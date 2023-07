Auf Seiten der Blågult, die in ihren ersten 90 Turnierminuten noch weit von ihrem spielerischen Optimum entfernt waren und die wohl nicht gegen sämtliche kommende Widersacher so sehr auf Standardsituationen werden setzen können, verzichtet Coach Peter Gerhardsson im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Südafrika auf personelle Umstellungen. Im 4-5-1 ist Blackstenius erneut die einzige Spitze.

Auch die Auswahl Italiens erbeutete ihren Auftaktdreier am Montag gegen Argentinien erst kurz vor dem Ende. Infolge einer Hereingabe Boattins nickte die eingewechselte Girelli in der 87. Minute aus kurzer Distanz ein und machte damit ein erneutes Vorrundenaus wie bei der jüngsten Europameisterschaft deutlich unwahrscheinlicher. In einem von vielen Unterbrechungen durchsetzten Vergleich erarbeitete sich die Bertolini-Truppe nur wenige klare Abschlüsse, konnte einen solchen dann aber letztlich doch noch im gegnerischen Kasten unterbringen.

Die Schwedinnen konnten einen Fehlstart in ihre neunte Weltmeisterschaft am vergangenen Samstag nur mit großer Mühe abwenden. Nachdem der WM-Dritte von 2019 gegen das südafrikanische Team kurz nach dem Seitenwechsel in Rückstand geraten war (48.), steuerte er durch das Ausgleichstor Rolfös (65.) bis in die Schlussphase hinein auf ein enttäuschendes Unentschieden zu. Erst in Minute 90 erlöste die aufgerückte Verteidigerin Ilestedt die Skandinavierinnen mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke.