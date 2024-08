90. +2 Erst in der Nachspielzeit geben sich die Mannen von Pavel Dotchev geschlagen, laufen nun nur noch Ball und Gegner hinterher.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag im Erzgebirgsstadion soll 300 Sekunden betragen.

89. William Kallenbach Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: William Kallenbach

89. Marvin Stefaniak Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Marvin Stefaniak

88. Koné vergibt aus bester Position! Der Franzose kann nach einer butterweichen Flanke Čvančaras vom rechten Flügel aus mittigen fünf Metern unbedrängt köpfen. Er befördert den Ball mit der Stirn aber knapp über den Querbalken.

87. Auf Seiten der Fohlen streichen noch Čvančara und Koné die Einsatzprämie ein. Torschütze Honorat und Stöger haben das grüne Geläuf verlassen.

85. Stöger will noch das erste Pflichtspieltor für die Borussia! Der Österreicher zirkelt aus halbrrechten 24 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung linker Ecke. Die verfehlt er nur knapp.

83. Die Gastgeber haben sich noch nicht aufgegeben, rücken weit auf, um mit allen Feldspielern Druck auszuüben. Trotz der drohenden Niederlage können sie auch aus dieser Partie viele positive Aspekte mitnehmen.

80. Pavel Dotchevs Joker Nummer drei und vier heißen Bornschein und Sijarić. Sie ersetzen Tashchy und den unauffälligen Bär.

79. Omar Sijarić Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Omar Sijarić

79. Marcel Bär Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Marcel Bär

79. Ricky Bornschein Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Ricky Bornschein

79. Borys Tashchy Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Borys Tashchy

78. Kleindienst beinahe mit dem 1:4! Gegen weit aufgerückte Auer wird Honorat aus der eigenen Hälfte steil in die halbrechte Spur geschickt. Der Franzose legt quer für den Ex-Heidenheimer, der aus sechs Metern einschieben will. Männel wirft sich aber heldenhaft dazwischen und pariert.

77. Sind die Veilchen in der Lage, noch einmal Spannung in das Rennen um die 2. Runde zu bekommen? Eine Viertelstunde vor dem Ende deutet viel darauf hin, dass einige FCE-Akteure nicht mehr über viele Kräfte verfügen.

74. Bei den Sachsen bringt Pavel Dotchev Fallmann und Seitz für Burghardt und Torschütze Clausen.

73. Gerardo Seoane schickt mit Neuzugang Sander (KSV Holstein) und N'Goumou seine ersten beiden Joker ins Rennen. Torvorbereiter Reitz und Torschütze Pléa haben das Feld verlassen.

72. Sean Seitz Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Sean Seitz

72. Mika Clausen Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Mika Clausen

72. Pascal Fallmann Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Pascal Fallmann

72. Maxim Burghardt Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Maxim Burghardt

71. Auch in der zweiten Halbzeit wird eine Trinkpause eingelegt.

70. Alassane Pléa M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:3 durch Alassane Pléa

Mönchengladbach legt das 3:1 nach! Stögers Balleroberung im rechten Mittelfeld folgt ein schneller Konter. Reitz verlagert aus dem rechten Halbraum an die linke Sechzehnerkante. Dort zieht Pléa erst nach innen und vollendet dann aus 15 Metern gegen Männels Laufrichtung trocken in die flache linke Ecke.

69. Nachdem Stöger auf der linken Strafraumseite mit einem Schuss geblockt worden ist, nimmt Pléa aus halblinken 14 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Männel hat in der langen Ecke keine Mühe, den Aufsetzer aufzunehmen.

67. Die Veilchen leisten sich im Aufbau einige ungenaue Anspiele, werden für diese bisher in Form von schnellen Gegenstößen aber noch nicht bestraft. Mitte des zweiten Abschnitts befindet sich das spielerische Niveau im Tiefflug.

63. Chiarodia muss innerhalb des gegnerischen Strafraums behandelt werden, scheint einen Wadenkrampf zu haben. Mit Friedrich macht sich schon der Ersatzmann in der zentralen Defensive bereit.

62. Mönchengladbach lässt den Außenseiter nach einer guten Stunde wieder erstarken. Der elfte Zweitrundeneinzug der Fohlen in Serie ist noch lange nicht in trockenen Tüchern.

59. Bär fliegt Zentimeter an einer Großchance vorbei! Stefaniak treibt den Ball über links nach vorne und flankt scharf an die Fünferkante. Der unbewachte Bär will mit der Stirn vollenden, verpasst aber knapp.

56. Der Drittligist zeigt eine gute Reaktion auf den erstmaligen Rückstand in der Saison. Er traut sich eine direkte Antwort zu, kann zwei Ecken innerhalb weniger Momente aber nicht in konkret zwingende Szenen umwandeln.

53. Martin Männel Aue Gelbe Karte für Martin Männel (Erzgebirge Aue)

Aues erfahrener Schlussmann handelt sich wegen Meckerns eine Verwarnung ein. Die Hausherren hatten Momente vor dem Gegentor ein Foul Stögers an Clausens gesehen - für den Unparteiischen ein handelsübliches Einsteigen.

52. Luca Netz M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Luca Netz

Mit dem nächsten sehenswerten Tor geht Mönchengladbach in Führung! Nach einer hohen Eroberung Reitz' auf der rechten Mittelfeldseite gelangt der Ball zu Pléa, der schnell zu Netz auf die linke Strafraumseite verlagert. Der Ex-Berliner hat zwar Abwehrmann Burghardt vor sich, kann den Ball aus 13 Metern per linkem Spann aber in den rechten Winkel feuern.

51. Kilian Jakob Aue Gelbe Karte für Kilian Jakob (Erzgebirge Aue)

Der Linksverteidiger reißt Stöger knapp vor der seitlichen Strafraumlinie zu Boden. Zum Freistoß gesellt sich die zweite Verwarnung des Nachmittags.

50. Stöger scheitert am Pfosten! Infolge eines Doppelpasses mit Pléa in der halbrechten Offensivspur visiert der Österreicher aus 20 Metern mit dem linken Innenrist die halbhohe linke Ecke an. Für den geschlagenen Keeper Männel rettet das Alumnium.

49. Weder Pavel Dotchev noch Gerardo Seoane haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

48. Die erste Chance nach der Pause gehört dem Gast! Im Rahmen eines Gegenstoßes treibt Weigl den Ball vom linken Mittelfeld in das offensive Zentrum und gibt ihn an Honorat ab. Der schießt aus vollem Lauf und 18 Metern recht klar unten links am Ziel vorbei.

46. Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt im Erzgebirgsstadion! Der Drittligist hat nicht nur sehr selbstbewusst begonnen, sondern die Partie auch eine halbe Stunde lang kontrolliert. Daraufhin mussten die Hausherren gegen einen stark verbesserten Favoriten aber abreißen lassen und wurden phasenweise hergespielt – über einen Pausenrückstand hätte sich Aue nicht beschweren dürfen. Hält der Underdog nach der Pause wieder besser dagegen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der DFB-Pokal-Erstrundenpartie zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Borussia Mönchengladbach. Die Veilchen waren in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team und belohnten sich durch eine sehenswerte Direktabnahme Clausens in der 8. Minute mit der Führung. Der Bundesligist kam auch in der Folge nur schwer in die Gänge und lange Zeit nicht über einen etwas zu hoch angesetzten Kopfball Kleindiensts hinweg (16.). Die Dotchev-Auswahl setzte ihre Ballbesitzvorteile zunächst fort, ohne sich dem Ausbau des Vorteils konkret anzunähern. Erst in der jüngsten Viertelstunde erhöhten die Fohlen ihr fußballerisches Niveau sowie das Passtempo und übernahmen das Kommando. Nachdem Itakura noch mit einem Kopfball an FCE-Torhüter Männel gescheitert war, glich Honorat per Fallrückzieher aus (35.). Nach guten Chancen durch jenen Franzosen (38.) und durch Scally (42.) bekam Mönchengladbach tief in der Nachspielzeit einen Strafstoß zugesprochen, doch Weigl fand vom Punkt seinen Meister in Männel (45.+5). Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Julian Weigl M'gladbach Elfmeter verschossen von Julian Weigl, Bor. Mönchengladbach

Männel lässt das Erzgebirgsstadion beben! Der Routinier entscheidet sich aus Schützensicht für die linke Ecke. Auf diese schießt Weigl vom Punkt halbhoch, weshalb Männel den Ball mit der rechten Hand um den Pfosten lenken kann.

45. +4 Tim Hoffmann Aue Gelbe Karte für Tim Hoffmann (Erzgebirge Aue)

Die Leihgabe von Hertha BSC kassiert zudem die Gelbe Karte.

45. +4 Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Pléa gelangt nach einem Flugball in den Rücken Hoffmanns und wird dann vor dem anvisierten Rechtsschuss im Sechzehner vom Abwehrspieler zu Boden gestoßen. Der Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt.

45. +2 ... Stefaniaks Ausführung findet zwar den aufgerückten Hoffmann am Elfmeterpunkt, doch der bringt per Kopf nur eine harmlose Bogenlampe zustande.

45. +1 Der agile Clausen erzwingt an der rechten Grundlinie gegen Chiarodia einen Eckstoß für die Veilchen...

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Halbzeit eins im Erzgebirgsstadion soll um 240 Sekunden verlängert werden.

42. Scally mit dem Solo! Der Amerikaner erobert den Ball am gegnerischen rechten Strafraumeck. Er lässt drei Veilchen dribbelnd stehen und donnert den Ball dann aus acht Metern in Richtung kurzer Ecke. Der Schuss fliegt knapp über das nahe Kreuzeck.

40. Erstmals ist der Drittligist dauerhaft am eigenen Strafraum gefordert, kann sich in dieser Phase kaum noch befreien. In diesen Minuten wird Mönchengladbach seiner Favoritenrolle gerecht und drängt auf die Führung.

38. Honorat beinahe mit dem schnellen Doppelpack! Netz' hohe Hereingabe von der linken Außenbahn wandelt der ehemalige Brest-Spieler aus halbrechten zehn Metern in eine Direktabnahme mit dem rechten Innenrist um. Männel rettet mit einem starken Reflex in der halbrechten Ecke.

35. Franck Honorat M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Franck Honorat

Sehenswert besorgt Honorat den Ausgleich und Mönchengladbachs ersten Treffer in der Pflichtspielsaison 24/25! Nachdem der Franzose mit einem Schuss vom Elfmeterpunkt an Abwehrmann Barylla hängengeblieben ist, kommt der Ball in der Luft in seine Richtung zurück. Er verwertet ihn mit einem perfekten Fallrückzieher aus neun Meter in die linke Ecke.

33. Itakura verlangt Männel alles ab! Stögers Ausführung der Premierenecke von der rechten Fahne senkt sich am fernen Fünfereck. Von dort köpft Itakura auf die rechte Ecke. Männel hebt ab und wehrt mit der linken Hand zur Seite ab. Reitz will aus spitzem Winkel abstauben, schießt aber weit links am Ziel vorbei.

30. Pepić mit vollem Risiko! Aues Zehner packt nach einer verunglückten Klärungsaktion Weigls im Anschluss an einen Einwurf aus halbrechten 14 Metern einen Volleyschuss mit dem rechten Spann aus. Der ist gut anderthalb Meter zu hoch für den linken Winkel angesetzt.

27. Infolge eines ungenauen Aufbaupasses Baryllas gelangt Kleindienst im offensiven Zentrum an den Ball. Er will auf den durchstartenden, freien Pléa durchstecken, doch sein Anspiel wird durch Hoffmann abgefangen.

24. Wegen des Sommerwetters schickt Schiedsrichter Florian Badstübner für eine Trinkpause zu den Trainerbänken.

22. Bär behauptet den Ball an der rechten Strafraumlinie, lässt Netz aussteigen und visiert mit dem linken Fuß die lange Ecke an. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über den Mönchengladbacher Kasten hinweg.

19. Die Dotchev-Auswahl bleibt auch nach der Führung mutig und tatsächlich auch das ballsichere Team. Der Weg zum Weiterkommen ist noch lang, aber der Start hätte nicht viel besser laufen können.

16. Kleindienst mit der ersten Chance der Fohlen! Honorat dribbelt über den halbrechten Korridor an den Sechzehner und flankt im hohen Bogen an das linke Fünfereck. Kleindienst nickt aus spitzem Winkel knapp drüber.

14. Glück für die Fohlen! Nach Jakobs weitem Einwurf von der tiefen linken Seite bewacht Scally Stefaniak eng, spielt den Ball dann aber recht klar mit dem linken Arm. Schiedsrichter Florian Badstübner hat den Kontakt übersehen; den VAR gibt es in der 1. Runde nicht.

11. Honorat dringt über seine rechte Außenbahn erstmals temporeich in den heimischen Sechzehner ein. Dort rennt sich der Franzose aber fest, wird sauber durch Hoffmann gestoppt.

8. Mika Clausen Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 1:0 durch Mika Clausen

Aue geht früh in Führung! Tashchy treibt den Ball temporeich durch das linke Mittelfeld und bedient Jakob. Der flankt mit dem ersten Kontakt per linkem Innenrist auf die rechte Strafraumseite. Der unbewachte Clausen nimmt aus elf Metern direkt mit rechts ab und versenkt den Ball in der halbhohen halblinken Ecke.

7. Der Bundesligist startet schleppend in die erste Pflichtspielpartie der Saison, hat bisher klare Nachteile in Sachen Ballbesitz. Er lässt den FCE erst einmal ohne echte Gegenwehr im Mittelfeld kombinieren.

5. Kleindienst muss früh auf dem Feld behandelt werden, nachdem ihn Jakob unglücklich auf den rechten Knöchel gestiegen ist. Für den Neuzugang aus Heidenheim scheint es nach einer kurzen Pause aber weitergehen zu können.

2. Der Außenseiter zeigt unmittelbar nach Anpfiff Präsenz in der Offensive. Stefaniaks und Jakobs Flanken von den Außenbahnen finden aber keinen Abnehmer in der Mitte.

1. Aue gegen Mönchengladbach – auf geht's im Erzgebirgsstadion!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Bei der Elf vom Niederrhein, die den bisher einzigen Pokalvergleich mit Aue im August 2010 ebenfalls in Runde eins mit 3:1 gewannen, schickt Trainer Gerardo Seoane mit Stöger (VfL Bochum) und Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim 1846) zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen. Sander (KSV Holstein) sitzt zunächst auf der Bank.

Auf Seiten der Sachsen, die die 1. Runde lediglich bei einer ihrer letzten sieben Teilnahmen überstanden und die den FDGB-Pokal in der DDR einmal holten (1955), verzichtet Coach Pavel Dotchev im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim VfL Osnabrück auf personelle Umstellungen. Im 4-2-3-1 übernimmt Tashchy also wieder die Spielmacherrolle hinter der einzigen Spitze Bär.

Borussia Mönchengladbach startet an diesem dritten Augustsamstag in die Pflichtspielsaison. Hatten sich die Fohlen in der vergangenen Bundesligaspielzeit weit unter den in den letzten Jahren bereits gesunkenen Erwartungen bewegt und sich erst am 33. Spieltag vor der Relegation gerettet, durften sie im DFB-Pokal bis Mitte März auf den großen Coup hoffen. Die Schwarz-Weiß-Grünen verpassten jedoch den vermeintlich einfachen Weg nach Berlin, indem sie schon das Viertelfinale bei Drittligist 1. FC Saarbrücken blamabel mit 1:2 verloren.

Der FC Erzgebirge Aue hat sich als Sachsenpokalfinalist für die erste Runde des nationalen Cup-Wettbewerbs qualifiziert; in der Vorsaison fand dieser erstmals seit 2009 ohne ihn statt. In die 3. Liga, der sie seit der Saison 2022/2023 angehören, sind die Veilchen optimal gestartet, entschieden sie ihre ersten beiden Partien doch für sich: Wurden sie ihrer Favoritenrolle zum Auftakt gegen Aufsteiger Hannover 96 II mit Mühe gerecht (2:1), zeigten sie im Gastspiel bei Absteiger VfL Osnabrück beinahe eine makellose Leistung (2:0).