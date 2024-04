Die Mannschaften laufen angeführt vom Unparteiischen Christian Dingert ein, die BayArena wird sowohl von Heim- als auch von Gästefans in Choreos gehüllt und ist bereit für den Pokalabend!

F95-Trainer Daniel Thioune muss auf Ao Tanaka verzichten, der sich kurzfristig einer Blinddarm-OP unterziehen musste. Hoffmann startet, die Fortuna wird damit wohl in einer Dreierkette spielen. Iyoha beackert statt Uchino die linke Seite, im Mittelfeld beginnt Jóhannesson anstelle von Appelkamp.

Im Vergleich zum 2:1-Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim wechselt Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso drei Mal. Statt Hrádecký hütet Kovář wie üblich im Pokal das Tor. Stanišić beginnt in der Defensive für Hincapié, offensiv läuft Adli an Hofmanns Stelle auf. Der monatelang vermisste Boniface kehrt in den Kader zurück und könnte von der Bank aus auf Spielminuten kommen.

Auf dem Weg ins Viertelfinale besiegte Leverkusen Teutonia Ottensen, SV Sandhausen, SC Paderborn und VfB Stuttgart. Die Flingeraner schmissen den FV Illertissen, die SpVgg Unterhaching (n.V.), den 1. FC Magdeburg und den FC St. Pauli (i.E.) aus dem Wettbewerb.

Doch auch Außenseiter Düsseldorf muss sich nicht verstecken: Die Fortuna ist seit sieben Spielen ungeschlagen und in Liga zwei aktuell auf Kurs Relegationsplatz. In den letzten drei Ligaspielen gab es nur einen Gegentreffer, eine starke Defensive führt wohl auch heute zum Erfolg. Gegen den bereits feststehenden Finalisten 1. FC Kaiserslautern festigte die Fortuna am Samstag beim 3:1-Auswärtssieg die aktuell breite Brust.

Von der Geschichte zur aktuellen Form: Leverkusen ist diese Spielzeit bekanntlich das Maß der Dinge in Fußball-Deutschland, ist seit Saisonbeginn und damit nun 39 Spiele in Folge ungeschlagen - diese Serie soll aus Bayer-Sicht heute nicht reißen. Das einzige "Manko" zuletzt und zugleich Zeichen von Abgezocktheit und Qualität: Seit dem fulminanten 3:0-Sieg gegen Bayern gab es für Leverkusen nur mehr knappe Spiele, die die Werkself aber eben schlussendlich für sich entschied - teils in letzter Minute wie gegen Hoffenheim am Wochenende (2:1).

Sollte die Fortuna heute tatsächlich die Überraschung schaffen, Leverkusen zu besiegen und zum ersten Mal seit 1980 ins Pokalfinale einzuziehen, würde es eine Premiere geben. Schon einige Zweit- und Drittligisten erreichten in der Pokalgeschichte das Finale, noch nie fand das Endspiel aber gänzlich ohne Erstligisten statt.

Die Fortuna aus Düsseldorf hat eine noch größere Pokalgeschichte vorzuweisen, die allerdings deutlich länger zurückliegt. Zwischen den Jahren 1937 und 1980 stand sie insgesamt starke sieben Mal im Pokalfinale. Nach fünf Finalniederlagen in Folge brach die Fortuna erst 1979 den Bann und gewann erstmals den Pokal, diesen Titel verteidigte sie 1980 sofort. Seitdem erreichte Düsseldorf nie mehr das Finale.

Mit Kaiserslautern wartet im Finale ein Zweitligist auf den heutigen Sieger. Sollte das der Favorit aus Leverkusen sein, könnte sich eine Geschichte wiederholen. Denn schon den ersten Pokaltitel holte die Werkself im Finale gegen ein niedrigklassiges Team, damals gegen die drittklassigen Hertha-Amateure. Drei weitere Male stand die Werkself im Finale, verlor dieses aber jeweils (2002, 2009, 2020).

Deutscher Meister wurde Leverkusen noch nie, die Europa League (1988, damals UEFA Cup) und den DFB-Pokal (1993) hat Bayer 04 jeweils einmal gewonnen. Nun kann Leverkusen also in einer Spielzeit mehr große Titel holen als zuvor in der ganzen Vereinsgeschichte zusammen.

Für die diese Saison so furiosen Leverkusener markiert das Halbfinale den nächsten Schritt in einer so oder so historischen Saison. Neben der so gut wie sicheren Meisterschaft ist die Werkself noch in Pokal und Europa League vertreten, könnte also das kleine Triple holen.