32. Den fälligen Freistoß schlägt Leweling an Freund und Feind vorbei ins Aus.

31. Exequiel Palacios Leverkusen Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Ein Foul im Mittelfeld zieht die erste Gelbe Karte nach sich. Das wirkt schon ziemlich hart dafür, dass es sein erstes Foul war und die Partie bis jetzt keinesfalls unfair wirkt.

29. Nächste Riesenchance der Werkself! Grimaldo wird hinter die Kette geschickt und verpasst den Querpass auf Frimpong. Stattdessen schießt er aus spitzem Winkel auf Nübel, der mit dem Körper nur blocken kann. Schick nimmt den Abpraller aus der Luft, doch setzt ihn übers Tor!

27. Im Kopfballduell erwischt Tapsoba den ebenfalls hochspringenden Ito. Beide machen mit einem Lächeln weiter und reichen sich die Hand.

25. Adli holt die erste Ecke des Spiels heraus, die Hofmann jedoch über Andrich am ersten Pfosten hinweghebt und dahinter geklärt wird.

24. Die Ballbesitzphasen des VfB nehmen zu, allerdings müssen sie aufpassen, dass dabei nicht die Konzentration verloren geht. Schick stibitz sich den Ball, bevor er die Kugel allein auf weiter Flur in Richtung Eckfahne schießt.

22. Auf der anderen Seite unterbindet Ito einen Konter beziehungsweise fängt er schon den Pass in den Strafraum ab. Wichtige Aktion!

22. Leweling dribbelt an, um in den Strafraum zu kommen, verliert allerdings den Ball und zieht dann ein Foul.

20. Einen Querpass von Palacios nimmt Schick direkt, nur um dabei geblockt zu werden.

19. Grimaldo bekommt den Arm von Stergiou auf die Nase. Das ist nicht weiter wild, weshalb nach wenigen Sekunden weitergespielt wird.

17. Zum ersten Mal schiebt Leverkusen mit der gesamten Mannschaft bis ins letzte Drittel des Gegners. Da ist dann auch eine defensive Fünferkette des VfB zu erkennen. Echte Gefahr entsteht hier aber nicht.

14. Da fehlen nur Zentimeter! Von rechts flankt Stergiou den Ball ins Zentrum, wo sich Guirassy vor seinen Gegenspieler schiebt und dadurch frei köpfen kann. Das Leder springt direkt neben dem Pfosten auf und geht damit ins Toraus!

13. Gute 10, 20 Sekunden darf Stuttgart ruhig aufbauen, ehe Schick plötzlich wieder im Vollsprint auf Nübel zuläuft, aber auch die Stuttgarter wissen mit so einem Pressing umzugehen. Nach einigen Pässen ist wieder Ruhe im Spiel.

11. Wer den letzten Startelfeinsatz von Kossounou im Kopf hat, in dem er nach zahlreichen Fehlern bereits in der 28. Minute ausgewechselt wurde, der sieht bis hierhin wieder den mutigen und entscheidungsschnellen Verteidiger.

10. Die nächste gute Aktion der Werkself geht über Hofmann, der links steil geschickt wird und mit dem ersten Kontakt scharf in die Mitte flankt. Diesmal kommt Frimpong zwei Schritte zu spät-

8. Frimpong ist frei durch! Aus dem Nichts hat Hofmann vor dem Sechzehner viel Platz und legt klug raus zum überlaufenden Frimpong. Der sieht aber offenbar Personen, die nicht da sind und legt quer in den verwaisten Fünfer, statt einfach selbst aus spitzem Winkel den Abschluss zu suchen.

7. Es wird schon mal durchgeatmet. Beide Teams gehen hoch ins Pressing, nehmen oft Tempo auf und erwehren sich der Angriffe des Gegners. Die ersten sieben Minuten versprechen auch ohne große Chancen ein munteres Spiel.

6. Andrich nimmt sich den ersten Schuss der Partie, doch hebt die Kugel aus zweiter Reihe weit übers Tor.

5. Das lange Bein von Tapsoba verhindert schlimmeres! Undav will die Kugel auf den schon freigelaufenen Guirassy durchstecken, doch der nachgehende Tapsoba ist rechtzeitig zur Stelle!

4. Auf der rechten Seite treibt Kossounou den Ball nach vorne und schickt dann Frimpong auf die Reise. Der Niederländer verliert den Ball ebenso wie Adli kurz zuvor am Strafraumrand.

3. Starke Aktion von Millot, der einen Ballverlust wieder gutmacht, indem er den temporeich dribbelnden Adli am Strafraumrand von der Kugel trennt.

2. Auch Lukáš Hrádecký darf den ersten Ballkontakt verbuchen, als ein ungenauer Steckpass zum Finnen durchrutscht.

1. Nach einer halben Minute kombiniert sich Bayer 04 ertsmals aus einer Pressingsituation heraus. Auf der anderen Seite fängt Nübel wenig später einen langen Ball vor seinem Strafraum ab.

1. Die Gäste stoßen an. Der Meister muss zunächst parieren. Ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Die Stimmung in der BayArena ist wie so oft in dieser Saison hervorragend. Unter den Gesängen der Fans treten beide Mannschaft hinaus auf den Rasen. Es dauert nicht mehr lange.

Geleitet wird das Spitzenspiel von einem der renommiertesten deutschen Schiedsrichter. Felix Zwayer reist an den Rhein und erhält Unterstützung von den Linienassistenten Stefan Lupp und Thomas Gorniak.

"Die beiden besten Mannschaften in Deutschland" treffen heute wohl aufeinander, wenn es nach Deniz Undav geht. Zu diesem Zitat ließ sich der Angreifer zumindest nach dem spektakulären Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals hinreißen. Tatsächlich gab es spielerisch wohl kein besseres Duell in dieser Saison als das 3:2 in der BayArena. Im Liga-Hinspiel trennten sich beide Teams noch 1:1. Damals überraschten die Schwaben den späteren Meister im ersten Durchgang, allerdings dürfte dieser Faktor im dritten Duell der Saison wegfallen.

Auch dem VfB Stuttgart fehlt ein zentrales Puzzlestück des Erfolgs. Angelo Stiller ist ebenso wie Xhaka gelbgesperrt. Für ihn rückt Chris Führich zurück in die Startelf, was sinnbildlich für die großartige Entwicklung des VfB steht. Vergangenes Jahr hätten sie wohl keinen deutschen Nationalspieler als Ersatz parat gehabt. Ansonsten kann Sebastian Hoeneß bis auf einige bereits länger ausfallende Spieler aus dem Vollen schöpfen.

Xabi Alonso nimmt im Vergleich zum Spiel gegen BVB vier Wechsel vor und bereitet damit offenbar das Spiel gegen die Roma vor. Odilon Kosssounou, Exequiel Palacios, Patrick Schick und Amine Adli rotieren in die Startelf. Lediglich der gelbgesperrte Granit Xhaka und Florian Wirtz fehlen damit im Vergleich zu der Elf, die so lange die Liga dominieren konnte. Dafür rotieren der bereits erwähnte Xhaka sowie Josip Stanišić, Piero Hincapié und Nathan Tella auf die Bank.

Ausgerechnet beim bis dahin kriselnden SV Werder Bremen verlor der VfB Stuttgart in der vergangenen Woche. Die Elf von der Weser erwischte vielleicht den besten Tag der Saison und zwang die Schwaben damit in die Knie. Deniz Undav konnte zwar noch verkürzen, für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Damit kassierten die ansonsten gewohnt formstarken Stuttgarter das erste Spiel seit der Pokalniederlage gegen Bayer Leverkusen. Zwei Spiele in Folge verlor der VfB zuletzt im Januar, insofern bleibt abzuwarten, ob es auch heute eine Niederlage setzt.

Seit 45 Pflichtspielen ist Bayer Leverkusen inzwischen ungeschlagen. Nach der Meistersause wurde es aber schon richtig eng. Erst musste sich die Werkself dem Sturm von West Ham United erwehren, vergangene Woche folgte fast die erste Pleite gegen Borussia Dortmund. Der BVB ist tatsächlich das einzige Team, das diese Saison ungeschlagen gegen Bayer 04 ist, doch auch die Schwarz-Gelben mussten sich letzten Endes "Laterkusen" beugen, denn in der 97. Minute erzielte Josip Stanišić den späten Ausgleich. Der nächste Herausforderer der Serie ist also der VfB Stuttgart, der sich zuletzt aber einen Aussetzer leistete.