51. Wirtz wird von Bornauw am Trikot festgehalten und holt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position heraus, den er dann auch selbst ausführt. Zesiger springt allerdings in der Mauer hoch genug, um per Kopf zur Ecke zu klären, die dann nichts weiter einbringt.

48. Tella legt sich den Ball rechts am Wolfsburger Strafraum zurück und zirkelt ihn dann stark in den Lauf von Hincapié, der sich am zweiten Pfosten streckt, jedoch nicht mehr herankommt.

46. Der Ball rollt wieder im Rheinland. Weitere Wechsel gibt es nicht. Weiter geht's.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Leverkusen führt zur Pause mit 1:0 gegen Wolfsburg und steuert bislang sehr ungestört auf den nächsten Sieg zu. Die Wölfe kamen mit einem klaren Defensivkonzept in die BayArena, das in der ersten halben Stunde auch aufging. Dann allerdings musste Jenz mit der Ampelkarte vom Feld gehen, woraufhin insbesondere bei Vorstößen über die Flügel Anfälligkeiten in der Abwehr der Niedersachsen offenbar wurden. Álex Grimaldo fand dann auch Nathan Tella, der zum 1:0 einköpfte (37.). Zwar liegen die Wölfe nur einen Treffer hinten. Will der VfL aber punkten, muss er in Unterzahl deutlich offensiver auftreten, was dann wiederum der Werkself deutlich mehr Räume verschaffen würde. Entsprechend komfortabel ist die Ausgangslage aktuell für die Schwarzroten.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Tah ist weit aufgerückt und hat Platz, weshalb er aus gut 28 Metern einfach mal abzieht. Der flache Rechtsschuss geht jedoch deutlich links vorbei.

40. Beinahe das 2:0. Nach kurz ausgeführter Ecke von rechts findet Álex Grimaldo den ähnlich freien Piero Hincapié im Zentrum, dessen Kopfball aus vier Metern Koen Casteels mit einem bärenstarken Reflex zur Ecke klärt, die dann nichts weiter einbringt.

37. Nathan Tella Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Nathan Tella

So schnell kann es dann auf einmal doch gehen. Der Spitzenreiter erzielt das 1:0. Álex Grimaldo bekommt die Kugel auf Höhe des linken Strafraumecks, tankt sich mit viel Körperlichkeit zur Grundlinie vor und chippt das Leder dann in den Lauf des völlig freien Nathan Tella, der sich ungestört nach oben schrauben und das Leder aus kürzester Distanz über die Linie drücken kann.

35. Wolfsburg macht jetzt hinten komplett dicht. Eine andere Wahl, als zu versuchen, sich irgendwie das 0:0 in Unterzahl zu ermauern, bleibt den Niedersachsen allerdings auch nicht wirklich. Leverkusen spielt es weiter geduldig, hat keine Eile und geht nicht mit dem Kopf durch die Wand.

32. Niko Kovač muss auf die Unterzahl reagieren und nimmt Jonas Wind vom Feld, der völlig frustriert vom Feld trottet. Sebastiaan Bornauw rückt für den Angreifer in die Defensive.

32. Sebastiaan Bornauw Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sebastiaan Bornauw

32. Jonas Wind Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jonas Wind

31. Palacios holt gegen Arnold einen Eckball heraus, bei dem Grimaldo Tah am zweiten Pfosten zu finden versucht. Die Hereingabe ist allerdings viel zu lang angesetzt und landet auf der anderen Seite im Toraus. Abstoß Wolfsburg.

28. Moritz Jenz Wolfsburg Gelb-Rote Karte für Moritz Jenz (VfL Wolfsburg)

Jenz hat schon vor 16 Minuten die erste Gelbe Karte gesehen und stellt nun dem vom Zentrum aus in Richtung Eckfahne startenden Schick völlig unnötig ein Bein. Der Unparteiische hat hier wenig Handlungsspielraum und zeigt dem Übeltäter die Ampelkarte. Jetzt wird es ein richtig dickes Brett, das die Niedersachsen in der BayArena bohren müssen.

27. Wolfsburg wird mutiger! Arnold schickt Baku über rechts, der aus acht Metern aufs lange Eck abschließt. Der Ball wird von Tah zur Ecke abgefälscht, mit der Majer aber keinen Mitspieler findet. Tah klärt.

26. Den fälligen Eckstoß führt Arnold kurz aus. Bei der anschließenden Flanke in Richtung erster Pfosten brennt allerdings nichts weiter im Bayer-Strafraum an. Die Schwarzroten klären resolut per Kopf.

25. Nach Kopfballabwehr von Tapsoba hält Zesiger einfach mal aus 20 Metern drauf. Der Linksschuss kommt richtig stark aufs Leverkusener Tor, aber Hrádecký ist zur Stelle und lenkt das Pfund über die Querlatte.

22. Pfosten für Leverkusen! Jetzt finden die Schwarzroten das erste Mal die Lücke und belohnen sich beinahe mit dem Treffer zum 1:0. Nach starkem Chip probiert es Wirtz aus sechs Metern aufs kurze Eck. Casteels ist jedoch noch entscheidend dran und lenkt das Geschoss an den linken Pfosten.

20. Der VfL wird zwar so gut wie gar nicht im gegnerischen Drittel vorstellig, macht seine Sache bislang defensiv aber sehr gut. Die Wölfe verteidigen höchst diszipliniert und bieten den Rheinländern keine Räume an.

17. In den gegnerischen Strafraum können die Hausherren sich bislang noch nicht hineinkombinieren. Josip Stanišić probiert es daher einfach mal aus der zweiten Reihe. Sein wuchtiger Rechtsschuss aus 18 Metern kommt aber zu zentral auf Koen Casteels, der nichts anbrennen lässt und sicher zupackt.

15. Die Niedersachsen stehen weiterhin extrem tief und halten die Werkself sehr effektiv vom eigenen Strafraum fern. Es zeichnet sich ein Geduldsspiel für den Spitzenreiter ab.

12. Moritz Jenz Wolfsburg Gelbe Karte für Moritz Jenz (VfL Wolfsburg)

Beim direkten Gegenstoß muss Jenz das taktische Foul ziehen, um den Konter der Werkself zu unterbinden. Das bringt ihm ebenfalls die frühe Gelbe Karte ein.

12. Der VfL nähert sich an. Tiago Tomás tankt sich links nach vorne und bedient Lovro Majer, der in den Strafraum eindringt. Der Kroate könnte es direkt probieren, passt aber auf Jonas Wind, der das Leder mit dem Rücken zum Tor nicht behaupten kann. Da war mehr drin!

10. Nach einem schweren Fehlpass im Aufbauspiel rollt der Leverkusener Konter über Patrik Schick, der jedoch durch geschicktes Stellungsspiel von Lovro Majer lange genug aufgehalten wird, bis die Mitspieler wieder hinter dem Ball sind.

7. Yannick Gerhardt Wolfsburg Gelbe Karte für Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg)

Wirtz will sich im Zentrum die Kugel an Gerhardt vorbeilegen, der jedoch das Bein ausführt und den Kreativspieler der Schwarzroten am Knöchel trifft. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

4. Wolfsburg agiert defensiv mit Fünferkette und will so die fulminante Offensive der Werkself im Keim ersticken. Zumindest in den ersten Minuten klappt das auch ganz gut. Die Schwarzroten finden auch bei der ersten Umschaltsituation der Partie noch keine Lücke.

1. Anpfiff in der BayArena. Die Hausherren treten ganz klassisch in Schwarz-Rot an. Die Gäste aus Niedersachsen sind in Neongrün gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Trotzdem spricht die Bilanz für den derzeitigen Spitzenreiter der Bundesliga. Leverkusen gewann 25 der bisherigen 56 Pflichtspiele gegen den VfL Wolfsburg (zehn Remis, 21 Niederlagen) und setzte sich auch im Hinspiel mit 2:1 in Niedersachsen durch. Damit ist die Werkself aktuell seit vier Pflichtspielen gegen die Wölfe ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Kurios ist allerdings der Umstand, dass das Duell zwischen Leverkusen und Wolfsburg seit geraumer Zeit stets in Händen der Auswärtsmannschaft ist. In keinem der letzten 15 Bundesliga-Spiele, die zwischen beiden Teams stattgefunden haben, siegte am Ende die Heimmannschaft. Eine längere Serie ohne Heimsieg gab es in der gesamten Bundesliga-Historie lediglich mal zwischen Köln und Stuttgart (19 Partien zwischen 2001 und 2016).

Nur Darmstadt holte im Kalenderjahr 2024 bislang noch weniger Punkte (nur drei) als die Wölfe (sechs), die überdies neben Hoffenheim die einzige Mannschaft sind, die seit dem Jahreswechsel noch keine einzige Weiße Weste behalten konnte. Die Leverkusener hingegen spielten in der Bundesliga schon fünf Mal in 2024 zu Null und ließen lediglich vier Gegentore insgesamt zu. Beides sind ligaweite Bestwerte. Entsprechend klar ist die Favoritenrolle vergeben.

Beim VfL Wolfsburg setzte sich derweil am vergangenen Wochenende die neuerliche Durststrecke weiter fort. Bei der 2:3-Heimpleite gegen Stuttgart blieben die Niedersachsen auch im neunten Ligaspiel in Folge sieglos (sechs Remis, drei Niederlagen), woraufhin Niko Kovač drei Mal wechselt: Für Kevin Behrens (Bank), Joakim Mæhle (Gelbsperre) und Vaclav Černý (nicht im Kader) starten Cédric Zesiger, Jonas Wind und Tiago Tomás.

Schauen wir uns gleich zu Beginn die Aufstellungen an, die soeben veröffentlicht wurden. Die Schwarzroten spielten am Donnerstagabend bei Qarabag Agdam in der Europa League 2:2 und bauten damit ihre Ungeschlagen-Serie aus. Xabi Alonso muss dennoch die Belastungssteuerung im Blick haben und rotiert heute auf sechs Positionen: Zwischen den Pfosten übernimmt Hrádecký für Kovář. Außerdem spielen heute Xhaka, Wirtz, Schick, Hincapié und Stanišić für Kossounou, Iglesias, Andrich, Hložek und Adli (alle Bank).

Der 25. Spieltag wird beschlossen von der Partie zwischen dem womöglich ersten Deutschen Meister seit 15 Jahren, der nicht Bayern und Dortmund heißt, und jenem Team, das eben jener bislang letzte Deutsche Meister war, wenn der 2009er Titelträger Wolfsburg bei Bayer 04 Leverkusen in der BayArena gastiert. Die Werkself hat nach dem gestrigen Kantersieg der Münchner gegen Mainz noch immer komfortable sieben Punkte Vorsprung auf die Bayern, möchte aber heute Abend mit einem Heimsieg gerne den alten Zehn-Punkte-Abstand wiederherstellen.