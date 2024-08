90. +6 Fazit:

Dynamo Dresden sorgt für eine kleine Überraschung und schlägt den Pokal-Halbfinalisten aus der vergangenen Saison. Die SGD zeigte über die gesamte Spielzeit eine starke Leistung und hatte das Spiel über weite Strecken voll im Griff. Die Elf von Thomas Stamm kontrollierte die komplette erste Hälfte mit jeder Menge Ballbesitz und vielversprechenden Torchanchen. Nach einer guten Viertelstunde brachte Christoph Daferner die Hausherren verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Fortuna Düsseldorf zunächst wie ausgewechselt. Das Team von Daniel Thioune war plötzlich viel aggressiver und erspielte sich mehrere Chancen zum Ausgleich. Dresden stoppte das Power Play der Gäste mit dem Treffer vom überzeugenden Robin Meißner, der das 2:0 und den Endstand markierte. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Abend!

90. +6 Spielende

90. +5 Die letzten 60 Sekunden laufen. Das komplette Stadion steht.

90. +3 Dynamo Dresden lässt den Ball jetzt clever durch die eigenen Reihen laufen. Wenn Düsseldorf nochmal den Ball hat, dann versuchen sie es mit langen Bällen in die Spitze.

90. +1 Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

88. Danny Schmidt Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Danny Schmidt

88. Jona Niemiec Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

88. Lars Bünning Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Lars Bünning

88. Robin Meißner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Robin Meißner

88. Tony Menzel Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Tony Menzel

88. Joshua Quarshie Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Joshua Quarshie

88. Jordy de Wijs Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jordy de Wijs

85. Ao Tanaka Düsseldorf Gelbe Karte für Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

Der Japaner kann Oehmichen nur mit einem taktischen Foul stoppen und sieht folgerichtig die Gelbe Karte.

84. Düsseldorf wirft jetzt alles nach vorne. 21 Akteure befinden sich in der gegnerischen Hälfte. Kann die SGD dem Druck Stand halten oder wird es nochmal spannend?

82. Drei Gelbe Karten auf einen Schlag. Nach einem Zweikampf im Dresdner Strafraum kommt es zu einer kleinen Rudelbildung, auf die Schiedsrichter Stegemann mit drei Verwarnungen reagiert und für Ruhe sorgt.

81. Jakob Lemmer Dresden Gelbe Karte für Jakob Lemmer (Dynamo Dresden)



81. Aljaž Casar Dresden Gelbe Karte für Aljaž Casar (Dynamo Dresden)



81. Felix Klaus Düsseldorf Gelbe Karte für Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf)



80. Fast das 3:0 durch Kutschke! Der Stürmer wird mit einem feinen Steilpass in Szene gesetzt. Der 35-Jährige schließt aus elf Metern und halblinker Position flach ab, aber Kastenmeier pariert mit einer schönen Fußabwehr.

79. Oliver Batista-Meier hat richtig Schwung ins Spiel gebracht. Der technisch starke 23-Jährige zeigt immer wieder schöne Aktionen, mit denen er die Hintermannschaft der Gäste beschäftigt.

77. Starke Grätsche! Niemiec spielt den Ball von der rechten Seite scharf vor das Tor der Dresdner. Am langen Pfosten rauscht Meißner heran und grätscht den Ball ins Aus. Die anschließende Ecke bleibt ungefährlich.

75. Jordy de Wijs Düsseldorf Gelbe Karte für Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf)

Der Innenverteidiger foult Meißner im Luftduell von hinten und wird richtigerweise verwarnt.

72. Jonas Oehmichen Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Jonas Oehmichen

72. Vinko Šapina Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Vinko Šapina

72. Stefan Kutschke Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Stefan Kutschke

72. Christoph Daferner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner

72. Noah Mbamba Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Noah Mbamba

72. Marcel Sobottka Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

72. Dennis Jastrzembski Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dennis Jastrzembski

72. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

71. Jetzt muss Fortuna Düsseldorf das Risiko nochmal erhöhen. Zwanzig Minuten bleiben der Mannschaft von Daniel Thioune noch, um sich mit einem möglichen 2:2 in die Verlängerung zu retten.

69. Robin Meißner Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 2:0 durch Robin Meißner

Die SGD legt nach! Der gerade eingewechselte Batista-Meier spielt einen schönen Pass auf den durchstartenden Torschützen. Der nimmt den Ball super mit und haut ihn dann aus etwa 13 Metern und halblinker Position in die rechte Ecke. Der Ball wird vom grätschenden Oberdorf noch so abgefälscht, dass der Schuss von Kastenmeier nicht zu halten ist.

67. Standing Ovations für Heise. Der 33-Jährige spielt den Ball an der eigenen Torauslinie mit der Hacke so, dass er gegen Gegenspieler prallt und von da aus ins Toraus. Abstoß für Dynamo Dresden.

66. Niklas Hauptmann Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Niklas Hauptmann

65. Fast ein Eigentor von Oberdorf! Die Dresdner kontern und Daferner bekommt links im Strafraum den Ball. Er visiert aus etwa elf Metern und halblinker Position die rechte Ecke an, dann grätscht der Düsseldorfer Verteidiger dazwischen und befördert den Ball wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei ins Toraus. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

64. Dženan Pejčinović Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dženan Pejčinović

64. Tim Rossmann Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Tim Rossmann

61. Klasse Schuss von Vinko Šapina! Robin Meißner legt an der Strafraumkante ab für den Kroaten. Der fasst sich ein Herz und verfehlt das Tor in zentraler Position nur um wenige Zentimeter!

59. Die erste Sturm- und Drangphase der Düsseldorfer hat Dresden überstanden. Die Elf von Thomas Stamm versucht jetzt wieder mehr Ruhe ins Spiel zu bringen und die Spielkontrolle zurückzugewinnen.

56. Marcel Sobottka Düsseldorf Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)



55. Meißner mit dem Abschluss! Der ehemalige Kölner läuft von der linken Seite kommend die Strafraumlinie entlang und zieht dann aus 15 Metern und halbrechter Position ab. Der Ball rauscht knapp rechts am Tor vorbei.

54. Düsseldorf presst jetzt entschlossener und stört den Spielaufbau der Schwarz-Gelben früh. Dadurch entstehen immer wieder Ballgewinne aus Sicht der Gäste.

52. Fortuna Düsseldorf kommt wie ausgewechselt aus der Kabine und zieht ein echtes Power Play auf. Die Mannschaft in den roten Trikots macht mächtig Druck, setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest und erspielt sich Chance um Chance.

49. Wahnsinn! Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt am langen Pfosten ein Düsseldorfer zum Kopfball, dann klärt Sapina auf der Linie und Schreiber hat ihn.

48. Nächste Glanzparade von Schreiber! Klaus visiert halbrechts an der Strafraumkante die linke Ecke an und zwingt den SGD-Schlussmann zu einer sehenswerten Parade.

46. Dicke Chance zum Ausgleich für die Fortuna! Niemiec wird mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Der 22-Jährige läuft alleine auf den Dresdner Schlussmann zu, scheitert aber aus 14 Metern und halbrechter Position, weil der Keeper den Arm hoch reißt und sich ganz groß macht.

46. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Mit einer hochverdienten 1:0-Führung aus Sicht von Dynamo Dresden geht es in die Kabinen. Die Hausherren kontrollierten von der ersten Minute an die Partie und zeigten eine starke Vorstellung. Die Mannschaft von Thomas Stamm ist bislang äußerst ballsicher und schaffte es immer wieder, Torchancen zu kreieren. Nach einer guten Viertelstunde war es Daferner, der die SGD folgerichtig in Führung brachte. Nach dem Tor änderte sich auf dem Feld nichts und Dynamo dominierte weiterhin das Spiel. In der zweiten Halbzeit müssen die Gäste versuchen, länger den Ball in den eigenen Reihen zu halten, um dann mal die Gastgeber in Bewegung zu bringen und selbst zu Torchancen zu kommen. Gleich geht's weiter!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Die Fortuna bekommt im rechten Halbfeld einen Freistoß. Klaus bringt den Ball mit viel Zug Richtung Dresdner Tor. Dort kommt aber Schreiber aus seinem Tor und pflückt den Ball aus der Luft.

44. Die letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit sind angebrochen. Die Dresdner lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

41. Nach einem Ballgewinn versucht es Daferner aus knapp 40 Metern mit einem Schuss. Der Torjäger schießt den Ball aber recht deutlich am Tor vorbei.

40. Da muss er selbst abschließen! Tony Menzel bekommt von der linken Seite den Ball im Strafraum. Er leitet ihn mit der Hacke weiter, hinter ihm steht jedoch nur ein Gegenspieler. Eine Annahme und ein Torabschluss wäre da die deutlich bessere Option gewesen.

37. Seltene Szene. Die Düsseldorfer kommen in halbrechter Position und gut zwanzig Metern Entfernung zum Abschluss. Der Ball segelt aber deutlich über das Tor.

36. Düsseldorf spielt mit dem Feuer! Immer wieder segeln Flanken aus verschiedenen Positionen in den Strafraum der Thioune-Elf. Dresden fehlt am Ende meist die nötige Präzision oder die Fortuna bekommt irgendwie noch einen Fuß dazwischen.

33. Dynamo Dresden zeigt hier eine bärenstarke Vorstellung und eine unfassbare Dominanz auf dem Platz. Bei der Elf von Thomas Stamm findet nahezu jeder Pass den Mitspieler. Die Hausherren machen einen hochkonzentrierten Eindruck.

30. Wieder ist der Ball im Tor der Düsseldorfer! Menzel marschiert durch die gegnerische Hälfte und steckt dann durch auf den mitgelaufenen Meißner. Der nimmt den Ball klasse mit und schlenzt ihn aus halblinker Position wunderbar über Kastenmeier hinweg in die lange Ecke. Dann aber geht die Fahne des Assistenten hoch - Abseits!

27. Die SGD ist unheimlich ballsicher. Die Akteure bewegen sich gut und lassen den Ball super laufen. Die Düsseldorfer laufen meist nur hinterher.

24. Die Gäste erhöhen jetzt den Druck im Spiel gegen den Ball und pressen deutlich höher als vor dem Rückstand. Die Mannschaft in den roten Trikots muss jetzt zusehen, dass sie mehr Spielkontrolle erlangt, um auch mal selbst die Möglichkeit bekommt, Torchancen zu kreieren.

21. Nächster gefährlicher Abschluss von Dynamo! Hauptmann kommt zentral nahe der Strafraumgrenze an den Ball und schließt direkt flach ab. Der Ball rauscht wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei!

17. Christoph Daferner Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 1:0 durch Christoph Daferner

Die Gastgeber gehen verdient in Führung! Meißner spielt den Ball von der rechten Seite in den Strafraum auf Hauptmann. Der leitet ihn rechts im Strafraum direkt weiter auf den Torschützen. Daferner behauptet etwas glücklich den Ball und trifft dann aus spitzem Winkel vom Fünfereck in die kurze Torecke. Der Ball prallt zunächst gegen den Pfosten, dann fälscht Kastenmeier ihn ins Tor ab.

15. Iyoha will den Ball von der linken Seite ins Zentrum flanken, Kammerknecht ist aber mit einer Grätsche zur Stelle und klärt zur Ecke. Die kommt hoch in den Sechszehner, wo de Wijs hochsteigt, den Ball aber einige Meter drüber köpft.

12. Dynamo Dresden bestimmt diese ersten gut zehn Minuten der Partie. Die Mannschaft von Thomas Stamm hat mehr Ballbesitz als der Favorit aus Düsseldorf und spielt immer wieder zielstrebig nach vorne. Die Fortuna wirkt oft defensiv schlecht sortiert und verliert zu schnell den Ball.

9. Fast die Führung für Dynamo Dresden! Eine Ecke von der rechten Seite wird am kurzen Pfosten von Meißner per Kopf verlängert. Am langen Pfosten rauscht Boeder nur ganz knapp vorbei und verpasst es, den Ball über die Linie zu drücken.

7. Dicke Chance für Dresden! Hauptmann kommt nach einem schönen Kurzpassspiel halblinks etwa elf Meter vor dem Tor an den Ball. Anstatt abzuschließen, geht er nochmal ins Dribbling und vertändelt den Ball.

4. Guter Abschluss von Meißner! Der 24-Jährige hat im rechten Halbfeld Platz und zieht aus gut und gerne 30 Metern einfach mal ab. Der Ball rauscht auf dem glitschigen Rasen etwa einen Meter links am Tor vorbei.

4. Niklas Hauptmann bekommt rechts im Strafraum den Ball und geht mit Marcel Sobottka in einen Zweikampf. Er will den Ball flach in die Mitte befördern, aber der Düsseldorfer hat einen Fuß dazwischen und klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein.

3. Die Hausherren beginnen mutig! Dynamo erobert bereits nach wenigen Sekunden den Ball und suchen mehrfach direkt den Weg nach vorne. Bislang fehlte es beim letzten Zuspiel aber noch an Präzision.

1. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Zuletzt trafen die beiden Klubs in der Zweitliga-Saison 2021/22 aufeinander. Im Hinspiel siegten die Dresdner dank eines Tores von Daferner mit 1:0. Im Rückspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Appelkamp und de Wijs sorgten für die 2:0-Führung aus Sicht der Fortuna, in Durchgang zwei trafen Will und Königsdörffer für die Sachsen.

Beide Teams sind ordentlich in die Saison gestartet. Während Dynamo sechs Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen holte und zuletzt Energie Cottbus besiegte, konnten die Düsseldorfer vier Punkte erspielen. Nach einem Auftaktsieg gab es vergangene Woche ein torloses Remis gegen den Karlsruher SC.

Auch Fortunas Coach Daniel Thioune nimmt im Vergleich zum letzten Spiel zwei Veränderungen in der Startelf vor. André Hoffmann und Shinta Appelkamp weichen für Jona Niemiec und Jordy de Wijs.

Tim Schreiber verändert seine erste Elf im Vergleich zum Sieg gegen Energie Cottbus auf zwei Positionen. Für Oliver Batista-Meier und Stefan Kutschke beginnen Vinko Šapina und Christoph Daferner.

Dynamo Dresden war im vergangenen Jahr nicht im DFB-Pokal dabei, da die Sachsen im Landespokal bereits im Viertelfinale die Segel streichen mussten. In diesem Jahr gewannen die Schwarz-Gelben den Sächsischen Landespokal am Ende mit einem 2:0-Finalsieg über Erzgebirge Aue.

Gelingt es den Düsseldorfern wieder, im DFB-Pokal so weit zu kommen wie letztes Jahr? In der vergangenen Spielzeit schaffte es die Mannschaft von Daniel Thioune bis ins Halbfinale. Dort wurde die Fortuna vom amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen gestoppt. Bei der 0:4-Auswärtspleite war für Düsseldorf nicht viel zu holen.