64. Russo wird mit einer Flanke von rechts bedient, die Stürmerin steht in der Luft und köpft in hohem Bogen mittig aufs Tor. Die kleine Keeperin Théus muss sich strecken, lenkt den Ball aber schließlich übers Tor.

62. Wieder kontert Haiti, nach Dumornays Steilpass auf Mondésir geht die Fahne jedoch hoch. Die Kapitänin hatte den Ball eh verstolpert.

61. Die junge Lauren James soll für frischen Wind sorgen, kommt für die gelbverwarnte Hemp.

61. Viel ist nicht passiert in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte. Haiti wird insgesamt mutiger, die Mittelamerikanerinnen scheinen zu merken, dass gegen die schwachen Engländerinnen heute tatsächlich was drin ist.

59. Die beiden folgenden Eckstöße sind ungefährlich. Unterdessen ist Mondésir erneut auf den Platz zurückgekehrt und probiert es nochmal.

58. Russo zeigt sich zweimal in Folge zielstrebig und schussfreudig, genau so müssen die Lionesses häufiger agieren. Erst fordert sie Théus mit einem Flachschuss aus halblinker Position, dann nimmt sie den Ball halbhoch in den Strafraum mit und knallt aus halbrechten 14 Metern drauf - erneut ist die haitianische Torhüterin zur Stelle.

57. Gleich nach der Aktion geht die Kapitänin zu Boden, die Verletzung scheint doch ernsthafter zu sein. Geht es für sie ebenfalls nicht weiter?

56. Bright spielt einen komplett unnötigen Fehlpass in die Füße von Mondésir, die Engländerinnen zeigen weiterhin einen schwachen und fehleranfälligen Spielaufbau. Etwas überhastet zieht Mondésir aus viel zu großer Distanz ab.

54. Dumornay hat erneut viel Platz, läuft zentral die Abwehrkette der Lionesses an. Walsh arbeitet aus dem defensiven Mittelfeld zurück und luchst Dumornay das Spielgerät ab.

53. Mondésir wird von den Physiotherapeuten vom Platz begleitet, kann aber nach kurzer Zeit wieder aus Grün zurückkehren.

Hemp holt sich den gelben Karton zu Recht ab, deutlich zu spät grätscht sie im Zweikampf mit Mondésir und trifft die Haitianerin.

50. Dumornay beschäftigt die englische Defensive erneut, gewinnt an der linken Seitenlinie einen Zweikampf gegen Bronze und nimmt Tempo auf. Nahe des linken Strafraumecks probiert sie es mit einem Gewaltschuss aus der Distanz. Etwas zu mittig ist der platziert, sodass Earps die Hände hochreißen und parieren kann.

49. Théus schlägt im Spielaufbau einen Haken und lässt die anlaufende Russo ins Leere laufen.

46. Kelly zieht mit einer starken Bewegung an die Grundlinie, bringt den Ball scharf herein. Dabei trifft sie nur Kethna Louis, von der der Ball zu Keeperin Théus abprallt.

46. Haiti stößt an, Durchgang zwei läuft.

45. +10 Halbzeitfazit:

Europameister England müht sich im ersten WM-Spiel zu einer 1:0-Pausenführung gegen Haiti. Der Favorit hatte zwischenzeitlich große Probleme, konnte zwar einige Chancen auf sich vereinen - die meisten davon waren aber nicht besonders gefährlich. Dazu taten sich immer wieder Lücken in der Defensive auf, wodurch auch Haiti zu Top-Chancen kam: Borgella hätte das Team aus dem Karibikstaat früh und überraschend in Führung bringen können, sie lief alleine aufs Tor zu (17.). Dass die Lionesses zur Halbzeit doch in Führung liegen, liegt an einem überaus unnötigen Handelfmeter, den Louis kurios verursachte. Stanway trat an, Haitis Torhüterin Théus parierte im ersten Versuch, doch bewegte sich zu früh von der Linie. Beim zweiten Mal verwandelte die Bayern-Spielerin Stanway dann (29.).

Georgia Stanway sieht für ein eigentlich eher harmloses Offensivfoul Gelb.

45. +8 England hat sich unterdessen schon länger nicht offensiv gefährlich gezeigt. Immer wieder fliegen Flanken in den Sechzehner, die meisten davon sind aber von harmloser Natur.

45. +5 Die Lionesses weisen erschreckend große Lücken im Defensivverbund auf. Wieder ist es die Kombination Dumornay/Borgella, die für Gefahr sorgt. Dumornay zieht auf der rechten Seite an Greenwood vorbei und hat viel Raum vor sich. Ihre Hereingabe landet auf dem Kopf ihrer Mitspielerin, die Stürmerin Borgella setzt den Kopfball aber klar über das Tor.

45. +3 Dumornay läuft zentral gen Sechzehner und legt den Ball heraus zu Borgella, die es aus spitzem Winkel probiert. Greenwood steht jedoch im Weg, der Ball prallt vom Bein der Engländerin gegen das von Borgella und dann ins Aus.

45. +1 VAR-Checks, Verletzungsunterbrechungen sowie die sowieso langen Nachspielzeiten bei der WM sorgen für eine neunminütige Nachspielzeit des ersten Durchgangs.

45. Haiti bekommt nochmal eine Chance für den Ausgleich: Eine Ecke auf der rechten Seite führen sie kurz aus, Dumornay chippt den Ball vor das Tor. Dort wird der Ball noch von einer Engländerin leicht verlängert, Borgella verpasst so knapp den Kopfball.

43. Russo findet im Strafraum eine dieser Lücken, steigt bei einer Flanke von der linken Seite hoch und wischt den Ball mit dem Kopf aus etwa sechs Metern knapp rechts vorbei.

42. Bei der Kritik an den Europameister muss man aber auch dem Underdog ein Lob aussprechen: Die Haitianerinnen verteidigen diszipliniert, stehen taktisch kompakt und lassen nicht allzu viel Lücken aufkommen.

40. Ausnahmen bestätigen (noch) die Regel: Stanway chippt den Ball aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, wo Hemp entwischt ist. Frei taucht sie gute elf Meter vor dem Tor auf, köpft die Kugel aber genau auf Théus. Gut vorgetragen.

39. Englands Offensivspiel ist noch nicht favoritenwürdig, das muss sich in den nächsten Tagen dringend verbessern.

38. Russo dreht im Strafraum dynamisch auf, flankt flach und scharf ins Zentrum. Dort ist Théus etwas unsicher, hat den Ball erst im Nachgreifen fest.

36. Ihre Teamkolleginnen sorgen im englischen Strafraum beinahe für Spektakel. Mondésir hat auf der rechten Außenbahn viel Platz und flankt in hohem Bogen zum zweiten Pfosten. Dort will Dumornay volles Risiko gehen und setzt zum Seitfallzieher an, liegt quer in der Luft. Knapp verpasst sie mit dem rechten Fuß das Leder.

35. Limage muss gar auf einer Trage vom Platz gebracht werden, da hoffen wir natürlich auf eine möglichst harmlose Diagnose und eine schnelle Genesung.

34. Die ganzen VAR-Checks haben in den letzten zwanzig Minuten kaum Spielfluss zugelassen. Dennoch müssen die Europameisterinnen hier gefährlicher werden, das Elfmetertor war mehr oder weniger geschenkt. Aus dem Spiel heraus muss da noch mehr passieren.

31. Jennyfer Limage muss nach ihrem Sturz aufs Knie tatsächlich ausgewechselt werden, Ruthny Mathurin ist neu in der Partie.

31. Der Handelfmeter ist wirklich kurios entstanden, da lohnt sich nochmal ein Blick auf die Highlights. Ohne wirklichen Grund hat Louis da die Hände am Ball gehabt - gestreckt nach oben, eher in Volleyball-Manier.

29. Georgia Stanway England Tooor für England, 1:0 durch Georgia Stanway

Beim zweiten Mal macht es Stanway dann besser, versenkt den Ball flach ins linke Eck. Dieses Mal war Théus in die andere Ecke unterwegs.

29. Wieder bekommt Schiedsrichterin Emikar Calderas ein Signal vom VAR, die haitianische Keeperin hat sich zu früh von der Linie bewegt. Wiederholung des Elfmeters.

28. Die Bayern-Spielerin tritt an und visiert halbhoch das linke Eck an, platziert den Ball eigentlich ordentlich. Kerly Théus ist aber ins gleiche Eck unterwegs und pariert.

27. Bizarre Aktion von Batcheba Louis: Bei einem Eckball reißt sie im Luftudell die Arme nach oben - nicht wirklich ersichtlich, warum sie das tut. Wieder meldet sich der VAR, dieses Mal ist die Entscheidung aus englischer Sicht erfreulicher: Strafstoß für die Lionesses!

25. Limage humpelt aufgestützt auf den Schultern einer Physiotherapeutin vom Feld. Das sieht nicht gut aus.

23. Wieder steht ein Zweikampf von Russo im Mittelpunkt, dieses Mal war ihr Kontakt aber eher harmlos. Limage fällt jedoch unglücklich aufs Knie und muss daher behandelt werden.

21. Wieder geht Russo mit vollem Körpereinsatz zur Sache, dieses Mal rauscht sie in Théus hinein. Erneut gibt es Freistoß für Haiti. Die Torhüterin muss sich kurz berappeln, dann geht's weiter.

Pierre-Louis bekommt führ ihr Vergehen, zeitlich nach dem Offensivfoul, dennoch die Gelbe Karte gezeigt.

19. Das Foul von Pierre-Louis ist eigentlich unbestritten, warum dauert der Check also so lang? Weil ein Offensivfoul von Russo an Joseph noch überprüft wird. So lautet die Entscheidung: Offensivfoul und Freistoß für Haiti statt Elfmeter für England.

17. Der VAR checkt ein Einsteigen von Pierre-Louis gegen Kelly im Strafraum der Haitianerinnen. Pierre-Louis war der Engländerin in einer etwas unnötigen Situation auf den Fuß gestiegen, der Check dauert enorm lang.

14. Wahnsinn, fast die Sensationsführung! Gegen die weit aufgerückten Engländerinnen führt ein schneller Konter beinahe zum 1:0 für Haiti. Dumornay zeigt ihre Klasse und steckt einen sehenswerten Steilpass halblinks durch. Borgella läuft alleine auf Englands Torhüterin Mary Earps zu und spitzelt den Ball mit links knapp am rechten Pfosten vorbei.

13. Ein Angriff der Engländerinnen ist zu sehr auf Zufall ausgelegt, an der Strafraumkante kommt Stanway trotzdem zum Abschluss. Ihr Volley mit dem linken Fuß fliegt klar über das Tor.

11. Wichtig für Haiti, ein Ausfall der besten Spielerin hätte dem großen Außenseiter nicht geholfen. Melchie Dumornay wechselt zu Olympique Lyon und ist die Star-Spielerin des Teams.

10. Dumornay hat im Mittelfeld einen Schlag aufs Bein bekommen und muss am Spielfeldrand behandelt werden, kehrt aber nach kurzer Pause zurück aufs Feld.

8. Es kehrt etwas Ruhe ein, die Lionesses lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen. Nach dem ersten Vorstoß von Haiti hat sich aber schnell gezeigt: Wenn die Offensivspielerinnen von der britischen Insel einmal das Tempo anziehen, wird es für Haiti schwer.

6. Unbeabsichtigt legt die Haitianerin Louis den Ball vor die Füße von Russo. Die kommt halblinks frei zum Schuss, zielt diesen aus etwa zwölf Metern aber genau auf die gegnerische Keeperin.

4. Also gleich Ecke Nummer zwei. Im ersten Anlauf wird's nicht gefährlich, im Rückraum kommt Chloe Kelly dann zum Abschluss. Der Linksschuss ist zu unplatziert, Haiti-Torhüterin Théus hält den Ball locker fest.

4. Erstmals herrscht auch am anderen Strafraum Betrieb. Nach einer geblockten Flanke von Hemp gibt es auch für die Engländerinnen den ersten Eckball. Bronze steigt am höchsten, köpft den Ball aber gegen eine Gegenspielerin.

2. Überraschenderweise setzen die Haitianerinnen die ersten Akzente. Nach einem englischen Fehlpass im Spielaufbau können sie noch nicht in den Strafraum vordringen, ein paar Sekunden später gelingt das Dumornay aber halbrechts. Ihr flacher Querpass wird nur wenige Meter vor dem Tor abgefangen, der folgende Eckstoß ist harmlos.

1. Los geht's mit Anstoß für den Favoriten! Schiedsrichterin der Partie ist die Venezolanerin Emikar Calderas. England spielt in Weiß, Haiti in roten Trikots.

Die Mannschaften sind eingelaufen, nach "God Save the King" läuft nun auch die haitianische Nationalhymne.

In England hat ein Prämienstreit vor dem Turnier für Ärger gesorgt, die Wogen konnten nicht geglättet werden. Die FA möchte den Lionesses keine zusätzlichen Prämien neben den Ausschüttungen der FIFA geben, die Spielerinnen wollen das nicht akzeptieren. Während des Turniers wollen die Spielerinnen den Streit nun aber ruhen lassen, um sich auf das Sportliche konzentrieren zu können.

Die Haitianerinnen haben alle ihre drei Vorbereitungsspiele im Juli verloren, die Lionesses haben gegen Portugal 0:0 gespielt. Ebenfalls torlos ging das Duell mit Olympiasieger Kanada aus, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Bei den Haitianerinnen spielen viele Akteurinnen ebenfalls im europäischen Vereinsfußball, die meisten in der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Viele Spielerinnen sind dort in der zweiten Liga unterwegs, ein paar haben allerdings auch Erstliga-Erfahrungen.

Wie stark das englische Team also wirklich ist, wird sich wohl im Laufe der WM zeigen. Verstecken müssen sich die Engländerinnen mit ihrer Mannschaft aber nach wie vor nicht, weiterhin tummelt sich europäische Spitzenklasse in der Startelf. In der Offensivabteilung kennen sich Chloe Kelly und Lauren Hemp von Manchester City, Alessia Russo möchte das Fehlen von Beth Mead vergessen machen. Im Mittelfeld agiert unter anderem ein aus der Bundesliga bekanntes Gesicht, Bayern-Spielerin Georgia Stanway.

Im Kader gab es einige Rückschläge - vor allem im Vergleich zu dem Team, das letztes Jahr Europameister geworden ist. Ellen White und Jill Scott haben inzwischen ihre Karriere beendet, zusätzlich tun drei verletzungsbedingte Ausfälle weh: Mittelfeld-Motor Fran Kirby fehlt nach einer Knie-Operation, die EM-Torschützenkönigin Beth Mead sowie Kapitänin Leah Williamson fehlen aufgrund von Kreuzbandrissen.

Letztes Jahr feierten die Lionesses, wie die Engländerinnen genannt werden, den ersten großen Titel der Geschichte - bekanntlich mit einem Finalsieg gegen das deutsche Team. Optimalerweise soll dieses Jahr gleich der nächste große Titel folgen, schließlich waren die Engländerinnen in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie nie. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften war erst im Halbfinale Schluss, bei Olympia reichte es zuletzt zum Viertelfinale, dazu kommt eine EM-Halbfinalteilnahme 2017 und eben der Sieg im vergangenen Jahr. Weit gehen soll es also in jedem Fall, nur wie weit kann es wirklich gehen?

Deutlicher kann die Ausgangslage fast nicht sein: Haiti nimmt zum ersten Mal an einer WM-Endrunde teil, belegt in der Weltrangliste Platz 53 und hat auf internationalem Parkett noch nie für Aufsehen gesorgt. Das wollen die Haitianerinnen zwar am liebsten ändern, doch beinahe unmöglich wirkt die Aufgabe gegen die aktuellen Europameisterinnen aus England, aktuell Vierte der Weltrangliste und Titelfavoritinnen.