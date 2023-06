58. In der Folge muss Ezeh auch länger behandelt werden, dann kann es für ihn aber weitergehen. Der anschließende Freistoß bringt keine Gefahr.

56. Benjamin Kanurić Bielefeld Gelbe Karte für Benjamin Kanurić (Arminia Bielefeld)

Ezeh schnappt sich im Mittelfeld den Ball und will Richtung Strafraum ziehen, wird aber per Grätsche von Kanurić gestoppt. Dafür sieht dieser die Gelbe Karte.

54. Auf der anderen Seite sucht Wurtz den nächsten Abschluss. Auch sein Schuss aus 20 Metern halbrechter Position bleibt aber harmlos, weil dieser klar rechts drüber geht.

52. Sidler versucht es aus 30 Metern zentraler Position einfach mal und trifft die Kugel auch gut. Der zentrale Schuss ist dann aber dennoch kein Problem für Stritzel.

50. Die Gäste haben weiter Lust. Hollerbach wird links ins Duell gegen Andrade geschickt und bereitet diesem mit seinem Tempo große Probleme. Von der Grundlinie schafft er es dann sogar noch, den Ball Richtung Tor zu bugsieren, Fraisl ist aber zur Stelle.

49. Ahmet Gürleyen Wiesbaden Gelbe Karte für Ahmet Gürleyen (SV Wehen Wiesbaden)

Im Mittelfeld verhindert Gürleyen die schnelle Ausführung eines Freistoßes. Dafür wird er umgehend verwarnt.

48. Mit den Wechselns stellt Bielefeld wieder auf eine Viererkette um. Ezeh zieht unterdessen über links in den Sechzehner, bleibt letztlich aber an Sidler hängen.

46. Dann geht es auch schon weiter. Bielefeld wechselt doppelt, Vasiliadis und Jäkel haben Feierabend. Dafür kommen Sidler und der erst 16-jährige Koch, der damit sein Debüt feiert, auf den Rasen.

46. Henrik Koch Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Henrik Koch

46. Sebastian Vasiliadis Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Sebastian Vasiliadis

46. Silvan Sidler Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Silvan Sidler

46. Frederik Jäkel Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Frederik Jäkel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Und dann ist auch gleich Pause, Wehen Wiesbaden führt bei Arminia Bielefeld mit 2:1. Die Gastgeber legen eine ganz andere Einstellung als noch im Hinspiel an den Tag und sind früh in Führung gegangen. Auch in der Folge gab es mehr als genug Chancen, diese auszubauen, das letzte Quäntchen Glück fehlte aber. So schlugen die Gäste, die zu keinem Zweitpunkt nervös geworden sind und konstruktiv nach vorne spielten, zweimal eiskalt zu. Der DSC ist hinten einfach zu anfällig. Das sollte es dann auch eigentlich schon gewesen sein mit der Relegation, wenn Bielefeld kein Wunder gelingt im zweiten Durchgang. Bis gleich.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Benedict Hollerbach Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:2 durch Benedict Hollerbach

Nein, denn stattdessen geht Wiesbaden in Führung mit der letzten Aktion dieser Halbzeit. Heußer setzt sich im Mittelfeld etwas glücklich durch und gibt nach links zu Hollerbach. Der kann sich am linken Strafraumeck gegen zwei Spieler durchsetzen und schließt anschließend mit der Innenseite ab. Hüsing fälscht unhaltbar ab, Fraisl war bereits unterwegs gewesen in die andere Ecke und kann so nichts machen.

45. +1 Bielefeld ist tatsächlich nochmal vorne. Eine Ecke von rechts kommt weit zu Jäkel, der aus neun Metern aber letztlich klar links vorbeiköpft.

45. Zwei Minuten wird es im ersten Durchgang an Nachspielzeit geben. Gelingt der Arminia noch ein Treffer?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Hollerbach nimmt einen Pass im Mittelfeld gut an und dreht sich um die eigene Achse. So entwischt er seinem Bewacher und marschiert mit Tempo los, legt sich letztlich die Kugel aber zu weit vor und bringt so Jäkel ins Spiel, der klären kann.

42. Das muss die erneute Führung sein! Klos fasst sich aus 18 Metern zentraler Position ein Herz, der Versuch ist zwar scharf, aber doch sehr zentral. Stritzel hat damit seine Probleme und wehrt nach vorne ab, wo Consbruch eingelaufen ist. Aus sieben Metern köpft er das Spielgerät hauchzart links vorbei, obwohl im der ganze Kasten offengestanden hatte.

41. Insbesondere Hüsing macht heute, das sei erwähnt, bei der Arminia ein gutes Spiel. Der neu reingekommene Verteidiger gewinnt eigentlich alle seine Zweikämpfe.

40. Der Gegentreffer hat Arminia, verständlicherweise, etwas den Wind aus den Segeln genommen. Aktuell kommen die Gastgeber kaum mehr nach vorne, Andrade spielt einen langen Ball ins Toraus.

37. Das ist natürlich ein großer Dämpfer für die Arminen, insbesondere für die, die an ein Wunder geglaubt haben. Aktuell benötigt die Arminia wieder vier Tore für die Verlängerung.

35. Benedict Hollerbach Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:1 durch Benedict Hollerbach

Da ist der Ausgleich, etwas aus dem Nichts. Bei einem langen Ball verschätzt sich Andrade an der Mittellinie, wodurch Prtajin die Kugel annehmen kann. Aus dem Zentrum heraus schickt er Hollerbach klasse links in den Sechzehner, der mit seinem Tempo auf und davon ist. Alleine vor Fraisl bleibt dieser eiskalt, schiebt locker durch die Beine des Torhüters ein.

34. Über links kommt der Ball mit etwas Glück zu Bello, der in den Strafraum zieht. Sein Abschluss aus elf Metern kann dann aber von Gürleyen geblockt werden.

33. George Bello Bielefeld Gelbe Karte für George Bello (Arminia Bielefeld)

Bello legt sich die Kugel im Mittelfeld etwas zu weit vor und geht dann mit gestrecktem Bein in Jacobsen rein. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

30. Langsam aber sicher muss sich Bielefeld fast etwas ärgern, dass es noch nicht 2:0 steht. Die Chancen wären definitiv da gewesen. Ein weiterer Treffer vor der Halbzeit ist Pflicht, damit auch das Publikum im SPiel bleibt.

28. Die Arminia glaubt an die Wende. Andrade flankt aus dem linken Halbfeld an den Elfmeterpunkt. Dort kommt der kleine Consbruch zum Kopfball, der würde rechts flach ins Eck gehen. Stritzel ist aber zur Stelle und taucht gut ab.

26. Und im direkten Gegenzug hat auch Wehen eine eigentlich gute Gelegenheit. Sie kommen mit ihrem Tempo in eine Drei-gegen-Zwei-Situation, Hollerbach führt den Ball Richtung Strafraum. Statt abzuspielen sucht er dort aber den schwierigen Abschluss, die Kugel rauscht klar rechts vorbei.

25. Latte! Kanurić bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, wo sich Hüsing durchsetzen kann. Sein Kopfball aus neun Metern halbrechter Position senkt sich über Stritzel, knallt aber nur an den Querbalken.

23. In der eigenen Hälfte erobert Hüsing den Ball mit einer Grätsche, Kanurić leitet den Angriff dann mit einem guten Pass in die Mitte ein. Consbruch kann so auf die Viererkette laufen, legt sich das Spielgerät aber etwas zu weit vor. Gürleyen ist so zur Stelle.

21. Immer wieder versuchen es die Arminen über Flanken aus dem Halbfeld auf Klos. Wiesbaden kommt aktuell vor allem über lange Bälle nach vorne, die aber bei den Innenverteidigern der Gastgeber bislang gut aufgehoben sind.

19. An der Mittellinie spielt Consbruch mit den Nerven der Arminen-Fans. In Folge der von Bello herausgeholten Ecke verliert Consbruch als letzter Mann fast die Kugel gegen Hollerbach, mit viel Glück kann er die Situation aber noch bereinigen.

18. Bello holt links gegen Mockenhaupt die nächste Ecke heraus. Von Wehen ist aktuell nicht mehr viel nach vorne zu sehen, allerdings wirken sie ob des Rückstands aber auch nicht nervös.

16. Fast das 2:0! Eine Ecke von rechts verlängert Klos am ersten Pfosten zum Elfmeterpunkt, wo Hüsing vollkommen frei steht. Sein Kopfball geht dann aber knapp über die Latte, da muss er eigentlich mehr draus machen.

15. Rechts im Strafraum setzt Lasme zum Tanz an und vernascht Mrowca. Seine anschließende flache Hereingabe kann Fechner mit viel Mühe über die Latte lenken, das wäre beinahe ein Eigentor gewesen.

13. Die Einstellung und auch der Wille, das ist klar zu sehen, sind bei den Gastgebern ganz anders als noch im Hinspiel. Es wird gegrätscht, es wird gekämpft. Und es werden auch mal wichtige Zweikämpfe gewonnen. Nun muss die Arminia das Ganze noch in weitere Tore ummünzen.

11. Der DSC verteidigt es hier eigentlich ähnlich luftig wie noch im Hinspiel, noch fehlt Wehen aber der Treffer. Heußer flankt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld tief in den Sechzehner, aus neun Metern kommt Prtajin relativ unbedrängt zum Kopfball. Dieser ist dann aber kein Problem für Fraisl.

9. Das Stadion ist durch diese frühe Führung natürlich auch erwacht, nachdem die Fans ihre eigene Mannschaft beim Aufwärmen noch zurechtgewiesen hatten. Die ersten Minuten zeigen aber auch, dass die Gäste weinig geschockt sind von diesem Treffer.

8. Und gleich das nächste Ding hinterher, Wehen ist schon auch da in der Schüco-Arena. Jäkel schießt bei einem Befreiungsschlag nur Hollerbach ab, von dort springt das Spielgerät links in den Strafraum zu Prtajin. Der kann dieses aber nicht richtig verarbeiten und wird so am Ende noch entscheidend am Abschluss gehindert von Hüsing. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

6. Nun die Chance auf der anderen Seite. Ezeh flankt von links weit auf den zweiten Pfosten, wo Prtajin die Kugel mit der Innenseite direkt nimmt. Diese kommt als Aufsetzer Richtung Tor, geht dann aber doch knapp drüber. Fraisl wäre wohl auch zur Stelle gewesen.

4. Fabian Klos Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Fabian Klos

Da ist tatsächlich der frühe Treffer für die Arminia. Ein langer Schlag von Fraisl rutscht bis zu Lasme am Sechzehner durch, der per Kopf zu Klos ablegt. Der Kapitän nimmt das Spielgerät aus 16 Metern zentraler Position volley, das Leder schlägt links unten ein. Da sieht Stritzel aber nicht gut aus, die Kugel rutscht da unter seinem Körper durch.

3. Klos geht gleich voran, wird erst gefoult und foult danach selbst. Er will heute hier Emotionen reinbringen.

2. Die personellen Wechsel bei den Gastgebern münden, wie man in den Anfangsminuten sehen kann, auch in einen Formationswechsel. Es ist eine Dreier- bzw. Fünferkette, bei der Hack rechts als sehr offensiver AUßenverteidiger agiert.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Wehen Wiesbaden hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Christian Dingert den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Und dann gab es im Hinspiel, das soll nicht in Vergessenheit geraten, auch noch die schlimmen Ausschreitungen der Bielefelder Fans. Diese sorgten für eine 20-minütige Unterbrechung der Partie, schossen mit Raketen auf den Rasen und versuchten, in den Innenraum zu gelangen. Einzig dem beherzten Eingreifen von Fabian Klos ist es wohl zu verdanken, dass die Situation nicht komplett eskalierte. Die Arminia tritt auch deshalb heute mit einem Sondertrikot mit dem Schriftzug „Fairplay“ auf, der auch explizit an die Anhänger gerichtet ist. Dass heute Fans überhaupt im Stadion sein dürfen freut dabei auch insbesondere Gäste-Coach Kauczinski: "Bei so einer bedeutenden Partie Fans teilweise oder sogar komplett auszuschließen, macht keinen Sinn. Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre." Hoffentlich wird es diese Atmosphäre geben, allerdings in friedlicher Stimmung.

Komplett anders ist die Stimmungslage hingegen natürlich bei Wiesbaden. Die Gäste haben mit ihrem geradlinigen Spiel komplett überzeugt, die Arminia teilweise an die Wand gespielt. Dazu kam dann noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die ein insgesamt tolles Spiel aus Wehen-Sicht abrundete. Da sich wohl auch heute aufgrund der Ausgangssituation Raum für Konter über die schnellen Hollerbach und Ezeh ergeben werden, dürfte bei einer ähnlichen Einstellung der Mannschaft heute nichts mehr schiefgehen. Die 2. Bundesliga ruft, Trainer Kauczinski warnt aber natürlich erwartungsgemäß dennoch: "Ich erwarte eine kämpferische Mannschaft, darum müssen wir uns insgesamt auf eine stürmische Alm einstellen."

Eigentlich gibt es zu diesem Spiel nicht viel zu sagen. Die Arminia steht mit dem Rücken zur Wand nach der bitteren wie verdienten 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel. Das Visier muss ab Minute eins komplett offen sein, wenn hier noch irgendwie die Überraschung und damit der Klassenerhalt gelingen soll. Trainer Koschinat berichtete im Vorfeld der Partie von seiner Aufbauarbeit: "Ich habe viele Gespräche geführt, ohne zu verständnisvoll zu sein, man muss die Jungs jetzt auch in die Pflicht nehmen." Die Leistung im Hinspiel gibt erstmal nicht viel Anlass zur Hoffnung.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgebern nimmt Uwe Koschinat fünf Wechsel im Vergleich zum verheerenden Hinspiel vor. Für Gebauer, Oczipka, Prietl, Rzatkowski und Serra kommen Hüsing, Bello, Kanurić, Consbruch und Klos in die erste Elf. Insbesondere die Hereinnahme von Kapitän Klos hatte sich natürlich abgezeichnet, Consbruch kommt nach einer Gelbsperre zurück. Unverändert fehlen dabei Klünter, Ramos und Okugawa verletzt. Wiesbaden-Trainer Markus Kauczinski rotiert, ebenfalls erwartungsgemäß, nicht, warum auch. Er hat zwar den gleichen Kader wie vor fünf Tagen zur Verfügung, was bedeutet, dass Stammtorwart Lyska und Bauer verletzungsbedingt nur auf der Tribüne Platz nehmen können. Allerdings hat die Leistung natürlich keinerlei Anlass für Wechsel gegeben.