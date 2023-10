45. +3 Die Köpenicker werden in dieser Phase sehr passiv, überlassen den Schwarz-Gelben weite Teile des Platzes kampflos. Mit fast jedem Angriff schaffen es diese in den Sechzehner des Gastes.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Halbzeit eins im ehemaligen Westfalenstadion soll um sechs Minuten verlängert werden.

45. Bynoe-Gittens tankt sich über links in den Sechzehner und zieht aus 15 Metern mit dem rechten Fuß ab. Doekhi steht im Weg und blockt, sodass Rønnow nicht eingreifen muss.

43. Becker aus spitzem Winkel! Der Doppeltorschütze vom Dienstag trägt über rechts einen Ein-Mann-Konter vor. Er schafft es sogar in den Sechzehner und schießt bei dichter Verfolgung Cans von der ganz tiefen Strafraumseite auf die kurze Ecke. Kobel macht diese zu und pariert.

42. Ryerson flankt von der linken Außenbahn mit dem rechten Innenrist vor den langen Pfosten. Seine Hereingabe ist aber viel zu lange in der Luft. Gästeschlussmann Rønnow macht die sechs Meter nach vorne und pflückt den Ball aus der Luft.

39. Die Westfalen sind um eine Antwort noch vor dem Kabinengang bemüht, bringen eine erste Drangphase auf den Rasen. Wegen der drei teilweise sehr langen VAR-Überprüfungen wird es eine extensive Nachspielzeit geben.

36. Schlotterbeck lauert am zweiten Pfosten! Der aufgerückte Ex-Freiburger erreicht Reus' Freistoßflanke aus der halbrechten Offensivspur am linken Fünfereck. In leichter Bedrängnis befördert er den Ball mit dem linken Innenrist recht klar am Gästegehäuse vorbei.

34. In der Live-Tabelle rückt die Fischer-Truppe durch diese Führung auf den neunten Rang vor. Die Schwarz-Gelben fallen vorerst auf den fünften Platz zurück. Ihnen droht die erste Niederlage in dieser Bundesligasaison.

31. Leonardo Bonucci Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:2 durch Leonardo Bonucci

Mit seinem ersten Bundesligator bringt Bonucci Union nach vorne! Der erfahrene Italiener schiebt den Ball mit dem rechten Innenrist in die halbhohe rechte Ecke. Kobel hat sich für die falsche Seite entschieden und ist machtlos.

31. Mats Hummels Dortmund Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Der Sünder bekommt zudem die Gelbe Karte aufgebrummt.

31. ... und es gibt Elfmeter für den Gast! Hummels hat Becker mit offener Sohle recht eindeutig getroffen.

30. Mit dem Verdacht auf einen Strafstoß für Union wird Schiedsrichter Patrick Ittrich vom VAR in die Review-Area gerufen. Hummels soll Becker im heimischen Sechzehner regelwidrig zu Fall gebracht haben...

28. ... und diese Wahrnehmung wird vom VAR in Köln auch bestätigt. Das Spiel wird mit einem Freistoß für Union fortgesetzt.

27. Füllkrug verlängert eine Freistoßflanke Reus' von der linken Außenbahn aus zentralen acht Metern mit einer leichten Stirnberührung in die lange Ecke. Die Unparteiischen im Stadion entscheiden zunächst auf Abseits...

24. Beide Abwehrreihen haben offensichtlich nicht den besten Tag erwischt. Hüben wie drüben unterlaufen den Mannschaften viele Fehler in Sachen Abstimmung und Stellungsspiel.

21. Für den Ex-Schalker geht es verletzungsbedingt nicht weiter. Er macht Platz für Tousart.

20. Lucas Tousart Union Berlin Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Lucas Tousart

20. Alex Král Union Berlin Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Alex Král

18. Alex Král Union Berlin VAR-Entscheidung: Das Tor durch A. Král (1. FC Union Berlin) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:1

Der FCU bejubelt nach einem Kopfballtor Králs zunächst, den Spielstand auf seine Seite gezogen zu haben. Da bei Trimmels Freistoßflanke aber eine hauchdünne Abseitsstellung vorgelegen hat, die der VAR erst nach gut dreieinhalb Minuten feststellen konnte, wird der Treffer zurückgenommen.

17. Füllkrug bewirbt sich mit einem Ellenbogeneinsatz gegen Doekhi für eine erste Gelbe Karte. Schiedsrichter Patrick Ittrich belässt es aber bei einer Ermahnung.

15. Die Terzić-Auswahl hat noch Mühe, die Defensivabteilung der Gäste dauerhaft in Bewegung zu halten und damit offene Räume zu kreieren. Malen zieht mal aus mittigen 25 Metern mit dem rechten Spann ab. Rønnow kann den Aufsetzer nur zur Seite abwehren, doch dann klärt Leite vor Füllkrug.

12. Der Nachmittag im Westfalenstadion hätte deutlich weniger unterhaltsam beginnen können. Die Köpenicker haben sich trotz der Formkrise für eine aktive Herangehensweise entschieden, rücken in Ballbesitz sehr mutig nach.

9. Robin Gosens Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Robin Gosens

Union gelingt die schnelle Antwort! Trimmels Eckstoßausführung erreicht Gosens am nahen Fünfereck nur leicht mit der Stirn. Der Ball fällt Füllkrug auf den Hinterkopf und fliegt von dort für Kobel unerreichbar in die lange Ecke.

7. Niclas Füllkrug Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Niclas Füllkrug

Füllkrug schießt den BVB früh in Führung! Nach Reus' scharfer Eckstoßflanke von der rechten Fahne scheitert der Ex-Bremer aus gut fünf Metern zunächst per Kopf an Keeper Rønnow. Den Abpraller drückt er dann im Falle aus gut drei Metern über die Linie.

6. Gosens mit der Direktabnahme! Eine hohe Hereingabe von der rechten Außenbahn wird durch Behrens in das Sechzehnerzentrum verlängert. Gosens geht mit einem Versuch per rechtem Spann aus mittigen zwölf Metern volles Risiko. Er donnert den Ball weit drüber. Wenig später befördert Behrens den Ball aus klarer Abseitsposition an die Latte.

4. Bynoe-Gittens präsentiert über den linken Flügel den ersten Dortmunder Vorstoß in die Tiefe. Kurz vor dem Sechzehner bleibt der 19-Jährige an Doekhi hängen.

1. BVB gegen Union – auf geht's im Signal-Iduna-Park!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Köpenickern, die in drei ihrer vier jüngsten Matches in der deutschen Eliteklasse ohne eigenen Treffer blieben und die schon satte sechs Zähler hinter den internationalen Rängen liegen, stellt Coach Urs Fischer nach der 2:3-Heimniederlage gegen Sporting Braga zweimal um. Trimmel und Laïdouni ersetzen Juranović (nicht im Kader) und Tousart (Bank).

Auf Seiten der Westfalen, die die bisherigen vier Bundesligaheimspiele gegen den FCU allesamt für sich entschieden und denen mit einem dreifachen Punktgewinn im Falle eines parallel Ausrutschers Stuttgarts gegen Wolfsburg die Tabellenführung für mindestens eine Nacht winkt, hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zum 0:0-Heimunentschieden gegen die AC Milan drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Bensebaini (Gelb-Rot-Sperre), Özcan und Brandt (beide auf der Bank) beginnen Wolf, Nmecha und Bynoe-Gittens.

Der 1. FC Union Berlin befindet sich in einer handfesten Krise, gingen doch die letzten sechs Pflichtspiele allesamt verloren. Nachdem die Eisernen durch die 0:1-Auswärtspleite beim 1. FC Heidenheim 1846 in der nationalen Eliteklasse zum vierten Mal in Serie unterlegen geblieben waren, mussten sie sich in ihrer hinsichtlich der Rahmenbedingungen furiosen Champions-League-Heimpremiere im Olympiastadion Sporting Braga trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mit 2:3 geschlagen geben.

Während Borussia Dortmund in der europäischen Königsklasse nach dem torlosen Heimremis gegen die AC Milan schon vor dem 3. Gruppenspieltag mit dem Rücken zur Wand steht, mischen die Schwarz-Gelben in der Bundesliga mit 14 von 18 möglichen Punkten ganz oben mit. Hatten in den ersten Saisonwochen vor allem die Ergebnisse gestimmt, wurden zuletzt auch die Leistungen immer besser. Am vergangenen Freitag ließ der BVB dem 1:0-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg einen 3:1-Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim folgen.