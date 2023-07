72.

Tooor für Nigeria, 1:3 durch Asisat Oshoala

Macht Nigeria jetzt schon den Deckel drauf? Ein langer Ball führt am australischen Strafraum zu einem Missverständnis zwischen Kennedy und Arnold. Die Torhüterin kommt raus, das sieht die Verteidigerin aber nicht. Sie köpft den Ball an ihrer Mitspielerin vorbei in Richtung Grundlinie. Oshoala hat genau darauf spekuliert. Die Nigerianerin zieht durch und versenkt den Ball stark aus spitzem Winkel von rechts im Tor.