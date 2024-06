22. Erster Abschluss für Deutschland! Andrich bekommt den Ball im Rückraum zugespielt, traut sich den Distanzschuss aber noch nicht zu. Über Kroos findet der Ball stattdessen zum ein paar Meter weiter vorne postierten Musiala. Der Schuss des Bayern-Spielers aus etwa 18 Metern Distanz ist zu mittig und daher keine große Bedrohung für Vlachodimos.

20. Zwanzig Minuten sind gespielt, es ist ein sehr holpriger Start des DFB-Teams. Die Griechen sind in den Zweikämpfen häufig einen Schritt schneller und nutzten Deutschlands Unsicherheit im Spielaufbau beinahe zweimal aus.

19. Kroos flankt aus dem Halbfeld etwas schärfer vor das Tor, der Ball rauscht an Freund und Feind vorbei.

18. Wichtige Rettungsaktion von Tah! Nach einem Ballverlust ist das deutsche Team erneut unsortiert, Pavlidis hebelt die Defensive mit einem einfachen Steilpass auf Masouras aus. Der möchte den Ball in einer Zwei-gegen-Eins-Situation nach vorne rechts weitergeben, Tah riecht das und klärt.

17. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite will Kimmich den Ball zu Musiala schieben, Hatzidiakos ist dazwischen. Auch der zweite Eckstoß ist harmlos.

15. Bei den bislang seltenen deutschen Vorstößen fehlen noch gute Ideen. Kimmichs Chip fliegt ins Nichts, einige Momente später sucht Wirtz erfolglos Havertz.

13. Vor allem im Spielaufbau ist das bislang ein sehr unsicheres Auftreten der DFB-Elf und die Griechen trauen sich offensiv etwas zu. Masouras zieht nach innen, Kroos spitzelt ihm den Ball von den Füßen.

11. Nun mal die ersten deutschen Strafraumszenen: Rüdiger flankt aus dem Halbfeld, die Hereingabe wird ins Toraus geklärt. Die fällige Ecke klären die Griechen recht mühelos.

9. Tatsächlich muss früh der erste Wechsel vorbereitet werden, Ioannidis hat Schulterprobleme.

8. Ioannidis hatte sich bei dem Ballgewinn im Mittelfeld verletzt, er muss behandelt werden. Es sieht nicht allzu gut aus für den Stürmer.

6. Neuer rettet gegen Tzolis! Deutschland befreit sich aus einem griechischen Gegenpressing nicht gut, einen katastrophalen Fehlpass von Wirtz nehmen die Gäste halblinks auf. Masouras treibt den Ball voran, schiebt im Sechzehner quer zum mitgelaufenen Tzolis, der frei vor Neuer auftaucht. Der deutsche Keeper reagiert gegen Tzolis' Schuss grandios und hat auch im Nachgreifen die Hand dazwischen. Hochkaräter für Griechenland!

5. Die Griechen haben bis dato recht viel Ballbesitz und zeigen in einigen Passkombinationen, dass sie sich aus engen Situationen gut befreien können.

4. Griechenland startet recht ordentlich und mit leichten Torannäherungen ins Spiel. Eine Flanke von der linken Seite rauscht allerdings hoch über den deutschen Strafraum. Kimmich möchte das Spiel auf der anderen Seite mal schnell machen, schickt einen hohen Steilpass aber deutlich zu weit.

2. Deutschland spielt übrigens in den lila-pinken Auswärtstrikots, Griechenland agiert in Weiß. Nach einem kurzen Pass von Kimmich verliert Andrich den Ball im Spielaufbau. Masouras legt für Bakasetas ab, dessen Distanzschuss wird geblockt.

1. Los geht's in Mönchengladbach! Der Unparteiische heißt José Munuera Montero und ist Spanier, einen Videobeweis gibt es bei diesem Testspiel wie schon gegen die Ukraine auch.

1. Spielbeginn

Die deutschen Fans haben die Nordkurve des Borussia-Parks in eine Choreo gehüllt. Aktuell laufen die Nationalhymnen, es ist also in wenigen Momenten angerichtet!

Beim griechischen Team sind nur wenige (ehemalige) Bundesliga-Legionäre dabei. Christos Tzolis verpasste mit Fortuna Düsseldorf den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Konstantinos Mavropanos dürfte einigen Fans mit Stuttgarter und Nürnberger Vergangenheit ein Begriff sein. Der Keeper heißt Odysseas Vlachodimos und war beim VfB lange Zeit Ersatztorwart.

Das Ausprobieren scheint ganz gemäß einer Generalprobe vorbei. Nagelsmann schickt eine Top-Elf ins Rennen, die auch nächste Woche gegen Schottland so auflaufen könnte. Die Champions-League-Sieger Rüdiger und Kroos sind unter der Woche zum Team dazugestoßen und laufen heute anstelle von Anton und Groß auf. Die im Königsklassen-Finale unterlegenen BVB-Spieler Schlotterbeck und Füllkrug sind auch dabei, nehmen aber auf der Bank Platz. Havertz scheint im Sturm momentan die Nase vorne zu haben.

Das Mönchengladbacher Publikum wird vor dem Spiel mit der nun auch offiziell neuen Torhymne "Major Tom" eingestimmt. Im März-Testspiel gegen die Niederlande lief das Lied bereits bei Mittelstädts Treffer, vor einer Woche wurde es auch offiziell zum DFB-Torjingle ernannt. Im Ukraine-Spiel blieb das DFB-Team torlos, ertönt der Song am heutigen Abend?

Die meisten Duelle fanden vor der Jahrtausendwende statt, in den letzten 23 Jahren gab es nur ein Aufeinandertreffen: Bei der EM 2012 warf das DFB-Team Griechenland im Viertelfinale mit einem 4:2-Sieg aus dem Turnier und schied selber kurz darauf im Halbfinale gegen Italien mit Doppelpack-Schreck Balotelli (1:2) aus.

Deutschland ist in neun Spielen gegen Griechenland ungeschlagen, gewann davon sechs Partien und teilte sich dreimal die Punkte. Gegen zahlreiche Nationalmannschaften hat das DFB-Team ebenfalls eine ungeschlagene Bilanz, nur gegen zwei davon gab es aber mehr Duelle: gegen die Ukraine (zehn) und Albanien (14).

Die Ukraine und Griechenland als letzte Testspielgegner bilden auch in etwa das Niveau der deutschen Gruppengegner ab, die Griechen sind vielleicht etwas schwächer einzuschätzen. Schottland, die Schweiz und Ungarn sind allesamt keine Top-Nationen und doch unangenehm zu bespielen – kein Freifahrtschein dabei.

Im Testspiel gegen die Ukraine, die anders als Griechenland bei der EM mit am Start ist, hat die Elf von Nagelsmann unterm Strich eine gute Leistung gezeigt, konnte den Chancenwucher aber nicht nutzen und blieb aufgrund von mangelnder Effizienz torlos. Die Abwehr hielt gegen die ukrainischen Konter dafür Stand, sodass in Nürnberg keine Tore fielen – 0:0.

Am Vormittag machten allerdings bereits Medienberichte die Runde, dass mit Nübel doch einer der vier Torhüter gestrichen werden soll – entgegen Nagelsmanns Ankündigung bei der vorläufigen Kaderbekanntgabe, mit vier Keepern ins Turnier gehen zu wollen. Der VfB-Torwart gehört nicht zum Spieltagskader heute Abend - genau wie Reitz und Gruda, die für die Vorbereitung berufen wurden. Neben Nübel waren vor allem Koch, Raum und Führich als Wackelkandidaten gehandelt worden, nun scheint der EM-Kader aber wohl zu stehen.

Heute muss der endgültige 26-Mann-EM-Kader der UEFA gemeldet werden, bis Mitternacht haben die DFB-Verantwortlichen dafür Zeit. Nagelsmann hatte bereits verkündet, dass offiziell wohl nichts vor dem Spiel eingereicht werden würde, falls sich etwa heute noch ein Spieler verletzen und der eigentliche Streichkandidat so doch noch nachrücken sollte.

In Deutschland hingegen läuft der Countdown für die Heim-EM, in genau einer Woche steht in München das Auftaktspiel gegen Schottland an. 18 Jahre nach der WM 2006 hoffen viele Fans auf ein zweites Sommermärchen, mit einem letzten Testspielsieg würde das DFB-Team die in den März-Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande entfachte Euphoriewelle weiterreiten.

Denn die Griechen wurden in die Qualigruppe B mit Frankreich und der Niederlande gelost und hatten gegen die beiden Top-Nationen das Nachsehen. Als Gruppendritter setzte sich das Team im Playoff-Halbfinale deutlich gegen Kasachstan durch (5:0), scheiterte im entscheidenden Spiel jedoch im Elfmeterschießen (2:4) an Georgien, das seine erste EM-Teilnahme bejubeln durfte.

Mit Griechenland hat sich der DFB für das letzte Testspiel ein Team ausgesucht, das nicht an der EM in Deutschland teilnimmt. Zum dritten Mal in Folge verpasst der Europameister von 2004 das Turnier, hatte bei der Auslosung allerdings auch ordentlich Lospech.