59. Der FSV nimmt offensiv nun mehr und mehr Fahrt auf. Insbesondere über Youngster Gruda geht viel, immer wieder wird der Torschütze zum 1:1 gesucht.

56. Ko Itakura M'gladbach Gelbe Karte für Ko Itakura (Bor. Mönchengladbach)

Itakura kommt im Laufduell gegen Gruda an der rechten Außenlinie zu spät und läuft mit vollem Tempo in den Mainzer hinein. Der Ball war lange weg, daher geht die erste Karte in diesem Spiel in Ordnung.

55. Gladbach fordert Handelfmeter! Neuhaus und Siebatcheu spielen im Strafraum einen Doppelpass und van den Berg steht dazwischen, vergrößert seine Körperfläche minimal durch seinen Ellbogen. Doch der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, der VAR greift auch nicht ein.

53. Lee schließt zu zentral ab! da Costa erobert gegen Neuhaus den Ball und leitet damit einen Mainzer Vorstoß an. Gruda dribbelt auf den Strafraum zu und legt dann links raus zum mitgelaufenen Lee, der mit links abschließt. Doch der Flachschuss des Stürmers ist zu zentral und daher kein Problem für Nicolas.

52. Der Spielfluss wird aktuell immer wieder durch Fouls auf beiden Seiten unterbrochen. Der Schiedsrichter lässt seine Karten noch stecken, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zur Verwarnung kommt.

49. da Costa startet auf rechts durch und schlägt aus dem Lauf eine hohe Flanke nach innen. Ajorque kommt im Zentrum aber nicht an den Ball, weil die Kugel ein gutes Stück über ihn segelt.

47. Gladbach geht nach dem Seitenwechsel konzentriert zu Werke und lässt den Ball gut laufen. Nach Ballverlust gehen die Fohlen direkt ins Gegenpressing und erzwingen Mainzer Fehler.

46. Der zweite Durchgang beginnt ohne personelle Wechsel!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 verabschieden sich mit einem 1:1 in die Kabine. Die Partie brauchte rund zehn Minuten ehe die Gastgeber das Zepter in die Hand nahmen und Pléa die erste Torchance des Abends bekam - der Franzose verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter (9.). Danach bauten die Fohlen immer mehr Druck auf und gingen verdient durch Neuhaus' Kopfball in Führung (22.). Die Führung hatte allerdings nur wenige Sekunden Bestand, denn Gruda schweißte das Leder aus rund 20 Metern in den rechten Winkel (24.). Mainz ist offensiv ansonsten blass geblieben und rennt den Gladbachern in der Defensive oftmals nur hinterher. Mal sehen, ob die Gastgeber nach dem Seitenwechsel noch eine Schippe drauf legen und sich absetzen. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Nach einem Distanzschuss von Fernandes fordern die 05er Handelfmeter, doch Neuhaus dreht sich rechtzeitig vom Ball weg und blockt das Spielgerät klar mit der Schulter.

43. Mainz setzt sich mal am gegnerischen Strafraum fest, doch der FSV schafft es weiterhin nicht sich spielerisch in den Strafraum zu kombinieren.

41. Ajorque kommt gegen Weigel im Mittelkreis zu spät und fährt Gladbachs Kapitän von der Seite ins Knie. Auch hier kommt der Übeltäter ohne Gelbe Karte davon, obwohl er den Ball nicht berührt.

39. Die Gastgeber haben das Kommando mittlerweile wieder übernommen, aber der letzte Pass im letzten Drittel passt noch nicht. Mainz hat Probleme den richtigen Zugriff zu finden und verschuldet Eckball um Eckball - bisher ohne Konsequenz.

36. Itakura verfolgt Ajorque ins Mittelfeld und bringt den Stürmer in der Nähe der Mittellinie zu Fall, weil er von hinten stochert. Jablonski belässt es bei einer mündlichen Verwarnung und bleibt seiner Linie damit treu.

34. Pléa lässt den Ball für Siebatcheu durch! Honorat wird auf rechts mit einem hohen Ball angespielt und lässt nach innen klatschen, wo Gladbachs Stürmer im Strafraum lauern. Pléa sieht, dass sein Sturmpartner hinter ihm besser postiert ist und lässt den Ball passieren. Siebatcheu schließt unter Bedrängnis aus elf Metern ab, Zentner muss allerdings nicht eingreifen.

33. Der Ballbesitz wechselt aktuell munter hin und her, weil Gladbach im letzten Drittel wenig Geduld hat und die Angriffe zu überhastet abschließt.

30. Freche Aktion von Gruda, dem sein Tor wohl Selbstvertrauen gegeben hat: Der Mittelfeldmann sieht, dass Nicolas weit vor seinem Tor steht und schließt von der Mittellinie ab. Doch der Ball rutscht ihm über den Schlappen und der Keeper nimmt das Leder entspannt im Strafraum auf.

29. Das Tempo hat nach den beiden Treffern nun insgesamt zugenommen und insbesondere für den FSV scheint der schnelle Ausgleich eine Art Startsignal gewesen zu sein. Die Kugel läuft bei den Gästen nun deutlich besser als noch in der Anfangsphase der Partie.

26. Der Gladbacher Jubel war noch nicht ganz verstummt, da haut Gruda aus der Distanz einen sehenswerten Schuss raus. Damit sind nun beide Teams voll im Spiel angekommen!

24. Brajan Gruda Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:1 durch Brajan Gruda

Was für eine Antwort! Fernandes spielt eine Ecke von rechts flach in den Halbraum - dort steht Gruda komplett frei, nimmt das Leder kurz an und haut es dann mit links sehenswert in den rechten Winkel! Nicolas streckt sich vergeblich und schon steht wieder alles auf Null!

22. Florian Neuhaus M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Florian Neuhaus

Neuhaus köpft Gladbach in Führung! Honorat wird auf seiner rechten Seite nicht beim Flanken gestört, also hebt der Franzose den Kopf und zirkelt den Ball hoch in die Mitte. Neuhaus läuft von der Strafraumkante ein, wird von der Mainzer Abwehr komplett übersehen und hat keine Probleme den Ball als Aufsetzer per Kopf im Tor unterzubringen.

20. Die nächste Ecke ist gefährlich! Der Ball fliegt perfekt auf den zweiten Pfosten, wo Pléa hochsteigt und das Leder per Kopf auf den Mainzer Kasten platziert. Hier hätte der Franzose mit mehr Übersicht auch nach innen legen können.

19. Die Mainzer kriegen die Kugel nach einem Solo von Reitz nicht unter Kontrolle und das Spielgerät wird am Ende unglücklich zur Ecke geklärt. Doch auch diesen Standard überstehen die Gäste ohne Schwierigkeiten, weil die Fohlen die Ecke kurz ausführen.

17. Die erste Viertelstunde ist rum und die Gastgeber verbuchen bisher leichte Vorteile. Mainz wartet noch auf die erste Torannäherung, während Gladbach bereits eine gute Chance hatte.

14. Wieder wird Pléa freigespielt! Wöber bekommt auf links zu viel Zeit und findet mit seiner Flanke den Stürmer, der sich auf Höhe des Elfmeterpunkts im Rücken seines Gegenspielers davongeschlichen hat. Seine Direktabnahme aus leichter Rücklage ist für Zentner allerdings leichtes Futter.

13. Gladbach setzt sich nun zunehmend in der Hälfte der 05er fest. Die Gäste kommen bisher immer einen Schritt zu spät und finden nicht in die Zweikämpfe.

11. Auch die Mainzer kombinieren sich mal durch die gegnerische Hälfte, doch bisher steht die Abwehr der Fohlen bombenfest und oftmals wird der Ballgewinn auf den Außenbahnen provoziert.

9. Pléa lässt die Führung liegen! Einen flachen Steilpass durch die Mitte legt Siebatcheu clever mit einem Kontakt auf seinen Sturmkollegen, der die Kugel mitnimmt und noch zwei Meter in den Strafraum geht. Zentner verkürzt den Winkel gut und Pléa spitzelt das Spielgerät mit viel Gefühl knapp am linken Pfosten vorbei.

7. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltet die Borussia schnell um, Neuhaus schickt Honorat auf der rechten Seite per Steilpass, doch dann geht die Fahne des Assistenten hoch. Der Franzose war einen Tick zu früh gestartet und stand im Abseits.

6. Beide Mannschaften verzichten auf hohes Pressing, sodass beide Dreierreihen im Aufbau viel Zeit haben. Gladbach bindet auch immer wieder Keeper Nicolas ein, Raumgewinn gibt es entsprechend nicht.

4. Die ersten Minuten sind geprägt durch enge Zweikämpfe im Mittelfeld und die Gäste beruhigen das Spiel durch sicheres Passspiel in der eigenen Hälfte.

2. Die erste Offensivaktion gehört den Gastgebern, die über Netz die erste Ecke auf der linken Seite herausholen. Honorat führt den ruhenden Ball aus, doch der Eckstoß kommt direkt wieder zu ihm zurück und er spielt wieder hinten herum.

1. Pünktlich geht's los - die Kugel rollt!

1. Spielbeginn

Der FSV hingegen nimmt im Vergleich zum 0:3 gegen Bayer Leverkusen zwei Wechsel vor: Kohr rotiert auf die Bank und für ihn startet Krauß im Mittelfeld. Im Sturmzentrum kann Onisiwo wegen einer Verletzung am Hüftbeuger nicht mitmachen, er wird ersetzt durch den robusten Ajorque. Mit Weiper, Burkardt, Hanche-Olsen, Leitsch und Mwene fallen vier weitere Mainzer aus - sein Comeback im Kader gibt dagegen Kapitän Widmer, der zu Beginn jedoch auf der Bank Platz nimmt. Bo Svensson glaubt trotz der mageren Punkteausbeute an sein Team, wie er auf der PK vor dem Spiel klar machte: "Der Fokus muss auf den Dingen liegen, die wir beeinflussen können: Inhaltliche Arbeit, nicht aufgeben oder hadern, sondern dranbleiben. Dann werden die Sachen mal auf unsere Seite fallen."

Werfen wir einen Blick auf die Borussia: Die Fohlen haben am letzten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert und dabei bereits zur Halbzeit mit 3:0 gegen den VfL Bochum geführt. Am Ende heimste Gladbach die drei Punkte mit einem 3:1 ein. Überragender Mann war Plea, der zwei Treffer selbst erzielte und auch heute im Sturm gesetzt ist. Insgesamt sieht Coach Gerardo Seoane wohl keinen Grund für personelle Wechsel, denn er schickt seine Startelf aus der letzten Woche unverändert auf den Platz. Trotz Blessuren hat sich das defensive Trio aus Wöber, Elevdi und Itakura fit gemeldet. Nicht im Kader stehen Jantschke (muskuläre Probleme) und Kramer (Innenband gezerrt).

Mut macht den Gästen allerdings der Direktvergleich, denn Mainz ist seit fünf Spielen gegen die Fohlen ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Gladbach bezwang die 05er zuletzt im Oktober 2020 mit 3:2,die damaligen Torschützen Stindl, Hofmann und Ginter schnüren ihre Fußballschuhe aber mittlerweile für andere Vereine. Im letzten Aufeinandertreffen verpasste der FSV den Gladbachern mit 4:0 eine herbe Niederlage. Borussias Trainer Gerardo Seoane will den vergangenen Spielen gegen die Gäste im Vorfeld nicht zu viel Bedeutung geben: "In erster Linie sind die Leistungen der Mainzer aus dieser Saison unsere Referenz in der Vorbereitung. Es ist ein neues Spiel, eine neue Aufgabe und zwei neue Mannschaften."

Die Vorzeichen dieses Spiels machen deutlich, wieso diese Partie für beide Vereine richtungsweisend sein könnte: Die Gladbacher (13. Tabellenplatz) haben zuhause in dieser Saison noch keinen Punkt geholt und Mainz (18. Tabellenplatz) ist in der Ferne ebenfalls noch ohne Punktgewinn. Mindestens eine Negativserie wird zum Auftakt des 7. Spieltags beendet. Für die 05er könnte es allerdings noch schlimmer kommen, denn das Tabellenschlusslicht droht bei einer Niederlage mit drei oder mehr Gegentoren einen Bundesliga-Rekord zu brechen. Konkret geht es um den schlechtesten Start in eine Spielzeit - diesen Rekord hält aktuell noch Eintracht Braunschweig aus der Saison 2013/14.