war der Start ins Turnier deutlich schwieriger. Nach dem bitteren 0:1 gegen Italien inklusive Gegentor in der 87. Minute gab es am letzten Spieltag immerhin einen Punkt gegen Südafrika. Beim 2:2 lag man bereits mit zwei Treffern zurück. Dann kam es zum Doppelschlag durch Braun und Núñez in der 74. und 79. Minute. Es blieb dann beim etwas glücklichen Remis.

Den Gruppensieg haben die Schwedinnen durch ihr gutes Torverhältnis also bereits sicher. Das liegt vor allem am 5:0 im letzten Spiel gegen die Italienerinnen. Am ersten Spieltag gab es ein 2:1 gegen Südafrika, bei dem man sich noch etwas mehr Mühe geben musste: Der Siegtreffer durch Ilestedt fiel erst in der 90. Minute.

Für Argentinien ist es dennoch am schwierigsten. Zum einen hat man den schwierigsten Gegner, zum anderen ist man abhängig vom Parallelspiel zwischen Italien und Südafrika. Gewinnt Südafrika gegen die favorisierten Italienerinnen, muss man mit einem Tor Abstand mehr gewinnen. Bei einem Unentschieden würde ein Sieg reichen. Gewinnt Italien, sind die Argentinierinnen automatisch ausgeschieden.

Beim Blick auf die Tabelle fallen zwei Dinge auf: Zum einen trifft der Erste Schweden auf den letzten Platz aus Argentinien. Zum anderen haben neben dem durch das uneinholbare Torverhältnis sicheren Gruppensieger Schweden alle drei anderen Teams Chancen auf das Weiterkommen.