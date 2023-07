76. Beide Teams haben nun gewechselt. Bei den Japanerinnen sind Nagano und Seike neu auf dem Feld. Für Hayashi und Naomoto, die Torschützin zum 1:0, ist Feierabend. Auf der anderen Seite verlässt Salas das Feld. Sie wird ersetzt durch die 16-Jährige Sheika Scott.

73. Japan nähert sich nun wieder mehr dem Treffer an. Eine Hereingabe von der rechten Seite aus dem Halbfeld von Shimizu fliegt schön auf den zweiten Pfosten direkt auf den Kopf von Ueki. Die Angreiferin setzt den Kopfball wuchtig, aber zu unplatziert aus sechs Metern aufs Tor. So ist Solera zur Stelle und kann den Ball sicher abfangen.

71. Bei den Japanerinnen scheint nun wild durchgewechselt zu werden. An der Seitenlinie machen sich mehrere Spielerinnen bereit.

69. Miyazawa hat die beste Chance des zweiten Durchgangs! Ein Eckball segelt von links in den Strafraum und wird nur schwach in den Rückraum geklärt. Miyazawa kommt angelaufen und nimmt die Kugel sehenswert volley aus 14 Metern. Die Kugel geht über die Köpfe der Verteidigerinnen hinweg und nur hauchdünn am linken Pfosten vorbei. Das wäre ein schöner Treffer gewesen.

67. Ueki und Solera rauschen nach einem hohen Ball in den Sechzehner ineinander und müssen beide behandelt werden. Solera hat es wohl schlimmer erwischt, aber der Daumen des medizinischen Personals geht nach oben und die Keeperin scheint weitermachen zu können.

65. Raquel Rodríguez hat das Feld betreten. Die Rekordtorschützin von Costa Rica wurde im ersten Spiel noch von einer Knieverletzung ausgebremst und sammelt nun die ersten Minuten bei dieser Weltmeisterschaft. Für sie verlässt Cristin Granados den Platz.

63. Die Eingewechselten bringen sich direkt stark ein. Immer wieder taucht Ueki am Sechzehner auf und sucht die Hereingabe. Findet aber keine Abnehmerin. Auch Miyazawa hat schon zwei gute Ballaktionen im Mittelfeld gezeigt.

60. Auch Japan wechselt doppelt. Tanaka und Fujino, die zusammen zwei Assists und einen Treffer geliefert haben, verlassen das Feld. Für sie kommen Ueki und Miyazawa aufs Feld.

56. In dieser Phase läuft die Partie so vor sich hin. Japan macht zwar Druck, kann die Angriffe aber nicht mehr so konzentriert zu Ende spielen, wie im ersten Durchgang. Auch die Spielerinnen aus Costa Rica scheitert meist weit vor dem gegnerischen Sechzehner.

53. Costa Rica versucht nun durch viel Passspiel durch die eigenen Reihen Ruhe und Stabilität zu bekommen. Doch immer wieder werden sie von den Japanerinnen hoch angelaufen und zu Fehlern gezwungen. Das Pressing Japans geht bestens auf.

50. Die Japanerinnen können sich nun deutlich früher die Bälle erobern. In der gegnerischen Hälfte schnappt sich Fujino die Kugel und bedient Hasegawa, die auf den Sechzehner zugeht. Aus 20 Metern zentraler Position tut sich eine Lücke auf und sie schließ ab. Ihr Schuss ist nicht perfekt in die linke Ecke platziert und so kann Solera die Kugel sicher abfangen.

49. Einen Wechsel hat es auf Seiten der Zentralamerikanerinnen gegeben. Guillén ist zur Pause in der Kabine geblieben. Dafür steht nur Gloriana Villalobos auf dem Feld.

47. Weiter geht's! Sofort sind die Japanerinnen wieder im Sechzehner. Costa Rica kann den Ball nicht klären und die Favoritinnen bleiben dran. Hayashi erobert sich im Sechzehner die Kugel und kann aus 13 Metern zentraler Position abziehen. Sie trifft das Leder aber nicht richtig und der Ball geht deutlich über das Tor.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Japan verdient mit 2:0 gegen Costa Rica. Es war von Beginn an ein dominanter, ruhiger Auftritt der Japanerinnen, die geduldig auf ihre Szenen warteten. Sie ließen die Kugel und die Gegnerinnen laufen und konnten sich dadurch Räume erarbeiten. Nach einigen guten Möglichkeiten in den Anfangsminuten war die Führung nur eine Frage der Zeit. Hikaru Naomoto war es, die eine schöne Vorarbeit und das schwache Stellungsspiel der Gegenspielerin ausnutzte und die Kugel in der langen Ecke versenkte (25.). Ähnlich wie gegen Spanien zeigten sich die Spielerinnen von Costa Rica nach dem Gegentreffer sehr unsortiert und so kassierten sie auch in dieser Hälfte einen schnellen Doppelpack. Fujino dribbelte sich durch den Sechzehner und schloss trocken in die kurze Ecke ab (27.). Die Japanerinnen drückten die restliche Hälfte auf den dritten Treffer, den Costa Rica bisher verhindern konnte. Es bräuchte jedoch ein kleines Fußballwunder, damit die Japanerinnen diese Partie noch herschenken. Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Costa Rica versucht es im Angriffsspiel meist mit langen Bällen, doch die angreifenden Spielerinnen werden meistens gedoppelt und haben so kaum eine Chancen die Zuspiele ordentlich zu verarbeiten. Meistens ist 30 Meter vor dem gegnerischen Kasten Schluss und der Ball verloren.

45. +2 Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf. Auch aufgrund der kleineren Verletzungsunterbrechungen. Japan scheint in dieser Phase dem dritten Treffer immer näher zu kommen und macht ordentlich Druck.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44. Mittlerweile schwinden die Kräfte bei den Spielerinnen von Costa Rica. Weil die Japanerinnen die Kugel zirkulieren lassen müssen sie extrem viel laufen und das zerrt an den Kräften. Sie sehen sich jetzt dem Pausenpfiff entgegen.

42. Nun will es Mina Tanaka mal selber wissen. Erneut wird sie rund 25 Meter vor dem Kasten in Szene gesetzt und dreht auf. Diesmal werden die Außenbahnen zugestellt, aber das ist kein Problem für die Japanerin. Aus 20 Metern zentraler Position setzt sie zum Abschluss an und zimmert die Kugel in Richtung gegnerischen Kasten. Solera muss sich ganz lang machen, kommt aber nicht hin. Die Kugel fliegt allerdings knapp über den Querbalken und es gibt Abstoß.

39. Dennoch ist Costa Rica bemüht und wuselig im Angriffsspiel. Aber die japanische Defensive steht in dieser ersten Hälfte felsenfest und lässt, bis auf den Torschuss aus der 30. Spielminute, gar nichts anbrennen. Das sorgt langsam für etwas Frust bei den Zentralamerikanerinnen.

36. Mina Tanaka ist sehr aktiv als Ballverteilerin vor dem gegnerischen Sechzehner. Immer wieder macht sie die Bälle fest und serviert sie auf die Außenbahnen. Diese Taktik geht in dieser Phase hervorragend auf.

33. In der Defensive der Las Ticas gibt es nun immer mehr Lücke. Die Japanerinnen sehen das und machen nun deutlich mehr Druck in der Offensive. Sie wollen das Dritte nachlegen und damit die Entscheidung noch vor dem Pausenpfiff erzielen.

30. Es ist richtig was los! Auf der anderen Seite tauchen die Zentralamerikanerinnen im Sechzehner auf. Auf der rechten Seite setzt sich Herrera durch und zieht aus spitzem Winkel zehn Metern vor dem Kasten einfach mal ab. Es ist der erste Torschuss von Costa Rica im Turnier und der erste, den Yamashita in dieser WM parieren muss.

27. Aoba Fujino Japan Tooor für Japan, 2:0 durch Aoba Fujino

Wieder kassiert Costa Rica einen Doppelschlag in kürzester Zeit, wie schon gegen Spanien. Fujino setzt nach einer misslungenen Flanke von der linken Seite nach und erobert sich die Kugel auf der rechten Außenbahn. Mit einer Drehung lässt sie ihre Gegenspielerin einfach stehen und marschiert in den Sechzehner. Hier schlägt sie einen Haken und zieht aus sieben Metern und spitzem Winkel ab. Ihr Schuss in die kurze Ecke überrascht Solera im Kasten und die Kugel fliegt wuchtig in die Maschen. Die 19-Jährige feiert ebenfalls ihren ersten WM-Treffer.

25. Hikaru Naomoto Japan Tooor für Japan, 1:0 durch Hikaru Naomoto

Diesmal ist Solera geschlagen! Erneut findet ein hoher Ball Tanaka im Halbfeld, die wieder zu viel Platz hat. Sie legt den Ball auf die linke Seite zu Naomoto. Eigentlich ist Coto zur Stelle, grätscht jedoch am Ball vorbei. So kann Naomoto erneut von links in den Sechzehner ziehen und sucht den Abschluss aus 14 Metern. Diesmal ist der Abschluss besser platziert und fliegt Richtung lange Ecke. Solera ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Es ist Naomotos erster WM-Treffer bei ihrem Startelfdebüt.

21. Nach einem Zusammenprall liegen zwei Spielerinnen am Boden. Melissa Herrera und Mina Tanaka müssen kurz behandelt werden, es geht jedoch für beide weiter.

18. Japan spielt es dennoch überlegt. Sie ziehen die Partie meist von hinten auf und suchen die entsprechende Lücke. Dann wir die Kugel meist auf die Außenbahnen verteilt und Überzahl geschaffen. Das klappt soweit gut und Costa Rica ist sehr stark aufs eigene Verteidigen konzentriert.

15. Das muss das 1:0 sein! Die Japanerinnen lassen den Ball schön aus den eigenen Defensivreihen über das gesamte Feld laufen. Ein eröffnender Ball findet Tanaka vor dem Sechzehner, die die Kugel festmacht und aufdreht. Sie bedient Naomoto auf der linken Seite, die in den Sechzehner geht und aus 13 Metern abzieht. Wieder ist Solera zur Stelle, die parieren kann. Doch auf der rechten Seite laufen Fujino und Shimizu ein und können aus vier Metern eigentlich beide abstauben. Doch die Spielerinnen behindern sich gegenseitig und beide verpassen dadurch den ordentlichen Abschluss. Der Ball kullert am rechten Pfosten vorbei. Das hätte die Führung sein müssen.

12. Und auch dieser Standard wird gefährlich! Wieder bringt Fujino die Kugel in den Sechzehner und wieder steht eine Japanerin völlig frei. Diesmal ist es Kumagai, die stark einläuft und aus acht Metern den Flugkopfball ansetzt. Sie drückt die Kugel in Richtung Kasten, aber Solera ist stark zur Stelle und pariert. Sie wehrt die Kugel ins Toraus ab und es gibt wieder Ecke, die diesmal aber ungefährlich bleibt. Bei diesen Hereingaben müssen die Zentralamerikanerinnen näher an den Gegenspielerinnen sein.

11. Ein weiter Ball der Japanerinnen fliegt an den Sechzehner und in Richtung Tanaka, die gut durchgestartet ist. Aber Villalobos ist hellwach und kann mit dem Kopf vor der Stürmerin klären. Es gibt erneut Eckball.

9. Mittlerweile hat Japan die Spielkontrolle übernommen und sie nähern sich immer mehr dem Sechzehner an. In dieser Phase muss Costa Rica aufpassen, damit sie nicht früh in Rückstand geraten.

7. Auch die erste Ecke sorgt für Gefahr! Fujino bringt die Hereingabe von der rechten Seite butterweich in den Sechzehner und findet Tanaka am Fünfmeterraum. Die Angreiferin trifft den Kopfball aus sechs Metern aber nicht richtig und der Ball geht einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Da wäre mehr drin gewesen, aber das war auch fahrlässig verteidigt von den Zentralamerikanerinnen.

5. Zum ersten Mal kombinieren sich die Japanerinnen in den Sechzehner. Über die rechte Seite ist die Schienenspielerin Shimizu mit nach vorne gerückt und wird von Hasegawa in den Lauf geschickt. An der rechten Strafraumkante versucht sie Fujino in Szene zu setzen, aber der Pass ist zu weit und kullert harmlos über die Torauslinie.

3. Es ist ein mutiger Beginn der Las Tricas, die früh vorne attackieren und Pressingsituationen erzwingen. Aber die Japanerinnen sind erfahren genug und können sich spielerisch befreien.

1. Der Ball rollt! Die Japanerinnen haben angestoßen und suchen direkt den weiten Ball nach vorne. Bei Costa Rica wird direkt zu Beginn ersichtlich, dass sie die Kugel mehr laufen lassen wollen als noch im Spiel gegen Spanien.

1. Spielbeginn

Kurz vor 17:00 Uhr Ortszeit in Dunedin führt die italienische Unparteiische der Begegnung Maria Caputi die Protagonistinnen auf den Rasen im Forsyth Barr Stadium. Die Nationalhymnen erklingen und gleich geht es los! Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung.

Trotz eines großen Abstandes im Fifa-Ranking (25 Plätze) gehen die Japanerinnen mit Respekt in diese Begegnung. Zu Recht, denn bei einem Patzer wäre die Ausgangslage im letzten Gruppenspiel gegen Spanien deutlich schwieriger und ein Erfolg wäre Pflicht. Costa Rica, auch Las Ticas genannt, könnte sich mit einem Überraschungserfolg hingegen in eine starke Position für die letzte Begegnung gegen Sambia bringen und so doch vom ersten Erreichen der K.O.-Runde einer Weltmeisterschaft träumen.

Bei der japanischen Startformation gibt es etwas mehr Rotation. Insgesamt vier Veränderungen hat Futoshi Ikeda in der Startelf vorgenommen. In der Dreierkette startet heute Miyake für Ishikawa. Im Mittelfeld gibt es mit Sugita für Nagano und Hayashi für Endo zwei Wechsel im Vergleich zur Partie gegen Sambia. Außerdem ersetzt Naomoto heute Miyazawa in der Offensive.

Im Vergleich zum ersten Gruppenspiel hat Amelia Valverde in der Startaufstellung von Costa Rica zwei Veränderungen vorgenommen. In der Dreierkette agiert Gabriela Guillén für Valeria Del Campo und im zentralen Mittelfeld startet Cristin Granados für Gloriana Villalobos.

Gegen favorisierte Spanierinnen mussten sich die Spielerinnen aus Costa Rica in ihrem Auftaktspiel schon früh geschlagen geben. Nach 45 Minuten lagen sie mit 0:3 zurück und die Spanierinnen nahmen im zweiten Durchgang ordentlich tempo raus. Die Zentralamerikanerinnen versuchten zwar einigermaßen mitzuhalten, hatten gegen die großen Favoritinnen jedoch kaum eine Chance. Dennoch wollen sie in ihrer zweiten WM-Teilnahme überhaupt einen guten Eindruck hinterlassen und werden, trotz erneuter Außenseiterinnenrolle, gegen die Japanerinnen alles an Kampfgeist auf den Rasen bringen.

Die Japanerinnen haben ihr Soll am ersten Spieltag erfüllt. Mit einem klaren 5:0 Auftaktsieg ließen sie gegen die ersten Gruppengegnerinnen Sambia nichts anbrennen und sammelten drei Punkte. Die Weltranglistenelften überzeugten mit schnellem Offensivspiel und machten nach zögerlichem Start im ersten Durchgang vor allem in der zweiten Hälfte alles klar. Heute wollen sie gegen Costa Rica erneut einen überzeugenden Auftritt abliefern und mit einem Sieg das quasi sichere Weiterkommen in die K.O.-Runde eintüten.