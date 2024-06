33. Robert Andrich übernimmt den fälligen Standard aus knapp 20 Metern minimal linksversetzter Position. Der 29-Jährige wählt die stramme Variante mit dem rechten Spann auf das Torwarteck. Allerdings erwischt er den Ball nicht optimal und verfehlt das Ziel deswegen doch um ein gutes Stück.

32. Jamal Musiala dribbelt mit viel Tempo auf den gegnerischen Sechzehner zu und kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Dadurch bietet sich den Gastgebern nun eine super Freistoßposition.

29. Kimmich steckt auf der rechten Seite für Musiala durch. Der 21-Jährige tanzt sich anschließend von der Grundlinie gegen gleich zwei Gegenspieler nach innen und legt zurück auf den überraschend freien Groß. Aus etwa 15 Metern halbrechter Position haut er den Ball jedoch knapp links über das Tor.

27. Die Stimmung im Max-Morlock-Stadion lässt sich durchaus sehen. Die DFB-Elf bietet auch eine durchaus sehenswerte Leistung.

24. Erstmals nach einigen Minuten können sich die Gäste wieder befreien und haben dann sogar eine kleine Ballbesitzphase in der gegnerischen Hälfte. Ihren Weg in den Strafraum finden sie zwar nicht, aber es ist sicherlich mal wieder eine willkommene Entlastung.

22. Der Druck des DFB-Teams nimmt immer weiter zu! Mittlerweile schnüren Gündoğan und Co. die Ukrainer am und im eigenen Strafraum fest. Die Blau-Gelben verteidigen dort aber vielbeinig. Dadurch ist Trubin aus dem Spiel heraus noch nicht ernsthaft geprüft worden.

20. Wirtz hat den Ball am linken Sechzehnereck am Fuß, wartet noch bis Mittelstädt ihn hinterläuft und zieht dann dynamisch nach innen. Mit dem rechten Innenrist visiert der Double-Sieger anschließend das obere rechte Eck an und schlenzt den Ball nur knapp über den Querbalken hinweg.

18. Der Druck der Hausherren wird immer größer. Spätestens beim Abschluss fehlen jedoch noch Glück und Genauigkeit. Dieses Mal wird es über eine kurz ausgeführte Ecke im Ansatz gefährlich. Trubin kann die langgezogene Groß-Flanke aber sicher wegfausten.

15. Da ist die erste Großchance! Im Zuge einer zweiten Welle einer DFB-Ecke bringt Groß den Ball aus dem linken Halbfeld butterweich hoch an den Fünfer. Dort springt Gündoğan im Rücken eines Verteidigers hoch und sieht den Ball erst spät. Dadurch erwischt der 33-Jährige den Ball nicht optimal und sein Versuch aus kurzer Distanz wird eher zu einer Rückgabe, die Trubin sicher parieren kann.

14. Nach einer eigenen Ecke laufen die Deutschen dann doch wieder einem Konter hinterher. Erneut ist es Mykhaylo Mudryk, der dabei sein Tempo ausspielt. Mit einer Flanke von der linken Seite versucht er den mitgelaufenen Roman Yaremchuk in der Mitte in Szene zu setzen. Maximilian Mittelstädt ist aber auf dem Posten und kann die Situation entschärfen.

12. Ganz früh konnten die Ukrainer die DFB-Elf einmal mit einem Konter überraschen. Seitdem stimmt das Gegenpressing der Nagelsmann-Truppe allerdings und es konnten gleich mehrere mögliche Gegenstöße frühzeitig unterbunden werden. Dementsprechend haben die Adlerträger aktuell alles im Griff.

10. Über schönes und schnelles Kurzpassspiel kombinieren sich die Deutschen von der rechten Seite bis links an die Strafraumkante zu Maximilian Mittelstädt. Der VfB-Linksverteidiger probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Allerdings rutscht der 27-Jährige dabei aus und setzt den Ball dadurch weit links neben das Tor.

7. Die ersten Minuten zeigen direkt, dass es hier keinesfalls ein entspannter Kick im Zeichen des Friedens sein soll. Beide Mannschaften legen eine gute Intensität an den Tag.

4. Erstmals kommen die Ukrainer zu einem ihrer gefürchteten Konter. Mudryk treibt den Ball dabei aus dem Mittelfeld bis an den Strafraum und sucht dort dann sogar selbst den Abschluss. Anton steht aber in der Schussbahn und kann abwehren. Der Abpraller landet links in der Box allerdings bei Tsygankov, der den Ball per Direktabnahme hoch über das kurze Eck hinweg jagt.

3. Florian Wirtz und Jamal Musiala zeigen sich vom Start weg spielfreudig und spielen auf dem linken Flügel gleich mehrere Doppelpässe. Am Ende wird ein Schussversuch aus spitzem Winkel vom FCB-Youngster geblockt und danach geht ohnehin die Fahne hoch.

1. Los geht's! Die in den weißen Heimtrikots spielende DFB-Elf stößt an. Die Gäste halten in Blau-Gelb dagegen.

1. Spielbeginn

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist gerade einmal knapp ein Jahr her. Serhiy Rebrov feierte dabei sein Debüt als Trainer der Ukraine und konnte mit seiner Truppe direkt ein Ausrufezeichen setzen. Zwischenzeitlich führten sie mit 3:1. Deutschland kam erst in der Nachspielzeit durch ein Elfmetertor von Joshua Kimmich zum 3:3-Ausgleich, der gleichzeitig der Endstand war. Viktor Tsygankov, der auch heute wieder dabei ist, erzielte bei dem Remis sogar einen Doppelpack.

In der Ukraine ist der Krieg leider weiter das vorherrschende Thema. Die Nationalmannschaft sorgt in dem fußballverrückten Land aber zumindest für ein wenig Ablenkung. Dementsprechend stolz sind die Spieler ihre Nation in den kommenden Wochen auch bei der EM repräsentieren zu dürfen. Der Weg dorthin war allerdings steinig und die Osteuropäer konnten sich erst über die Playoffs mit einem 2:1-Sieg gegen Island das Ticket sichern. Die EM-Gruppe mit Rumänien, der Slowakei und Belgien scheint für die Gelb-Blauen nun aber durchaus machbar.

Die vergangene Länderspielpause im März hat nach den zuvor enttäuschenden Auftritten nach langer Zeit endlich wieder für etwas Euphorie gesorgt. Mit Erfolgen gegen Frankreich und die Niederlande wussten die Adlerträger durchaus zu überzeugen und haben Hoffnung auf mehr gemacht. Diesen positiven Trend wollen Nagelsmann und seine Truppe heute natürlich fortsetzen, um elf Tage vor Turnierbeginn die Stimmung weiter steigen zu lassen. Am Freitag steht darüber hinaus noch ein Test gegen Griechenland an, bevor die Europameisterschaft am Freitag, den 14. Juni dann endlich mit der Begegnung Deutschland gegen Schottland eröffnet wird.

Viele Spieler der ukrainischen Mannschaft sind in der Heimat aktiv. Dennoch ist das Team durchaus auch namhaft bestückt. So sind mit Oleksandr Zinchenko vom Arsenal FC und Mykhaylo Mudryk vom Chelsea FC zwei Akteure dabei, die ihre Können regelmäßig in der Premier League unter Beweis stellen. Zudem fehlen mit dem verletzten Vitaliy Mykolenko (Everton FC) und Andriy Lunin, der nach dem Gewinn der Königsklasse noch eine Pause erhält, noch zwei Stars.

Julian Nagelsmann ging im Vorfeld sehr offen mit der heutigen Aufstellung um, die dadurch für keine Überraschungen mehr sorgt. Da die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug verständlicherweise noch eine Pause erhalten und teilweise sogar noch gar nicht angereist sind, bekommen Waldemar Anton und Pascal Groß die Chance sich von Beginn an zu beweisen. Für den VfB-Innenverteidiger ist es sogar das Debüt als Startelfspieler. Ansonsten wird die vermutliche Stammelf für das anstehende Turnier auf dem Platz stehen, um sich weiter einzuspielen.