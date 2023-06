73. Nun wieder Koschinat, es kommen neue Außenbahnspieler. Corbeanu und Bello ersetzen Gebauer und Oczipka.

72. Nun wechseln auch die Gastgeber. Wurtz und der starke Hollerbach haben Feierabend, sie werden positionsgetreu von Iredale und Froese ersetz.

Ezeh hält nach einer dieser Ecken Andrade an der Hose fest. Dieser wollte gerade den Konter einleiten, weshalb der Wiesbadener verwarnt wird.

71. Wiesbaden setzt sich vorne fest, erspielt sich zwei Ecken in Folge. Wirkliche Gefahr entsteht bei diesen aber nicht.

70. Die Einwechslung von Klos hat sichtlich Besserung gebracht, auch die Ansage der eigenen Fans scheint gewirkt zu haben. Bielefeld ist aktiver nun.

68. Serra tankt sich mit viel Wucht halbrechts in den Strafraum, nachdem Klos abgelegt hatte. Der Stürmer trifft den Ball dort aber nicht richtig und so kullert das Spielgerät links vorbei, Stritzel muss nicht eingreifen.

67. Weiter geht es, jetzt sucht Hack den Abschluss. Sein Versuch aus halblinker Position aus 13 Metern rauscht aber doch deutlich rechts oben vorbei.

65. Immerhin mal ein Abschluss der Gäste. Klos legt zu Vasiliadis ab, der mit seinem Schuss zentral am Sechzehner aber nur seinen Kapitän unglücklich abschießt. Die Gäste brauchen nun ein Tor.

63. Die Fans der Gäste verschaffen sich lautstark Luft, sagen ihrer eigenen Mannschaft deutlich, was sie von dieser Leistung halten. Das Defensivverhalten ist aber auch seltsam passiv, das Offensivspiel uninspiriert. Inzwischen läuft die Partie wieder.

62. Koschinat reagiert auf das Tor mit einem Doppelwechsel. Kapitän Klos und Lepinjica ersetzen Lasme und Rzatkowski.

61. Direkt nach dem Tor schießen die Bielefelder Fans Raketen und Böller auf den Rasen. Das Spiel ist erstmal unterbrochen.

Ist das schon die Vorentscheidung? Prtajin legt einen Ball noch in der eigenen Hälfte gut nach rechts ab zu Hollerbach, der den Turbo zündet. Rechts im Strafraum angekommen wird dieser von Jäkel nicht richtig angegriffen und schießt aus elf Metern clever links unten ein. Mit Hilfe des Pfostens springt das Spielgerät über die Linie, Fraisl ist machtlos.

58. Rzatkowski, Vasiliadis und Hack mogeln sich zentral Richtung Strafraum, am Ende ist aber wieder ein Verteidigerbein dazwischen. Wehen bekommt alles verteidigt, auch wenn man sagen muss, dass die Versuche nicht wirklich durchdacht sind.

56. Die Gastgeber verlegen sich nach dem erneuten frühen Treffer wieder auf ihr Konterspiel, erwarten den DSC erst ab der Mittellinie. Mit dem Ballbesitz weiß Bielefeld aber nichts anzufangen bislang.

54. Was kann den Gästen jetzt noch helfen? Vielleicht eine geschenkte Ecke, denn Fechner verursacht eine solche vollkommen unbedrängt. Aber die Hereingabe bei diesem Standard sorgt erneut für keine Gefahr.

52. Der nächste Nackenschlag für Bielefeld, wieder zu einem enorm ungünstigen Zeitpunkt. Die mitgereisten Fans zünden bereits zum wiederholten Male Pyrotechnik und bekunden ihr Missfallen mit dieser Leistung.

Der Freistoß bringt den nächsten frühen Treffer. Ezeh zieht die Kugel aus 25 Metern halbrechter Position klasse auf das rechte Eck, Fraisl streckt sich aber gut und kann tatsächlich noch abwehren. Wurtz ist jedoch gedankenschnell nachgegangen und muss aus fünf Metern nur noch einschieben. Die Mauer hatte die Lücke für Ezeh aufgemacht, das ist bitter.

49. Oczipka kommt zentral zu spät in einen Zweikampf und der Ball springt ihm zudem an den Arm. So gibt es Freistoß für Wehen aus interessanter Position.

48. Gleich zu Beginn ist eine Systemumstellung bei Bielefeld zu erkennen. Prietl rückt eine Position nach hinten und bildet so eine Fünferkette, Lasme rückt vorne neben Serra in den Doppelsturm. Funktioniert das Ganze so besser?

46. Das Spiel geht weiter. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen, das überrascht insbesondere bei den Gästen.

45. +1 Halbzeitfazit:

Nein, denn dann ist Pause, Wiesbaden führt gegen Bielefeld mit 1:0. Die Führung geht dabei vollkommen in Ordnung, die Gastgeber sind griffiger und mit ihrem Tempo brandgefährlich. Mit zunehmender Spieldauer haben es die Arminen, denen man die Probleme der Saison deutlich ansieht, immerhin geschafft, defensiv besser zu stehen. Dennoch muss von den Gästen wesentlich mehr kommen im zweiten Durchgang, ansonsten geht man mit einer großen Hypothek in das Rückspiel. Bis gleich.

45. Eine Minute gibt es im ersten Durchgang obendrauf. Reicht das noch für einen gehaltvollen Abschluss?

45. Kurz vor der Pause kommt Bielefeld nochmal, Oczipka flankt von links an den zweiten Pfosten. Zunächst kann die Hereingabe geklärt werden, die Kugel landet dann aber per Bogenlampe rechts im Sechzehner bei Gebauer. Der versucht es per Direktabnahme, in der Mitte kann aber Mrowca dazwischen gehen.

44. Eine Ecke von rechts bringt Heußer in die Mitte und sorgt so für etwas Chaos. Letztlich kann Lasme aber klären, ohne dass es zu einem Abschluss gekommen wäre.

42. Was man bei allen Unzulänglichkeiten, die Arminia mit in diese Partie gebracht hat, immerhin bemerken muss: Inzwischen schaffen sie es, die Konter der Gastgeber zu unterbinden. Für den neutralen Zuschauer ist die Partie dadurch aber doch etwas chancenarm geworden.

40. Von rechts bringt Hack diese herein und findet elf Meter vor dem Tor Jäkel. Dessen Kopfball im Rückwärtslaufen ist dann aber überhaupt kein Problem für Stritzel.

39. Gebauer verlängert einen hohen Ball per Kopf rechts zu Lasme, der es gegen Mrowca mit einem Dribbling versucht. Letztlich gibt es immerhin mal wieder eine Ecke für die Gäste.

37. Viele kleinere Fouls haben den Spielfluss versiegen lassen. So plätschert die Partie aktuell dahin, ohne dass es wirklich viel zu berichten gäbe.

35. Jäkel bringt Hollerbach im Mittelfeld zu Fall, wird aber noch nicht verwarnt. Das bringt den Wehen-Akteur in Rage, sieht der sich doch einer guten Kontermöglichkeit beraubt.

33. Nach dem guten Lauf von Ezeh, dem Fraisl das Tor verwährte, haben wir keine Möglichkeiten mehr gesehen. Bielefeld hat es zumindest geschafft, dass sich beide Teams nun im Mittelfeld neutralisieren.

31. Auf dem Rasen herrscht etwas Verwirrung, weil ein zweiter Ball von der Tribüne auf den Platz geflogen ist. Insbesondere die Bielefelder sind mit dem anschließenden Schiedsrichterball nicht einverstanden, hatten sie sich doch gerade im Angriffsversuch befunden.

29. Die Bielefelder, das ist ihnen deutlich anzumerken, haben sehr mit dem Rückstand zu kämpfen. Sie kommen in aller Regel zu spät in die Zweikämpfe und den Akteuren der Hausherren nicht hinterher. Lediglich Hack kann zudem offensiv selten für etwas Entlastung sorgen.

26. Auf der rechten Seite nimmt es Lasme mit Mrowca auf und flankt anschließend mit links an den zweiten Pfosten. Der Ball erreicht aber nur Mockenhaupt, der locker aus der Gefahrenzone köpfen kann.

24. Mit den schnellen Spielern der Gastgeber hat der Zweitligist große Probleme, auch die Herangehensweise über Konter sagt dem eigentlichen Favoriten nicht zu. So ist die Führung bislang absolut verdient, Wiesbaden hat alles im Griff.

22. Über links lässt Hollerbach Gebauer locker stehen und zieht dann bis zur Grundlinie. Die flache Hereingabe kann Andrade abwehren, den Nachschuss von Jacobsen blockt Vasiliadis. Das waren wichtige Aktionen, sonst wäre es richtig gefährlich geworden.

20. Fraisl rettet für die Arminia! Wiesbaden kontert, Ezeh startet noch aus der eigenen Hälfte und zieht mit seinem Tempo auf und davon. Er kann so links bis in den Strafraum vorstoßen, da sich Andrade entscheidet, lieber den Passweg auf Prtajin zuzumachen. Mit seinem Schuss aus zehn Metern scheitert Ezeh dann am Bielfelder Keeper, der rausgekommen und gut stehengeblieben ist.

19. So richtig will den Gästen nach vorne noch nichts gelingen, immer wieder führen kleine Unzulänglichkeiten zur Beendigung der Angriffe. Wehen versucht es unterdessen mit vertikalem und schnellen Spiel, das natürlicherweise auch fehlerbehaftet ist.

17. Im Mittelfeld bringt Fechner erst Hack und dann Rzatkowski zu Fall. Noch wird er nicht verwarnt, aber es gibt ein erstes ernstes Gespräch mit Schiedsrichter Brand.

16. Hack findet Vasiliadis zentral am Sechzehner, der aber versucht es erst noch mit dem Haken, anstatt die freie Schussbahn zu nutzen. Der anschließende Versuch kann dann geblockt werden, ohnehin wäre es aber ein Schuss mit seinem schwachen linken Fuß geworden.

13. Das Spiel ist hektisch, der Ballbesitz wechselt oft hin und her. Es ist den Gastgebern anzumerken, dass sie die Verunsicherung der Bielefelder gleich weiter ausnutzen wollen.

11. Von der linken Seite bringt Oczipka die Ecke herein, Gefahr entsteht jedoch nicht. Im Gegenteil, beinahe gibt es einen Konter, Hack ist gegen Hollerbach jedoch rechtzeitig mit gutem Körpereinsatz zur Stelle.

10. Mit seinem Tempo stellt Ezeh Gebauer bereits zu diesem frühen Zeitpunkt immer wieder vor Probleme. Vorne holt nun immerhin Hack eine Ecke heraus für die Arminia.

9. Es ist der nächste Nackenschlag für den Zweitligisten nach einer Saison voller Rückschläge. Wie geht Bielefeld nun mit dem Rückstand um?

Der Drittligist geht früh in Führung. Ezeh wird nach einem Doppelpass mit Wurtz links auf die Reise geschickt und flankt dann auf den zweiten Pfosten. Dort setzt sich Prtajin von Andrade ab und köpft aus sieben Metern gegen die Laufrichtung von Fraisl klasse links oben ein.

5. Bielefeld läuft den Gegner hoch an, Wehen dagegen lässt die Gäste erstmal machen. Beide Teams verstecken sich hier nicht in den Anfangsminuten.

3. Die erste Chance gehört den Gästen. Einen Abpraller bekommt Rzatkowski am Elfmeterpunkt und zieht mit links ab. Das Geschoss wird von Gürleyen per Kopf geklärt, den zentralen Versuch hätte wohl aber auch Stritzel gehabt.

2. Hollerbach erobert im gegnerischen Strafraum einen Ball gegen den nachlässigen Andrade. Der hat dann Glück, dass der Offensivakteur ausrutscht und die Kugel so wieder bei den Arminen landet.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Bielefeld hat angestoßen.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Benjamin Brand den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist etwas her, in der Saison 2019/2020 bekämpfte man sich in der 2. Bundesliga. Bielefeld gewann damals beide Spiele. Dennoch kann man auch Wehen Mut machen: In bisher 14 Relegationsspielen zwischen zweiter und dritter Liga gewann zehnmal das klassentiefere Team. Eine Besonderheit für Wiesbaden gibt es heute Abend zudem, der VAR ist dabei, das gibt es sonst in der 3. Liga nicht.

Bielefeld wiederum kommt ebenfalls mit einem Negativ-Erlebnis in diese Relegation. Ein übles 0:4 gegen Magdeburg sorgte dafür, dass der Bundesliga-Absteiger heute gegen das direkte Durchreichen in Liga drei kämpfen muss. Hier kann man eine verkorkste Spielzeit retten, nach dem Magdeburg-Spiel gab es deutliche Unmutsbekundungen seitens der Fans. Die Mannschaft sah sich deshalb veranlasst, alle Tickets für die nach Wiesbaden mitgereisten Fans zu bezahlen, 1.900 sind es. Arminen-Kapitän Klos erhofft sich dadurch Rückenwind: "Wir wissen, dass sie uns am Freitag wieder den Rücken stärken werden. Diese Leidenschaft unserer Anhänger wollen wir mit unserer Aktion würdigen."

Was war das für ein letzter Spieltag in den drei höchsten Spielklassen des deutschen Fußballs? Wahnsinn negativer Natur erlebten dabei auch alle, die es mit Wiesbaden halten. Durch den eigenen 1:0-Sieg gegen Halle wähnte man sich bereits sicher aufgestiegen und die Fans stürmten den Platz. Tief in der Nachspielzeit drehte dann aber Osnabrück das Spiel tatsächlich noch gegen die Reserve des BVB und verwies Wehen in die Relegation, die Ernüchterung war dementsprechend groß. Das soll aber bereits vergessen sein, wie SVWW-Kapitän Wurtz bekannte: "Innerhalb der Kabine herrschte direkt wieder eine positive und verrückte Stimmung. Ich bin darum unglaublich stolz darauf, wie charakterlich stark unsere Mannschaft ist. Wir haben den turbulenten Samstag gut verdaut und richten den Fokus jetzt voll auf Bielefeld."

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgebern nimmt Trainer Markus Kauczinski einen Wechsel im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor. Für Rieble kommt Ezeh in die erste Elf. Bauer und Lyska fehlen dabei verletzt, Reinthaler muss wegen seiner Rotsperre weiterhin pausieren. Bielefeld-Trainer Uwe Koschinat rotiert ebenfalls, aber auf zwei Positionen. Anstelle von Klos und Consbruch stehen Rzatkowski und Serra von Beginn an auf dem Rasen. Auch die Gäste haben dabei ein paar Verletzungssorgen, Klünter, Okugawa und Ramos müssen passen. Consbruch ist wegen einer Gelbsperre nicht im Kader, ist im Rückspiel dann aber zurück. Das Kapitän Klos hingegen nicht in der Anfangself steht, ist schon eine Überraschung. Eine weitere Überraschung: Der 16-jährige Koch steht im Kader.