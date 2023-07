64. Jetzt geht's aber auf beiden Seiten mit vollzähliger Besetzung weiter.

62. Die Bilder im TV zeigen: An der Mittellinie hatte Salvai den Stollen von Florencia Bonsegundo ohne deren Absicht abbekommen.

60. Aua! Mariana Larroquette hat im Luftduell gegen Elena Linari einen Schlag auf den Kopf abbekommen und bleibt auf dem Rasen liegen. Auch Cecilia Salvai hat sich unabhängig davon verletzt, sodass das Spiel erstmal unterbrochen wird.

58. Giada Greggi Italien Einwechslung bei Italien: Giada Greggi

58. Arianna Caruso Italien Auswechslung bei Italien: Arianna Caruso

55. Weil im Strafraum nichts geht, fasst sich Giulia Dragoni aus der zweiten Reihe ein Herz. Die jüngste Spielerin auf dem Feld gerät aber beim Abschluss in Rücklage und haut den Ball schließlich doch einen guten Meter über den Querbalken.

54. Das Manko bei beiden Teams ist momentan, dass sich die Ballverluste vor dem letzten Drittel häufen und aus dem Spiel heraus sehr wenig geht. Der Spielstand ist die logische Konsequenz draus.

53. Schließlich kommt due Freistoßflanke aus 20 Metern von der linken Seitenlinie in Argentiniens Sechzehner. So richtig damit anzufangen weiß aber niemand in den Reihen der Azzura, denn drei Kopfballverlängerungen später segelt das Spielgerät weit am zweiten Pfosten vorbei.

52. Kurz vor einem Freistoß für Italien von der Seitenlinie gibt es etwas Aufruhr bei Melissa Borjas, die daraufhin alle Beteiligten ein letztes Mal ermahnt.

49. Und der kommt nicht ungefährlich! Keeperin Francesca Durante muss sich richtig langmachen, um diesen tückisch drehenden Ball gerade noch so von der Linie wegzufausten. Den Abpraller können die italienischen Verteidigerinnen schließlich klären.

48. Lisa Boattin mit leichtem Körperkontakt gegen Romina Núñez, die auf der rechten Außenbahn zur Grundlinie läuft - der Mittelfeldmotor Argentiniens nimmt das Geschenk an und holt den Freistoß aus guter Flankenposition raus.

46. Unverändert gehen beide Teams in die zweite Hälfte. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Torlos geht es zwischen Italien und Argentinien in die Katakomben. Nachdem die Albiceleste direkt zu Anfang der Partie für ein Ausrufezeichen sorgen konnte kam die Squadra Azzura besser ins Spiel und zu zwei Toren, die jedoch dank der effizienten Abseitsfalle Argentiniens nicht zählten. Die Außenseiterinnen aus Südamerika verteidigen bisher sehr leidenschaftlich gegen vor allem im Mittelfeld aggressive Italienerinnen und nutzen auch die ein oder andere Gelegenheit, um nach vorne zu kommen. Gleich geht es weiter mit Halbzeit zwei!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Die scharfe Eckballflanke wird mühelos von der italienischen Abwehr geklärt. Fast ergibt sich noch die Kontermöglichkeit, aber Daiana Falfán hat ihren Fuß dazwischen und beendet die Situation.

45. +1 Es gibt nochmal Ecke für Argentinien! Florencia Bonsegundo versucht es aus halblinker Position im Strafraum, doch Cecilia Salvai hat ihren Fuß dazwischen und klärt links neben den Kasten ins Toraus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

42. Italien freut sich erneut über das 1:0 - also zumindest kurz! Chiara Beccari schickt Stürmerin Valentina Giacinti an der rechten Außenbahn steil. Giacinti läuft paar Meter und zieht vor der heranstürmenden Vanina Correa ab. Ähnlich wie vor einigen Minuten ist das Leder unhaltbar für Correa im Netz, die Fahne aber recht schnell wieder oben und es geht ohne Überprüfung und ohne Treffer weiter. Die Taktik der Argentinierinnen mit Abseitsfalle scheint aufzugehen!

39. Noch etwas mehr als fünf Minuten bis zur Halbzeitpause. Argentinien verteidigt bisher ordentlich und mit viel Einsatz gegen die etwas stärkeren Italienierinnen und will das 0:0 in die Kabine retten.

36. Lisa Boattin ist übrigens mittlerweile wieder auf dem Feld und Italien damit vollständig.

36. "Little Messi" setzt sich in Szene! Giulia Dragoni mit einem feinen, bilderbuchartigen Zuspiel für Valentina Giacinti, die aber im Sechzehner mit diesem Ball etwas überfordert ist und ihn nicht entscheidend verarbeiten kann. Vanina Correa hat das Leder sicher in den Armen.

34. Weiter geht's - erstmal zu zehnt für die Italien.

33. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Lisa Boattin hat offenbar noch einen Schlag abbekommen und die medizinische Abteilung ist zur Behandlung auf dem Rasen.

31. Es wird zunehmend ruppiger hier. Romina Núñez mit einem Rempler im Mittelfeld gegen Lisa Boattin, die sich in Folge noch etwas für uns leider nicht verständliches von der Argentinierin in Diensten von CD UAI Urquiza anhören darf.

30. Eckball für Italien! Valentina Giacinti fräst sich nach einer sehr hohen Hereingabe durch das Gemenge, findet ihre Meisterin aber in der 40 Jahre alten Vanina Correa, die das Rund souverän aus der Gefahrenzone faustet, bevor Giacinti per Kopfball verwerten kann.

26. Banini versucht es aus 25 Metern zentral per Dropkick - in die Mauer.

25. Arianna Caruso Italien Gelbe Karte für Arianna Caruso (Italien)

Nur mit unfairen Mitteln kann Caruso Mariana Larroquette stoppen. Es gibt Freistoß für die Albiceleste!

24. Estefanía Banini kann geschickt im linken Halbraum gegen Lucia Di Guglielmo Platz gewinnen und versucht es mit einer Flanke zu Florencia Bonsegundo, die dann aber im Sechzehner etwas zu langsam ist und der Ball fliegt ins Toraus.

21. Mehr und mehr nimmt Italien nun in dieser Partie das Heft in die Hand. Seit der Torchance von Larroquette am Anfang der Partie sind die Außenseiterinnen aus Argentinien nicht mehr zu gefährlichen Schüssen aufs Tor gekommen.

20. Wieder hat sich Arianna Caruso in der Offensive Italiens freigelaufen und läuft nach einem Steilpass aus dem Mittelkreis auf das Tor zu. Vergeblich, denn Eliana Stábile läuft rechtzeitig raus und lässt Italiens Stürmerin in die Abseitsfalle tappen.

18. Nach einem Freistoß für Argentinien bietet sich in der Vorwärtsbewegung Platz für die Albiceleste. Daiana Falfán sieht, dass sich Romina Núñez in der Schnittstelle im Strafraum freigelaufen hat, doch ihr Chipball kommt dann doch einen kleinen Ticken zu steil und die Chance ist vertan.

16. Jetzt, wo die erste Viertelstunde rum ist, können wir einen kurzen Blick auf die Statistik werfen. Knappe 65 Prozent Ballbesitz stehen für Italien zu Buche.

15. Der Ball zappelt in den Maschen! Nach einer weiten Flanke aus dem linken Halbfeld zieht Arianna Caruso von der Strafraumgrenze mit dem rechten Schlappen ab und haut die Kugel unhaltbar für Vanina Correa rechts unten ins Netz. Die Fahne geht jedoch nur wenige Sekundenbruchteile später hoch, da eine Mitspielerin bei der Flanke meterweit im Abseits gestanden war.

12. Mariana Larroquette Argentinien Gelbe Karte für Mariana Larroquette (Argentinien)

Nach einer Grätsche gegen Bonansea in der Vorwärtsbewegung gibt es eine frühe Verwarnung gegen Larroquette. Eine Fehlentscheidung, denn in der Wiederholung sieht man deutlich, dass sie den Ball zuerst berührt hatte.

10. Diesmal versucht Italien es von der rechten Seite! Valentina Giacinti zieht im Sechzehner gegen zwei Defensivspielerinnen nach innen und versucht es aus spitzem Winkel. Ihren Schuss kann Torhüterin Vanina Correa aber ohne Probleme festhalten.

8. Die Aufmerksamkeit der italienischen Medien liegt bei diesem Turnier zweifelsohne auf Giulia Dragoni. Mit gerade mal sechzehn Jahren ist sie die erste ausländische Spielerin in der Akademie des FC Barcelona und hat im Vorfeld mit starken Leistungen von sich reden gemacht, sodass Vergleiche mit Lionel Messi keine Seltenheit sind.

6. Die Squadra Azzura bleibt auch erstmal die spielbestimmende Mannschaft: Ganze dreimal dürfen die Blauen zur Ecke antreten, doch die Albiceleste schafft es erstmal für Erleichterung zu sorgen.

4. Lisa Boattins Flanken in den Sechzehner der Südamerikanerinnen werden gefährlich, weil Argentiniens Abwehr es nicht schafft, zu klären. Zunächst landet Giulia Dragonis Schuss im Abwehrriegel, anschließend klärt Sophia Braun zu einer Ecke, die nichts einbringt.

2. "Wir werden für unsere Farben unser Leben auf dem Platz lassen", so Argentiniens Coach Germán Portanova im Vorfeld dieser Partie. Er weiß um die Bedeutung des Fußballs im Heimatland und will endlich auch die Nationalmannschaft der Frauen zu Erfolgen auf dem Platz führen.

1. Der erste feine Abschluss geht an die Argentinierinnen! Mariana Larroquette nimmt eine Hereingabe von der rechten Seite am Elferpunkt per Seitfallzieher und haut den Ball nur knapp rechts am Pfosten von Francesca Durante vorbei.

1. Schiedsrichterin Melissa Borjas gibt die Partie frei. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Die Teams sind auf den Rasen in Auckland eingelaufen und versammeln sich erstmal zu den Nationalhymnen. Gleich geht es los!

Gepfiffen wird diese Partie von Melissa Borjas aus Honduras, die bereits beim Turnier in Frankreich vor vier Jahren drei Partien leitete.

Germán Portanova, seines Zeichens Trainer der Albiceleste, lässt zunächst seine Goalgetterin Yamila Rodríguez draußen. Auch Spielmacherin Dalila Ippólito muss erstmal an der Seitenlinie Platz nehmen. Romina Núñez und Daiana Falfán bekommen das Vertrauen für die Anfangsformation.

Werfen wir einen Blick auf die Startformationen. Zuletzt trennte sich Italien mit einem torlosen Unentschieden von Marokko, was zu wenig ist. Fünf Änderungen in der Startelf sind die Konsequenz daraus. Lucia Di Guglielmo, Cecilia Salvai, Valentina Giacinti und Barbara Bonansea dürfen heute von Beginn an. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte jedoch die erst 16 Jahre junge Giulia Dragoni stehen.

Besser sieht die Bilanz bei den Italienerinnen aus. Bei der letzten WM schaffte die Squadra Azzura es ins Viertelfinale und blieb in vier Testspielen vor dem Turnier ohne Niederlage. Kann die Elf von Milena Bertolini das Vorrunden-Aus bei der EM vergessen machen?

Während die Auswahl der Männer vergangenes Jahr in Katar den dritten Titel der Geschichte einfahren konnte, hält sich der Erfolg bei der argentinischen Frauen-Nationalelf bisher in Grenzen: In drei Anläufen gelang es der Albiceleste nicht, über die Vorrunde hinauszukommen. Überhaupt warten die Südamerikanerinnen noch auf einen Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Zuletzt konnten beide Auswahlen im jeweils letzten Testspiel vor der WM nochmal Selbstvertrauen tanken. Für Argentinien sprang dabei sogar ein 4:0 gegen Peru heraus.