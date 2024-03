20. Den nächsten Abschluss habt der SCF. Dōan schlägt einen langen Ball in die Spitze zu Grifo, der die Kugel für Günter ablegen kann. Dessen Distanzschuss hoppelt dann jedoch rechts am Tor vorbei.

18. Während einer längeren Ballbesitzphase sucht Bayer 04 die Lücke im dichten Defensivverbund der Hausherren. Da scheint gerade aber kein Durchkommen.

15. Von rechts schlägt Dōan eine Flanke auf den zweiten Pfosten, allerdings steht Frimpong gut vor Grifo, um per Kopf zu klären.

14. Der Ausgleich hat den Breisgauern definitiv Selbstvertrauen geschenkt. Teilweise geht es jetzt richtig heiß her im Mittelfeld. Dazu spielen sie den Ball kontrolliert aus der eigenen Verteidigung nach vorne.

12. Freiburg läuft erneut an, aber Kapitän Günter legt sich die Kugel einen Moment zu weit vor, wodurch sich ein Verteidiger dazwischenschieben und zum Abstoß abschirmen kann.

10. Ritsu Dōan Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Ritsu Dōan

Der SC meldet sich zurück! Höler legt den Ball rechts raus zu Ritsu Dōan, der per Doppelpass mit Höler in die Mitte zieht und sich stark gegen Palacios behauptet. Aus elf Metern zieht er dann flach ab und trifft unhaltbar unten rechts ins Eck!

9. Jetzt geht es mal hin und her. Auf der einen Seite sieht Sallai kurz Hrádecký vor sich, als sich Stanišić vor ihn schiebt und die Situation bereinigt. Schnell geht es auf die andere Seite, wo Álex Grimaldo links viel Platz hat, doch die Flanke weit über Freund und Feind hinweghebt.

8. Der weit aufgerückte Tah nimmt sich einen Schuss, doch jagt die Kugel auf die Tribüne. Da ist er in Rücklage geraten.

6. Nach dem Treffer spielt die Werkself ein typisches Spiel. Sie lassen den Ball laufen, gehen gar nicht groß ins Risiko, schonen die Kräfte und warten darauf, dass sich etwas ergibt.

3. Für Florian Wirtz ist es der siebte Saisontreffer. Damit hat er seinen eigenen Rekord schon mal eingestellt und ein paar Spiele sind ja noch zu gehen.

2. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Florian Wirtz

So schnell kann es gehen! Wirtz wird links im Strafraum angespielt, schlägt einen Haken in die Mitte, täuscht kurz den Schuss an und setzt ihn dann doch wunderbar ins lange rechte Eck. Atubolu ist chanccenlos. Der Druck auf den Ball fehlt. 0:1!

1. Freiburg stößt an und schlägt den Ball in der Hoffnung auf den zweiten Ball weit nach vorne. So ganz geht die Idee nicht auf. Leverkusen erarbeitet sich einen Einwurf.

1. Spielbeginn

Die Stimmung im Europa-Park-Stadion ist gut, was auch am inzwischen regelmäßig gut besuchten Auswärtsblock der Leverkusener liegt. Beide Teams kommen aufs Feld. Es dauert nicht mehr lange.

Harm Osmers reist aus Hannover in den Schwarzwald, um diese Partie zu leiten. Der 39-jährige Investitionscontroller erhält Unterstützung von den Linienassistenten Robert Kempter und Thorben Siewer.

Im Hinspiel brachte Freiburg die Werkself als eines der ersten Teams der Saison zumindest ins Wanken. Mit 2:0 führte Leverkusen damals in der BayArena, ehe Manuel Gulde in der 70. Minute den Anschluss erzielte. Es folgte eine Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich blieb es beim knappen 2:1. Danach konnte Leverkusen kurz durchatmen und einen Pokalerfolg gegen Sandhausen feiern, während sich der SCF ein bitteres Ausscheiden gegen Paderborn leistete.

Im Gegensatz dazu schmeißt Xabi Alonso wieder die Rotationsmaschine an. Bis auf Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka und Florian Wirtz tauscht er nach dem 3:2-Erfolg über Qarabağ das ganze Team aus. Relativ überraschend steht auch Adam Hložek in der ersten Elf.

Trotz oder gerade wegen der klaren Niederlage in London gibt Christian Streich seinem Team die Chance, es heute besser zu machen. Lediglich der gelbgesperrte Maximilian Eggestein fehlt im Vergleich zum Aufgebot gegen West Ham. Für ihn beginnt Merlin Röhl. Ansonsten beginnt dieselbe Mannschaft.

Einem großen Erfolg (oder sogar zwei und drei Erfolgen) kommt auch Bayer Leverkusen immer näher. Dabei wurde fast der Qarabağ FK zum großen Stolperstein. Mit zwei Toren lagen die Aserbaidschaner vorne, ehe die Werkself das Spiel durch eigene zwei Tore in der Nachspielzeit noch drehte. Es ist vielleicht der letzte Beweis, den es brauchte, dass diese Mannschaft anders ist als das Vizekusen der vergangenen Jahre. Nun soll auch in der Liga der nächste Sieg folgen – zuletzt gewannen die Rheinländer sechs Ligaspiele in Serie.

Das war ein ganz schöner Dämpfer. Insbesondere nach dem Sieg im Hinspiel gab es einige Hoffnungen in Freiburg, dass gegen West Ham irgendwie das Weiterkommen gesichert werden kann. Allerdings gingen die Breisgauer im London Stadium komplett baden. Am Ende stand ein 5:0 für die Hammers, durch das nun wieder mehr denn je gilt: Der Fokus liegt auf der Liga. Mit einem Sieg würde der SCF zurück auf den siebten Platz springen und damit der erneuten europäischen Teilnahme näherkommen. Gegen Leverkusen wäre das sicherlich ein großer Erfolg.