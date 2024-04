23. Itakura! Nach einer Kurzpasskombination von Robin Hack und Alassane Pléa startet der Japaner vom Sechzehnerhalbkreis in die Mitte. Er kommt kurz ins Straucheln, kann aber noch abziehen und setzt den Ball über die Latte, weil er beim Abschluss etwas in Rücklage gerät.

21. Den bringt Robin Hack von der rechten Seite rein, nimmt dabei aber zu viel Maß: An Freund und Feind vorbei segelt der Ball ins gegenüberliegende Seitenaus.

20. Danilho Doekhi kann rechts im Sechzehner einen Streifschuss von Tomáš Čvančara erfolgreich blocken, fälscht dabei den Ball aber zur ersten Ecke für die Gastgeber ab.

19. Rechts auf dem Flügel soll Yorbe Vertessen einen Steckpass aus dem Halbfeld bekommen und zur Flankenposition durchmarschieren. Fabio Chiarodia, der sein erstes Spiel in der Startelf der Hausherren macht, geht mit einer Grätsche volles Risiko und schafft es, den Belgier regelkonform vom Ball zu trennen.

17. Nachdem sich Ko Itakura links im Halbfeld durchdribbelt, legt er etwas zurück in den Rückraum zu Tomáš Čvančara. Der zieht aus zentraler Position durch zwei Unioner hinweg halbhoch ab, stellt mit seinem Schuss aber den Schlussmann der Köpenicker nicht vor größere Probleme.

15. Die erste Viertelstunde ist gespielt! Beide Mannschaften gehen sehr verbissen in die Zweikämpfe und schenken sich dort wenig, leisten sich aber auch auf beiden Seiten des Felds viele Fehler im Spielaufbau. Wirklich zwingende Strafraumszenen sucht man deswegen noch vergebens.

12. Borussia attackiert den Gegner jetzt knapp hinter der Linie, lässt das Leder erstmal durch die Reihen der Unioner laufen. Die haben hingegen noch nicht wirklich einen Weg in die Gefahrenzone von Moritz Nicolas gefunden.

10. Brenden Aaronson startet links auf dem Flügel in die Tiefe und kann mit einem Beinschuss Lainer aussteigen lassen. Der gleiche Trick funktioniert bei Marvin Friedrich dann aber nicht.

8. Der erste Abschluss der Fohlen! Plea leitet den folgenden Angriff im Mittelkreis selbst ein und bekommt nach nur einem Ballkontakt von Robin Hack einen Lupfer in die Schnittstelle zugespielt. Er startet rechtzeitig und findet sich alleine vor Frederik Rønnow wieder, der aber geschickt rauskommt und souverän pariert, auch weil Rani Khedira den Mittelfeldmotor der Elf vom Niederrhein leicht stören kann.

7. Nach frühem Pressing der Borussia kann Union erstmals für Entlastung sorgen. Infolge einer Kurzpasskombination gibt Kevin Volland aus rechter Position vor der Strafraumgrenze einen ersten Warnschuss aufs lange Eck ab. Dort steht aber Moritz Nicolas und fängt den Ball sicher.

4. Die ersten Minuten der Partie sind recht umkämpft: Borussia versucht, mit Kurzpässen in Richtung des letzten Drittels zu kommen, während Union nah am Mann bleibt und energisch in die Zweikämpfe geht. Viele kleine Fouls und Nickligkeiten stören den Flow der Partie in den Anfangssekunden.

3. In den Reihen der Fans wurde vor Anpfiff der Partie noch ein wenig gezündelt, weshalb sich zu Beginn der Partie eine leichte Nebeldecke über den Rasen legte. Mittlerweile haben aber alle Akteure auf dem Platz wieder freie Sicht.

2. Neben Sascha Stegemann sind auch Christof Günsch und Thorben Siewer an den Seitenlinien im Referee-Gespann. Als vierter Offizieller fungiert Patrick Schwengers und im bei der Borussia verhassten Köln sitzt FIFA-Schiedsrichter Felix Brych.

1. Es ist soweit! Schiedsrichter Sascha Stegemann gibt die Partie frei. Den ersten Ball hat dabei der Gast aus der Hauptstadt!

1. Spielbeginn

Das soll es dann auch mit den einleitenden Worten gewesen sein! Die Teams schießen sich gegenwärtig noch warm für das anstehende Duell der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Nur noch wenige Minuten, dann geht es los im Borussia-Park - bis gleich!

Noch mehr Zahlen gefällig? Gerne! Der Grund, warum die Fohlen kurz vor dem Ende der Spielzeit doch noch in den Abstiegssumpf hineingerutscht sind, liegt darin, dass von den letzten dreizehn Bundesliga-Partien nur zwei gewonnen werden konnten und man in der Rückrundentabelle auf Rang 16 liegt. Auch Union kommt mit einer Negativserie von nur fünf Punkten aus den letzten acht Partien in den Borussia-Park, musste sich im Verlauf der letzten Wochen aber auch mit Kalibern wie Bayern, dem BVB, Stuttgart und dem neuen Deutschen Meister aus Leverkusen auseinandersetzen.

Grund zur Hoffnung gibt den Berlinern der Blick in die nicht ganz so weit zurückliegende Vergangenheit: Im Hinspiel, welches auch Nenad Bjelicas Debüt als Bundesliga-Trainer war, setzten sich die Eisernen mit 3:1 gegen Borussia durch und beendeten damit auch eine Serie von 16 Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis. Auch sonst spricht die Statistik für den 1. FC Union Berlin, denn in bisher neun Bundesliga-Duellen der beiden Mannschaften gab es fünf Siege und nur eine Niederlage - ein 1:4 im Borussia-Park im Mai 2020.

"Gladbach verfügt über sehr gute Angreifer und spielt gerne offensiv. Doch auch wenn sie fast doppelt so viele Tore wie wir haben, stehen sie mit nur zwei Punkten mehr vor uns in der Tabelle. Wenn wir zurück zu unserer defensiven Stabilität finden, sind die Chancen auf einen Sieg hoch. Selbst nach dem Spiel haben wir noch alles in der eigenen Hand. Das hilft den Jungs auch, denn sie können trotz der schwierigen Situation mit einer gewissen Lockerheit nach Gladbach fahren. Dort müssen wir die Mischung aus Spannung und Entspannung finden", so Union-Coach Nenad Bjelica vor dem Spiel. Drei Wechsel gibt es auf seiner Seite im Vergleich zur Pleite gegen die Bayern zu vermelden. Für Benedict Hollerbach, András Schäfer und Christopher Trimmel beginnen Josip Juranović, Rani Khedira und Yorbe Vertessen. Weiterhin muss er auf die verletzten Jérôme Roussillon und Jakob Busk verzichten.

Vor dem Spiel mahnt Fohlen-Dompteur Gerardo Seoane zur Konzentration auf die Partie: "Es sind nur noch wenige Spiele und wir treffen auf einen direkten Konkurrenten. Deswegen hat das Spiel eine große Bedeutung, zumal es ein Heimspiel ist. Wir gehen das Spiel maximal konzentriert an. Der volle Fokus gilt den anstehenden Aufgaben." Verzichten muss er heute auf den gesperrten Julian Weigl, der von Tomáš Čvančara vertreten wird, sowie die verletzten Kramer, Wöber und Jantschke. Für den verletzten Max Wöber und Luca Netz, der auf der Bank startet, rücken Joe Scally und Startelfdebütant Fabio Chiarodia in die erste Elf.

Sowohl die Elf vom Niederrhein als auch die Eisernen gingen vergangene Woche leer aus. Während Mönchengladbach trotz dreier Treffer von Robin Hack beim Gastspiel in Sinsheim mit einem knappen 3:4 vom Platz ging, setzte es für die Eisernen trotz einer stellenweise wackeren Leistung eine 1:5-Klatsche vor den eigenen Fans gegen Rekordmeister Bayern München. Für das Torverhältnis, welches bei der Vergabe der Endplätze in der Tabelle von entscheidender Rolle sein könnte, hat man sich bei den Hauptstädtern keinen großen Gefallen getan.

Eigentlich hatte man sich in beiden Lagern vor der Saison Hoffnungen aufs internationale Geschäft gemacht. Stattdessen heißt es heute Abstiegskampf pur im Borussia-Park, denn weil der VfL Bochum am Freitag gegen Hoffenheim vorgelegt hat und Mainz 05 heute dem Effzeh den fast sicheren Knockout verpassen kann, ist das Thema Relegation für beide Teams noch lange nicht durch. Vor dem heutigen Spieltagtrennen Gladbach vier und die Gäste zwei Zähler von Platz 16, der nach aktuellem Stand zwei Duelle gegen Fortuna Düsseldorf zur Folge hätte.