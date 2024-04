Die ersten zwanzig Minuten gehen also klar an die Breisgauer, die das Spiel fast durchgehend bestimmen und bereits zwei Alutreffer zu verzeichnen haben. Stand jetzt fehlt nur das Tor.

Wieder die Flanke aus dem Halbraum, nun mal von der linken Seite. Grifo flankt halbhoch in den Lauf von Sallai, für den der Abschluss auf Kniehöhe sehr anspruchsvoll ist. So löffelt er den Ball aus etwa acht Metern über das Tor.

Zum zweiten Mal Aluminium! Wieder ist es Doan, der in Ruhe flanken kann. Grifo läuft am zweiten Pfosten ein, doch Baku erwischt den Ball vor ihm mit dem Kopf und nickt ihn an den eigenen Pfosten. Gregoritsch kommt zum Nachschuss, setzt diesen volley aber klar über das Tor.

Nun setzen sich die Niedersachsen mal ganz kurz in der gegnerischen Hälfte fest. Dabei finden sie aber kein Rezept, gefährlich in den Strafraum zu kommen. Offensiv findet Wolfsburg noch kaum statt.

Für den VAR reicht der Kontakt von Vranckx an Doan nicht aus, zudem gab es den Vorteil mit der Doppelchance. Nach dieser dicken Gelegenheit geht es also mit Abstoß für Wolfsburg weiter.

Doppelchance mit Alukracher! Grifo flankt, Wolfsburg klärt nicht sauber. Doan geht gegen Vranckx zu Boden, der Ball prallt vor die Füße von Gregoritsch. Dessen wuchtiger Spannschuss aus etwa zwölf Metern prallt gegen die Unterkante der Latte und von dieser zurück ins Feld. Den hoch aufspringenden Ball will Sallai per Fallrückzieher verwerten, schießt das Leder aber über das Tor.

Es geht recht gemütlich los im Freiburger Europa-Park-Stadion. Atubolu fängt einen hohen Steilpass vor Baku ab, ansonsten ist in den Strafräumen noch nichts passiert. Wolfsburg hat in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz.

Wolfsburg stößt in dunkelgrünen Trikots an, Freiburg spielt in Rot-Weiß. Schiedsrichter ist Frank Willenborg, der von Guido Winkmann in Kölner Keller unterstützt wird.