Die Teams kommen in die BayArena in Leverkusen. Schiedsrichterin Katrin Rafalski nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Kommen wir zu den Aufstellungen: Bei den Gastgebern nimmt Trainer Robert de Pauw im Vergleich zum letzten Ligaspiel zwei Veränderungen vor. Im Kasten beginnt heute Charlotte Voll für Friederike Repohl und in der Verteidigung startet in der Dreierkette Ostermeier für Matysik.

Unvergesslich wird das Spiel, wohl unabhängig vom Ergebnis, für die Spielerinnen von Bayer 04. Zum zweiten Mal nach 2009 absolvieren sie wieder ein Heimspiel in der großen BayArena und nicht, wie üblich, im kleinen Ulrich-Haberland-Stadion. Damals kamen rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena, mal sehen, wie viele es heute werden.

Bei den Gastgebern waren viele Spielerinnen auf Länderspielreise, sodass kein Testspiel absolviert wurde. In der Liga unterlag man im letzten Spiel vor der Länderspielpause mit 1:2 in Hoffenheim und holte damit aus den letzten vier Spielen vier Punkte. Im Pokal zog man mit souveränen Siegen über Meppen (3:0) und mit einem 4:0 gegen den HSV ins heutige Viertelfinale ein.

Die heutigen Gäste aus Essen zogen Dank eines 4:0 gegen die Frauen des VFL Bochums in Runde zwei und einem 4:3-Heimsieg gegen Ligakonkurrent Köln ins heutige Viertelfinale ein. In der Liga blieb man zuletzt viermal in Serie ohne Dreier, drei dieser vier Spiel waren allerdings auch gegen die Top-Drei-Vereine der Liga, was diese Statistik also etwas relativiert. Selbstvertrauen holte man sich in der Länderspielpause bei einem überzeugenden 3:1-Sieg im Testspiel gegen niederländischen Tabellenführer Twente Enschede.