China ist zwar weiterhin bemüht, weiter nach vorne zu spielen, den Asiatinnen fehlt aber nun die Durchschlagskraft. Haiti bekommt nun einen besseren Zugriff in ihren Verteidigungsaktionen.

Ein Freistoß Haitis aus dem rechten Halbfeld segelt in Richtung zweiter Pfosten, wo Zhu zum ersten Mal eingreifen muss. Sie wehrt die Flanke zur Seite ab und sorgt für Ruhe bei den Chinesinnen.

Jeudy wird am Bein behandelt, die Mittelfeldspielerin beißt dann auf die Zähne und macht nach einer kurzen Pause erst einmal weiter.

Lou weicht auf die rechte Seite aus und flankt von dort ins Zentrum. Joseph hält den Kopf in die Flanke und bewahrt Haiti vor einem möglichen Rückstand - hinter ihr standen nämlich zwei Chinesinnen völlig frei vor dem Tor.

China wird nun zwingender! Zhang zieht einen Freistoß frech aus 30 Metern halbrechter Position direkt aufs Tor. Ihr Schuss in Richtung kurzes Eck verfehlt dieses aber um gut einen halben Meter. Théus muss also nicht eingreifen.

22.

Die anschließende Ecke wird von der linken Seite ins Zentrum gehoben, wo am zweiten Pfosten Shanshan Wang am höchsten steigt, den Ball aber ein gutes Stück rechts am Tor vorbei setzt.