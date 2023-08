Da ist die ersten französische Annäherung: Diani wird halbrechts im Strafraum in die Tiefe geschickt - ihr Schuss aus spitzem Winkel aus vollem Tempo rutscht ihr aber über den Spann. Am Ende geht der Ball klar am kurzen Pfosten vorbei.

Der Ball rollt! Die argentinische Schiedsrichterin Laura Fortunato hat die Partie freigegeben. Panama spielt in roten, Frankreich in weißen Trikots.

Panamas Trainer Quintana wechselt im Vergleich zum Spiel gegen Jamaika auf drei Positionen: In der Verteidigung kommt Jaén für Castillo, im Mittelfeld Quintero für González und im Angriff Montenegro für Lineth Cedeño. Frankreichs Coach Renard tauscht dagegen im Vergleich zum Brasilien-Spiel sogar gleich fünfmal: In der Abwehr sind De Almeida und Cascarino neu dabei, im Mittelfeld Le Garrec und Matéo, im Sturm startet erstmals Bècho neben Diani.

Frankreich geht als klarer Favorit in diese Partie gegen Panama. Nach einem Stotterstart mit einem 0:0 gegen Jamaika fing sich die Equipe Tricolore am zweiten Spieltag. Dort besiegte sie Brasilien im Top-Spiel mit 2:1 und unterstreicht damit die Ansprüche auf den Turniersieg. Panama konnte dagegen in den ersten beiden Partien keinen Treffer erzielen und keinen Punkt holen - die Mittelamerikanerinnen sind bereits ausgeschieden. Auch heute muss wohl eine große Überraschung her, möchte man sich mit Punkten aus dem Turnier verabschieden.