Die Jamaikanerinnen warten zumeist tief in der eigenen Hälfte und versuchen, dem Gegner das Leben rund um den eigenen Strafraum so schwer und eng wie möglich zu machen. Somit gestaltet sich die Anfangsphase im Grunde wie erwartet.

Im Sechzehner springt der Ball zu Marta, die aus 15 Metern abschließt. Sie trifft die Kugel nicht richtig und so pariert die Torhüterin den Schuss ins linke untere Eck mühelos.

Brasilien versucht in den Anfangsminuten sofort, das Spiel an sich zu reißen. Beide Teams agieren jedoch noch verhalten.

1.

Der Ball rollt! Die Brasilianerinnen in den blauen Jerseys stoßen an. Jamaika läuft in gelb-grünen Trikotsätzen auf.