Aus dem linken Halbfeld hebt Emilie Haavi das Leder in die Mitte. Zwischen dem Elfmeterpunkt und der Strafraumgrenze steigt Sophie Haug zum Kopfball hoch, kann aus der großen Distanz aber keine Gefahr erzeugen.

Wie der norwegische Pressesprecher soeben mitgeteilt hat, hat sich Ada Hegerberg beim letzten Sprint des Aufwärmprogramms an der Leiste verletzt und kann deshalb nicht mitwirken.

7.

Plötzlich geht die erste Chance der Partie auf das Konto der Schweizerinnen! Seraina Piubel wird in zentraler Lage nicht attackiert und schickt Coumba Sow an das rechten Fünfereck. Dort könnte die 28-Jährige bereits selber den Abschluss suchen, entscheidet sich aber für den Querpass. Doch in der Mitte kommen sowohl Ana-Maria Crnogorčević als auch Ramona Bachmann zu spät.Seraina Piubel