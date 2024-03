77. Gonçalo Paciência kommt von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Schuss geht drüber.

76. Ein hoher Ball von Daschner geht zentral in den Lauf von Asano. Kübler kommt gerade noch dazwischen und legt mit dem Kopf auf Atubolu zurück.

75. Merlin Röhl Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Merlin Röhl

75. Michael Gregoritsch Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Michael Gregoritsch

75. Lukas Kübler Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

75. Matthias Ginter Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Matthias Ginter

74. Lucas Höler Freiburg Gelbe Karte für Lucas Höler (SC Freiburg)

Ordets klaut Höler an der Mittellinie den Ball. Der Freiburger ist davon überrascht und tritt aus Versehen seinen Gegenspieler anstelle des Balls. Für das Foul gibt es die Gelbe Karte.

72. Daschner will Losilla rechts im Strafraum in Szene setzen. Der Pass ist etwas ungenau, sodass der Bochum-Kapitän den Ball nicht verarbeiten kann.

69. Florent Muslija Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Florent Muslija

69. Vincenzo Grifo Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

69. Lucas Höler Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

69. Roland Sallai Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

68. Stöger bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Bei einem Zweikampf zwischen Ordets und Sildillia befördert der Freiburger den Ball ins Toraus. Die folgende Ecke bringt aber nichts ein.

67. Der Bochumer Druck nimmt nicht ab. Die Hausherren laufen weiter unter den Anfeuerungen ihrer Fans an. Jetzt könnte die längere Regenerationszeit vor dem Spiel nochmal wichtig werden.

64. Asano probiert es aus 16 Metern zentraler Position mit der Pike. Er tritt in den Boden, sodass der Ball ziemlich langsam aufs Tor zurollt und Atubolu keine Probleme mit dem Schüsschen hat.

62. Ivan Ordets Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Ivan Ordets

Bochum schnürt Freiburg über mehrere Minuten am Strafraum fest und belohnt sich mit dem Anschlusstreffer! Stöger bringt eine Ecke von der rechten Seite in den Strafraum. Ordets kommt am kurzen Fünfereck wuchtig zum Kopfball. Er setzt den Abschluss in den langen Winkel. Ein Freiburger Verteidiger streckt sich auf der Linie vergebens.

60. Stöger flankt den folgenden Freistoß von rechts in den Strafraum. Hofmann kommt sehenswert per Seitfallzieher zum Abschluss. Sein Schuss geht drüber.

60. Gonçalo Paciência Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Gonçalo Paciência

60. Moritz Broschinski Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

60. Lukas Daschner Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Lukas Daschner

60. Philipp Förster Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

59. Manuel Gulde Freiburg Gelbe Karte für Manuel Gulde (SC Freiburg)

Das hätte auch Rot geben können! Gulde geht mit einem hohen Bein zum Ball. Er trifft die Kugel nicht und stattdessen Förster mit den Stollen am Bauch. Das war kein harter Treffer, aber auf einer Höhe, die auch schon mal mit einem Platzverweis bestraft wurde. Glück für Freiburg.

58. Der VfL ist gar nicht schlecht im Spiel. Die Bochumer erarbeiten sich auch immer wieder Strafraumaktionen. Es fehlen bisher nur die ernsthaften Chancen und Freiburg war bisher einfach brutal effektiv vor dem Tor.

55. Bochum antwortet mit einem Gewaltschuss. Der Abschluss aus 20 Metern von Mašović ist aber zu zentral. Atubolu kann den Ball abwehren.

53. Michael Gregoritsch Freiburg Tooor für SC Freiburg, 0:2 durch Michael Gregoritsch

Freiburg ist heute eiskalt vor dem Tor! Nach einem weiten Abstoß von Atubolu setzt sich Sallai gegen mehrere Gegenspieler durch. Er spielt auf Dōan, der von der rechten Strafraumecke mit links in den Strafraum flankt. Gregoritsch kommt aus sieben Metern frei zum Kopfball. Die Chance lässt sich der Österreicher nicht nehmen. Er setzt den Abschluss unhaltbar neben den rechten Pfosten ins Tor.

52. Broschinski bekommt auf der linken Seite den Ball in den Lauf. Er spielt von der Grundlinie flach in den Strafraum. Atubolu fängt die Kugel ab.

49. Kuriose Szene: Bei einem Zweikampf im Bochumer Strafraum zwischen Stöger und Höfler befördert der Freiburger den Ball unbeabsichtigt mit der Hand ins Aus. Fritz konnte das nicht sehen und entscheidet deshalb auf Ecke. Stöger regt sich darüber auf und bittet den Schiedsrichter, bei Höfler nachzufragen. Das tut der Unparteiische und Höfler gibt zu, dass er den Ball mit der Hand berührt hat. Deshalb gibt es Abstoß für Bochum. Aber das will Höfler wiederum nicht akzeptieren. Er ist der Meinung, es müsste trotzdem Ecke geben. Das führt zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den zwei Spielern, am Ende löst sich aber alles in Wohlgefallen auf.

47. Ein Schuss von Förster wird zur Ecke abgefälscht. Der folgende Standard bringt keine Gefahr.

46. Thomas Letsch stellt zum Beginn des zweiten Durchgangs etwas um. Rechtsverteidiger Oermann bleibt in der Kabine. Seine Position wird durch Mašović übernommen. Hofmann kommt als zweiter Stürmer neu in die Partie.

46. Philipp Hofmann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

46. Tim Oermann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Tim Oermann

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit

Freiburg geht mit einer 1:0-Führung in Bochum in die Pause. In der Anfangsphase war der VfL leicht überlegen, ohne sich aber ernsthafte Chancen zu erarbeiten. Dann entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das nur wenige Höhepunkte bot. Die Gäste gingen etwas überraschend nach einer Flanke in Folge eines Einwurfs in Führung. Bochum hatte eine gute Kopfballgelegenheit, um den Spielstand wieder auszugleichen. Ein Unentschieden wäre zur Pause das gerechtere Ergebnis gewesen. Der SC führt, weil er seine einzige richtige Chance genutzt hat.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Erhan Mašović Bochum Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)



45. +4 Roland Sallai Freiburg Gelbe Karte für Roland Sallai (SC Freiburg)

Sallai liegt nach einem Zweikampf mit Mašović am Boden. Der Bochumer steht mit seinem rechten Fuß zwischen den Beinen von Sallai und er lässt den Fuß da unnötig lange stehen. Das bringt Sallai auf die Palme, sodass dieser das Bein von Mašović wegstößt. Für die überflüssige Szene bekommen beide die Gelbe Karte.

45. +2 Gute Chance für den VfL! Oermann schlägt von der rechten Seite eine starke Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Stöger aus sechs Metern zum Kopfball. Er setzt den Abschluss gut einen Meter links neben das Tor.

45. +1 Sallai bringt von der linken Seite eine Flanke in Richtung Eggestein. Der Torschütze kommt zum Kopfball, er setzt den Abschluss aber rechts daneben und begeht bei der Aktion ein Offensivfoul.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

43. Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Ordets aus zehn Metern zum Kopfball. Atubolu fängt die Kugel.

42. Maximilian Eggestein Freiburg Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (SC Freiburg)

Bei einer Szene im Mittelfeld regen sich mehrere Spieler beim Schiedsrichter auf. Es ist nicht ersichtlich, was genau das Problem ist. Am Ende bekommt Eggestein die Gelbe Karte, weil er Fritz scheinbar am lautesten angesprochen hat.

39. Nächster Aufreger im Freiburger Strafraum! Ginter arbeitet gegen Broschinski sehr stark mit den Armen. Er bringt den Stürmer zu Fall. Fritz reicht das nicht für einen Elfmeter. Der VAR meldet sich nicht, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Da hätte man aber durchaus auf den Punkt zeigen können.

36. Maximilian Eggestein Freiburg Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Maximilian Eggestein

Plötzlich gehen die Gäste in Führung! Das Tor entsteht aus einem Einwurf. Zunächst kann der VfL klären, aber die Kugel kommt wieder auf den rechten Flügel zu Sildillia, der nochmal in Richtung Elfmeterpunkt flankt. Dort legt Gregoritsch den Ball per Kopf für Eggestein auf. Der Mittelfeldspieler kommt aus sechs Metern halbrechts vom Tor volley zum Abschluss. Er setzt den Schuss gegen den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball ins Tor springt.

35. Bernardo spielt den Ball von der linken Strafraumecke flach auf den zweiten Pfosten. Broschinski verpasst knapp.

34. Nicolas Höfler Freiburg Gelbe Karte für Nicolas Höfler (SC Freiburg)

Höfler tritt einem Bochumer auf den Fuß. Zunächst gibt es Vorteil, aber nachträglich bekommt Höfler noch die Gelbe Karte.

33. Bernardo Bochum Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Bernardo bekommt für den Armeinsatz gegen Sildillia die Gelbe Karte.

32. Bernardo geht mit dem Arm in einen Luftzweikampf mit Sildillia. Der Freiburger geht danach zu Boden und hält sich das Gesicht. Er kann nach einer kurzen Unterbrechung weiterspielen.

29. Die folgende Ecke führt zu einer weiteren Ecke, bei der der Ball über Umwege aufs Tor geht. Atubolu fängt die Kugel aber problemlos ab.

28. Aufreger im Freiburger Strafraum! Bei einer Hereingabe geht Sildillia unkonventionell zum Ball. Er trifft die Kugel mit dem Kopf, aber auch leicht mit dem linken Arm. Fritz entscheidet auf Eckstoß.

27. Losilla setzt sich gut auf dem rechten Flügel durch. Er bringt den Ball zu Asano, der aus zehn Metern zum Abschluss kommt. Sein Schuss wird geblockt.

26. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr, aber der SCF bleibt in Ballbesitz.

25. Freiburg wird aktiver. Diesmal geht Grifo links in den Strafraum. Er zieht mit links ab. Losilla grätscht die Kugel links am Tor vorbei.

24. Der erste ernsthafte Abschluss des Spiels gehört den Gästen! Gregoritsch flankt von der rechten Seite in die Mitte. Schlotterbeck klärt den Ball per Kopf nicht weit genug, sodass Dōan von rechts im Strafraum aus zehn Metern volley zum Abschluss kommt. Sein Schuss ist zu unplatziert und Riemann fängt den Ball.

22. Broschinski probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Der Ball fliegt weit drüber.

22. Die xG-Werte der beiden Mannschaft nach 22 Minuten sprechen Bände. In dieser Statistik steht es 0,02 zu 0,0.

20. Bochum hat weiterhin mehr den Ball, erspielt sich aber kaum Strafraumaktionen. Freiburg hat keine großen Probleme, das zu verteidigen.

17. Grifo geht auf dem linken Flügel gegen Ordets ins Dribbling und flankt dann von der Strafraumecke in die Mitte. Die Hereingabe ist zu ungenau, sodass Schlotterbeck den Ball klären kann.

14. Die folgende Ecke wird am ersten Pfosten von einem Freiburger geklärt, aber die Kugel landet erneut auf dem rechten Flügel bei Stöger, der nochmal in die Mitte flankt. Wieder klärt ein Verteidiger per Kopf.

14. Der erste Abschluss gehört dem VfL. Schlotterbeck schießt einfach mal aus 25 Metern zentraler Position mit der linken Innenseite aufs Tor. Atubolu wehrt den Ball zur Ecke ab.

12. Bochum übernimmt jetzt mehr und mehr die Spielkontrolle. Die Hausherren kommen aber nach wie vor nicht vor das Tor.

9. Stöger schlägt eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum. Atubolu fängt den Ball ab.

6. Bisher kommt noch keine der beiden Mannschaften in Strafraumnähe. Der Ballbesitz wechselt häufig und es kommt kein Spielfluss zustande.

5. Das Spiel läuft wieder.

2. Das Spiel geht mit viel blau-weißem Rauch aus dem Bochumer Fanblock los. Die Partie ist aufgrund der eingeschränkten Sicht unterbrochen.

1. Spielbeginn

Christian Streich tauscht beim SC Freiburg trotz der kurzen Regenerationszeit im Vergleich zum Spiel gegen West Ham nur auf einer Position. Gregoritsch startet im Sturm. Er verdrängt Höler auf die Bank.

Zum Personal: Thomas Letsch nimmt beim VfL Bochum vier Wechsel im Vergleich zur Niederlage gegen Leipzig vor. Riemann ist von seiner Gelbsperre zurück und beginnt für Luthe, der angeschlagen nicht im Kader ist, im Tor. Oermann startet anstelle von Loosli (Bank) in der Linksverteidigung. Außerdem rotieren Bero (Knieprobleme) und Wittek (Bank) aus der Mannschaft. Für sie starten Mašović und Förster im Mittelfeld.

Es könnte den Bochumern zugutekommen, dass der SC Freiburg auswärts nicht gerade offensivstark ist. Die Breisgauer haben in zwölf Auswärtsspielen erst zehn Tore geschossen. Das ist der zweitschlechteste Wert in der Bundesliga. Außerdem dürfte die Mannschaft von Christian Streich deutlich weniger ausgeruht in das Spiel gehen als der VfL. Sie gewann am Donnerstagabend mit 1:0 in der Europa League gegen West Ham. Die Spieler hatten also nur zweieinhalb Tage zur Regeneration.

Bochum hat zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. Gegen Gladbach gab es ein 2:5 und gegen Leipzig ein 1:4. Die Abwehr ist also gerade die größte Baustelle beim VfL. Die Mannschaft von Thomas Letsch hat schon 50 Gegentore gefangen – nur Darmstadt musste mehr hinnehmen. Zuhause steht die Abwehr aber ganz gut. Mit 17 Gegentoren in zwölf Heimspielen steht Bochum im Mittelfeld der Bundesliga.