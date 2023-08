14. Infolge einer hohen Eroberung im Zentrum spielt Bénes an das rechte Sechzehnereck zu Hatta. Der legt direkt quer für Glatzel, der am Elfmeterpunkt einen Schritt zu spät für eine freie Abnahme kommt. Zudem steht der Hamburger Goalgetter knapp im Abseits.

12. Viel geht bei der Walter-Auswahl über den linken Flügel. Dort sind Muheim und Dompé in der ersten Viertelstunde deutlich aktiver als ihre Gegenüber Van Der Brempt und Jatta.

9. Obuz bringt von der linken Grundlinie einen ersten Ball in den gegnerischen Sechzehner. Doumbouya macht ihn mit dem Rücken zum Tor stehend gegen Ramos zunächst fest, schafft dann aber keine Drehung. Letztlich klärt Hadžikadunić.

7. Die Norddeutschen kommen in dieser Anfangsphase äußerst passsicher daher, reißen auf Anhieb das Heft des Handelns an sich. RWE ist vorerst fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

4. Die erste Gelegenheit gehört dem HSV! Jatta ist am rechten Fünfereck Adressat einer Flanke Dompés von der linken Sechzehnerlinie. Er legt per Kopf für Öztunali, der aus mittigen sieben Metern in Richtung Heimkasten nickt. Der Ball fliegt zentral knapp über Golz' Gehäuse.

3. Der Gastgeber verteidigt mit einer Fünferkette, in der Bastians die zentrale Rolle einnimmt. Als einzige Spitze agiert Doumbouya.

1. Essen gegen Hamburg – das Erstrundenmatch im Stadion an der Hafenstraße ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller das grüne Geläuf betreten.

Bei den Hanseaten, die in den letzten acht Spielzeiten dreimal in der 1. Runde scheiterten und die in der Vorsaison durch einen 3:1-Verlängerungserfolg bei der SpVgg Bayreuth nur knapp einem frühen Aus entgingen, stellt Coach Tim Walter nach dem 2:2-Auswärtsunentschieden beim Karlsruher SC fünfmal um. Pokaltorhüter Raab, Muheim, Krahn, Jatta und Dompé ersetzen Heuer Fernandes, Heyer, Königsdörffer (allesamt auf der Bank) Pherai und Meffert (beide verletzungsbedingt nicht im Kader).

Auf Seiten des Ruhrpottklubs, der sich das Ticket für die 1. Runde des DFB-Pokals durch einen 2:0-Erfolg im Finale des Niederrheinpokals gegen Rot-Weiß Oberhausen sicherte und der den DFB-Pokal 1953 gewann, hat Trainer Christoph Dabrowski im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim Halleschen FC eine personelle Änderung vorgenommen. Götze verdrängt Eisfeld auf die Bank.

Der Hamburger SV hat einen vielversprechenden Auftakt in seine sechste Saison in der 2. Bundesliga hingelegt. So ging dem 2:2-Auswärtsremis beim Karlsruher SC, bei dem die Rothosen den Sieg tief in der Nachspielzeit aus der Hand gaben, ein spektakulärer 5:3-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 voraus. Können die Norddeutschen im kommenden Frühjahr endlich in die Eliteklasse zurückkehren?

Rot-Weiss Essen, letztjähriger Aufsteiger, hat den Start in die neue Saison der 3. Liga verpatzt. So verlor die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski das Eröffnungsspiel der tiefsten bundesweiten Spielklasse beim Halleschen FC mit 1:2. Für sie wird es in dieser Spielzeit darum gehen, sich so schnell wie möglich nach unten abzusichern. Im DFB-Pokal ist Essen erstmals seit dem sensationellen Viertelfinaleinzug in der Saison 2020/2021 vertreten; damals wurden Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen ausgeschaltet, bevor gegen Kiel Schluss war.