In exakt 100 Spielen trafen Frankfurt und Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Zuletzt lief es dabei vor allem für die Dortmunder rund. Nur einen Sieg verzeichnete die Eintracht in den letzten 14 Pflichtspielen gegen die Schwarz-Gelben. Vielleicht kann die SGE aber ausgerechnet das 1909. Bundesliga-Spiel der Borussia für sich entscheiden und eine große Party auf heimischen Boden verhindern.

Für Edin Terzić gab es keine Zeit für Rotationen, denn in der Champions League musste Newcastle United mit 0:1 niedergerungen werden. Die hohe Belastung hat sogar schon Konsequenzen, denn Felix Nmecha und Emre Can fallen heute aus. Ersetzt werden die Beiden von Salih Özcan und Gio Reyna, der nach langwieriger Fußverletzung erstmals seit acht Monaten in der Startelf steht. Außerdem beginnt erneut Mats Hummels, der damit mit 350 Einsätzen im historischen Ranking an Roman Weidenfeller vorbeizieht und die zweitmeisten Spiele für den BVB verzeichnet.

Unter der Woche konnte Dino Topmöller das 6:0 gegen HJK Helsinki für einige Rotationen nutzen. Trotz des hohen Sieges müssen Jens Grahl, Hrvoje Smolčić, Niels Nkounkou, Éric Dina-Ebimbe und Mario Götze heute wieder die Bank wärmen. Dafür starten Kevin Trapp, Willian Pacho, Buta, Philipp Max und Hugo Larsson. Im Vergleich zum vergangenen Woche bedeutet das aber nur den Torwartwechsel, da Trapp zuletzt nicht zur Verfügung stand.

Auch rund um Dortmund wittern die Fans eine gewisse Unruhe. Zu bieder, zu ergebnisorientiert wirkt die Spielweise, weshalb hinter jedem Rückschlag eine breite Diskussion erwartet wird. Gleichzeitig leistet sich die Borussia aktuell keine Rückschläge. Tatsächlich verlor der BVB in dieser Saison nur das Spiel gegen Paris St. Germain. Ansonsten funktioniert der defensive Ansatz, der teilweise an José Mourinho erinnert, ausgezeichnet. Vorne werden mehr Tore geschossen, als hinten gefangen werden, wodurch heute der Sprung auf den zweiten Platz möglich ist.

Gerade als das Umfeld etwas nervös zu werden drohte, stieß die Eintracht den Bock um. Nach nur einem Sieg in den ersten sechs Ligaspielen und einer merkwürdig anmutenden Tordifferenz von 4:5 kamen erste kritische Fragen gegenüber dem neuen Trainer Dino Toppmöller auf. Seitdem scheint die Idee, insbesondere in der Offensive, aber endlich zu greifen. Einem 2:0 über Heidenheim folgte ein 3:1 gegen Hoffenheim. Unter der Woche wurde dann der HJK Helsinki mit 6:0 zurück nach Finnland geschickt. Die Hessen scheinen also gewappnet für das Duell mit Dortmund.