Sambia präsentierte sich zuletzt in einer guten Form: Vor zwei Wochen gewannen die Afrikanerinnen gegen Deutschland am Ende überraschend mit 3:2. Gegen engagierte Deutsche legte Sambia einen mutigen Auftritt hin und zeigte viel Spielfreude. Sambia befindet sich derzeit auf Weltranglistenplatz 77.

In der Gruppe C konnte Spanien das erste Gruppenspiel mit 3:0 gegen Costa Rica für sich entscheiden. Nun folgt heute also die Partie Sambia gegen Japan. Die Partien am kommenden Spieltag der Gruppe: Japan gegen Costa Rica (Mittwoch, 7 Uhr) und Spanien gegen Sambia (Mittwoch, 9:30 Uhr).