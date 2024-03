41. Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Hübers lässt N'Goumou während des nächsten BMG-Gegenstoßes auflaufen. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und fehlt damit am Freitag im Heimspiel gegen Leipzig.

40. Die Fohlen wollen noch vor dem Kabinengang die Führung erzwingen, attackieren in der Phase nach dem Ausgleich mit erhöhter Geschwindigkeit. In der Live-Tabelle liegen sie wie vor dem Wochenende neun Punkte vor rang 16.

39. Julian Chabot Köln Gelbe Karte für Julian Chabot (1. FC Köln)

Chabot stoppt einen Mönchengladbacher Konter, indem er Jordan im Mittelkreis zu Boden zerrt. Das taktische Vergehen wird mit einer Gelben Karte geahndet.

38. Honorat zieht ab! Am Ende eines schnellen Angriffs nimmt der Torschütze aus halbrechten 18 Metern mit dem rechten Spann Maß. Finkgräfe schafft es gerade noch zwischen Ball und Tor und fälscht zur Ecke ab. Die bringt den Fohlen nichts ein.

35. Kainz flankt die Premierenecke von der linken Fahne mit viel Effet vor den kurzen Pfosten. Wöber befördert den Ball mit der Stirn aus der Gefahrenzone. Bei Standards sind die Geißböcke in dieser Saison noch zu harmlos.

32. Franck Honorat M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Franck Honorat

Mönchengladbach nutzt einen Gegenstoßmoment für den Ausgleich! Elvedi fängt einen ungenauen Aufbaupass Hübers' ab und leitet zu Neuhaus in die offensive Mitte weiter. Der Zehner setzt Honorat auf der rechten Strafraumseite in Szene. Der Franzose verwandelt freistehend aus gut zwölf Metern in die halbrechte Ecke.

31. Jordan Siebatcheu M'gladbach Gelbe Karte für Jordan Siebatcheu (Bor. Mönchengladbach)

Der Leihspieler von Union kommt auf der rechten Angriffsseite zu spät gegen den passenden Chabot und steigt ihm auf dessen linken Knöchel. Als erster Mönchengladbacher wird er verwarnt.

30. N'Goumou findet Jordan! Der durch Neuhaus in die linke Tiefe geschickte Franzose spielt von der Grundlinie flach und hart an das nahe Fünfereck. Jordan kommt vor Chabot an den Ball, drückt ihn aus spitzem Winkel aber klar am kurzen Pfosten vorbei.

28. Nach einer knappen halben Stunde bewegen sich die Geißböcke hinsichtlich der Spielanteile mindestens auf Augenhöhe mit ihrem Lokalrivalen, liegen nicht unverdient vorne. Vier der jüngsten sechs Rheinischen Derbys gewannen sie.

25. In den Nachwehen einer zunächst geklärten Freistoßflanke gibt Martel von der tiefen rechten Außenbahn hoch nach innen. Chabot nimmt artistisch aus gut 13 Metern mit dem rechten Fuß ab, verfehlt die rechte Ecke aber deutlich.

22. Max Finkgräfe Köln Gelbe Karte für Max Finkgräfe (1. FC Köln)

Der gebürtige Mönchengladbacher Finkgräfe trifft mit einer Grätsche unweit der Mittellinie zwar auch den Ball, aber nach Ansicht des Unparteiischen Felix Zwayer auch Scally so stark, dass die erste Gelbe Karte fällig ist.

21. Kainz aus der zweiten Reihe! Finkgräfe setzt sich auf dem linken Flügel gegen gleich zwei BMG-Akteure durch, bevor er vor dem Sechzehner an den Kapitän weitergibt. Kainz zieht aus gut 23 Metern in Richtung flacher linker Ecke ab. Nicolas ist schnell unten und hält den Ball fest.

20. Adamyan kommt einen Schritt zu spät! Maina behauptet den Ball an der linken Strafraumlinie gegen Scally und gibt halbhoch an die Fünferkante. Adamyan will unbedrängt grätschend vollenden, verpasst aber knapp.

18. Der FC, der den Rückstand auf den aktuellen 15. Bochum auf fünf Zähler verringert, präsentiert sich nach der Führung als selbstbewusst, rückt in Ballgewinn auch mal mutig nach. Für Alidou war es übrigens schon das dritte Rückrundentor, nachem er in der Hinrunde gar nicht genetzt hat.

15. Die Seoane-Truppe kommt durchschlagskräftiger als in den Anfangsminuten daher, will den Nachteil schnellstmöglich wettmachen. In der Live-Tabelle liegt sie aktuell nur noch sechs Punkte vor dem Relegationsplatz.

12. Neuhaus mit der Direktabnahme! Nachdem Köln eine Eckstoßflanke von der linken Fahne durch Chabot per Kopf an die halbrechte Sechzehnerkante befördert hat, packt Mönchengladbachs Zehner einen Volleyschuss mit dem linken Spann aus. Der rauscht nur knapp über den rechten Winkel.

10. Beinahe die direkte Antwort der Fohlen! Honorat gelangt über rechts hinter die gegnerische Abwehrkette und passt flach und hart auf den Elfmeterpunkt. Neuhaus schiebt den Ball auf die flache linke Ecke, scheitert aber am Pfosten. Den bedrängt Nachschuss aus vier Metern setzt N'Goumou an das Außennetz.

7. Faride Alidou Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Faride Alidou

Alidou bringt den FC früh in Führung! Kainz taucht im offensiven Zentrum auf und bedient den Leihspieler aus Frankfurt mit einem flachen Anspiel auf die rechte Sechzehnerseite. Alidou schießt aus sehr spitzem Winkel halbhoch auf die kurze Ecke. BMG-Torhüter Nicolas greift daneben; von seinem linken Oberschenkel fliegt der Ball in die Maschen.

6. Der Tabellen-16. geht das Gastspiel am Niederrhein ziemlich vorsichtig an, überlässt den Hausherren in den Anfangsminuten weite Teile des Mittelfelds. Die Borussia bekommt noch keine Geschwindigkeit in ihre Vorstoßversuche.

3. Jordan ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines flachen Kurzpasses Honorats vom nahen Flügel. Er will aus spitzem Winkel mit rechts abziehen, doch rutscht ihm der Ball über den Schlappen und landet im Toraus.

1. Mönchengladbach gegen Köln – das 98. Rheinische Derby in der Bundesliga läuft!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams bei strahlendem Sonnenschein die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Geißböcken, die das Hinspiel Ende Oktober in Müngersdorf dank zweier verwandelter Strafstöße Kainz’ (9., 76.) und eines späten Treffers Waldschmidts (90.) mit 3:1 für sich entschieden und die in Rückrunde auswärts viermal hintereinander 1:1 spielte, stellt Coach Timo Schultz nach der 0:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen gezwungenermaßen zweimal um. Ljubicic (Gelbsperre) und Thielmann (Rotsperre) werden durch Huseinbašić und Kapitän Kainz ersetzt.

Auf Seiten der Fohlen, die 18 ihrer 26 Punkte im Borussia-Park einfuhren und die von den bisherigen 97 Bundesligavergleichen mit dem FC 52 gewannen (17 Unentschieden, 28 Niederlagen), hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim 1. FSV Mainz 05 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Netz und Scally verdrängen Itakura und Lainer auf die Bank.

Der 1. FC Köln tritt beim Lokalrivalen als Tabellen-16 an, dessen Rückstand auf das in der Endabrechnung definitiv rettende Ufer seit Anfang Februar zwar von drei auf satte acht Punkte angewachsen ist, der allerdings einige starke Leistungen zeigte. Während die Geißböcke in der Fremde 1:1-Unentschieden bei der TSG 1899 Hoffenheim und beim VfB Stuttgart holten und jeweils nur knapp an einem Sieg vorbeischrammten, enttäuschten sie bei der 0:1-Heimpleite gegen den SV Werder Bremen, bevor sie sich bei der jüngsten, in 75-minütiger Unterzahl kassierten 0:2-Niederlage vor eigenem Publikum gegen Bayer Leverkusen teuer verkauften.

Borussia Mönchengladbach drängt darauf, sich im März endgültig aus dem Tabellenkeller zu verabschieden. Nachdem die Schwarz-Weiß-Grünen durch den 5:2-Heimerfolg gegen den VfL Bochum den ersten Rückrundensieg einfahren hatten, hielten sie am letzten Wochenende den 1. FSV Mainz 05 auswärts durch ein 1:1-Unentschieden auf Abstand. Infolge einer katastrophalen ersten Halbzeit, in der ein deutlich größerer Rückstand möglich gewesen wäre, stabilisierte sich Mönchengladbach im zweiten Durchgang, glich durch N'Goumous Tor aus (55.) und zog den Spielstand sogar noch beinahe auf seine Seite.