20. Behrens verpasst die Großchance zum 1:0! Hollerbach entscheidet ein Eins-gegen-eins gegen Netz an der rechten Strafraumlinie erneut für sich und passt wieder flach nach innen. Diesmal ist Behrens unbewacht, tritt aus sieben aber über den Ball.

19. Pléa mit der ersten regulären Gelegenheit! Eine Eckstoßflanke Honorats von der rechten Fahne rutscht zu dessen Landsmann an die halblinke Sechzehnerkante durch. Pléa visiert mit dem rechten Fuß die flache linke Ecke an und verfehlt diese um einen halben Meter.

17. Union operiert regelmäßig mit hohen Verlagerungen und reißt damit durchaus Räume auf. Die Anschlussaktionen stimmen dann meist aber nicht, sodass kein Kapital in Form zwingender Offensivszenen gezogen werden kann.

15. Leite bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte für eine FCU-Akteur, indem er Čvančara in einem Luftduell mit der rechten Hand ins Gesicht fasst. Das Vergehen ist aber vom Unparteiischen unbeobachtet geblieben.

13. Volland und Behrens verpassen in bester Lage! Hollerbach lässt Netz an der rechten Grundlinie mit einem Haken aussteigen und treibt den Ball in den Sechzehner. Er passt flach und hart vor den Kasten. Volland und Behrens werden eng bewacht und können aus kurzer Distanz nicht einschieben.

10. Die Bjelica-Auswahl ist weiterhin passsicherer, lässt im letzten Felddrittel aber noch die nötige Durchschlagskraft vermissen. Der auf dem rechten Flügel freigespielte Juranović flankt über Freund und Feind hinweg.

7. Der durch Čvančara azf die tiefe rechte Außenbahn geschickte Honorat produziert eine erste Flanke der Fohlen. Vor dem Kasten ist allerdings kein Mitspieler positioniert; FCU-Schlussmann Rønnow pflückt den Ball aus der Luft.

6. Das Schlusslicht übernimmt an diesem Nachmittag sofort das Kommando. Es dominiert das Geschehen mit hohen Ballbesitzwerten, ohne die gegnerische Defensivabteilung bislang stark unter Druck setzen zu können.

3. Joe Scally M'gladbach Gelbe Karte für Joe Scally (Bor. Mönchengladbach)

Scally steigt dem grätschenden Gosens auf der rechten Abwehrseite unglücklich auf dessen rechten Fuß. Schiedsrichter Martin Petersen ahndet das Vergehen mit einer frühen Gelben Karte.

2. Volland lässt das Netz hinter Gästekeeper Nicolas schon schnell zappeln, indem er aus halblinken 15 Metern unten rechts vollendet. DEm erfolgreichen Schuss sind aber gleich zwei Abseitsstellungen vorausgegangen.

1. Union gegen Mönchengladbach – auf geht’s im Stadion An der Alten Försterei!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei der Elf vom Niederrhein, die in dieser Spielzeit keines ihrer bisherigen drei Partien gegen Schlusslichter für sich entschied und deren Defensivabteilung mit 28 Gegentoren die geteilt drittschwächste der nationalen Eliteklasse ist, stellt Coach Gerardo Seoane nach dem DFB-Pokal-Verlängerungserfolg gegen den VfL Wolfsburg einmal um. Anstelle von Chiarodia beginnt Wöber. Siegtorschütze Koné fehlt wegen muskulärer Probleme.

Auf Seiten der Köpenicker, die die letzten vier Bundesligavergleiche mit der schwarz-weiß-grünen Borussia gewannen und die die Abstiegszone im Falle eines Sieges bei paralleler Schützenhilfe verlassen könnten, hat Trainer Nenad Bjelica im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis bei Sporting Braga zwei personelle Änderungen vorgenommen. Haberer und Hollerbach ersetzen Laïdouni (Bank) und Tousart (nicht im Kader).

Borussia Mönchengladbach hingegen steht am Ende einer Englischen Woche, die bis hierhin eine Erfolgsgeschichte ist. Nachdem die Fohlen in der Bundesliga auf die 2:4-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund mit einem 2:1-Arbeitssieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim geantwortet hatten, blieben sie im DFB-Pokal-Achtelfinalheimspiel gegen den VfL Wolfsburg zwar in spielerischer Hinsicht klar hinter der Entwicklung der Vorwochen zurück, zogen aber durch einen erfolgreichen Konter ganz am Ende einer mit einer Portion Glück erreichten Verlängerung in das Viertelfinale ein.

Der 1. FC Union Berlin hat durch den witterungsbedingten Ausfall der Auswärtspartie beim FC Bayern München unverhofft neun pflichtspielfreie Tage hinter sich; eine wertvolle Zeit für das Kennenlernen mit Fischer-Nachfolger Nenad Bjelica. Während nach dem bereits vom neuen Trainer verantworteten 1:1-Auswärtsunentschieden bei Sporting Braga das europäische Überwintern unwahrscheinlich geworden ist, geht es in der Bundesliga in den verbleibenden drei Spielen vor dem Jahreswechsel darum, den Anschluss an das rettende Ufer zu halten.