6. Gegen aufgerückte Ibererinnen schickt van de Donk Pelova aus dem Mittelfeld mit einem langen Schlag in die halbrechte Offensivgasse. Die Niederländerin mit der 17 taucht zwar hinter der gegnerischen Abwehrkette auf, doch im Sechzehner ist dann Torhüterin Inês Pereira vor ihr zur Stelle.

4. Oranje verzeichnet in den allerersten Momenten klare Ballbesitzvorteile, kann das gegnerische Mittelfeld mangels Passpräzision allerdings noch nicht überspielen.

1. Die Niederlande gegen Portugal – das erste europäische Duell dieser Weltmeisterschaft ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Dass es für die Portugiesinnen ein ganz besonderer Tag ist, ist an den Gesichtern einiger Spielerinnen abzulesen: Während der Nationalhymne fließen einige Tränen der Freude.

Die Nationalhymnen ertönen.

Soeben haben die 22 Spielerinnen den Rasen betreten.

Bei der Selecção das Quinas, die das Ticket für Australien und Neuseeland nach Platz zwei in der Qualifikationsgruppe H hinter Deutschland durch Playoff-Siege gegen Belgien (2:1) und Island (4:1 nach Verlängerung) lösten, will Coach Francisco Neto mit dem gewohnten 4-4-2 mit Raute erfolgreich sein. Eine der beiden Spitzen ist Diana Silva (Sporting CP), die in der Qualifikation mit fünf Treffern die beste Schützin war.

Auf Seiten der Leeuwinnen, die die Qualifikation durch einen in der Nachspielzeit sichergestellten 1:0-Heimsieg gegen Island erst am letzten Spieltag Anfang September schafften und deren mit Abstand erfahrenste Akteurin Mittelfeldspielerin Sherida Spitse mit 215 Länderspielen ist, setzt Trainer Andries Jonker auf eine 3-5-2-Formation. Aus der Bundesliga steht Dominique Janssen vom VfL Wolfsburg in der Startelf.

Die Elitefußballerinnen Portugals schlagen heute ein neues Kapitel der Verbandsgeschichte auf, bestreiten sie doch ihre erste WM-Partie überhaupt. Die iberische Auswahl, die bei den beiden jüngsten Europameisterschaften jeweils nicht über die Gruppenphase hinauskam, kommt spielerisch stark daher, offenbart aber größere Schwächen in ihrer Defensivarbeit. Nur bei einer klaren Steigerung in der Abwehr ist sie in dieser schwierigen Gruppe ein ernsthafter Kandidat für das Weiterkommen.

Die Niederlande dürfen sich zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titelgewinn zählen, obwohl ihre Entwicklung nach dem EM-Triumph 2017 und dem verlorenen WM-Endspiel 2019 in der jüngeren Vergangenheit zweifellos stockte. Andries Jonker, der seinen Vorgänger Mark Parsons nach der verpatzten Europameisterschaft 2022 (Viertelfinalaus) beerbte, hat die taktische Herangehensweise Oranjes stark verändert. Gehen die Vorstellungen des neuen Trainers komplett auf und das Team kann seine hohe individuelle Qualität auf den Rasen bringen, können die Niederlande auch die Schwergewichte ausschalten und sehr weit kommen.