10. Marco Reus kann in leicht rechter Position etwa 25 Meter vor dem Tor gegen Grischa Prömel immerhin einen Freistoß herausholen. Das ist eigentlich eine ganz gute Position, um den Ball auf den zweiten Pfosten zu bringen...

8. In den ersten Minuten schwimmt die Abwehr der Dortmunder, gegen einen früh anlaufenden Gegner wie die TSG Hoffenheim kann sowas sich auch rächen - Union Berlin lässt grüßen.

7. Hoffenheim will das 1:0! 25 Meter vor dem Kasten nimmt Andrej Kramarić mit dem linken Fuß Maß und prüft die Reflexe von Gregor Kobel, der goldrichtig nach links unten abtaucht und den Ball fangen kann!

6. Jetzt die erste Flanke des BVB in den Sechzehner der Hausherren: Donyell Malen umkurvt Bebou links am Strafraumeck, am zweiten Pfosten pflückt TSG-Urgestein Oliver Baumann das Leder locker aus der Luft.

5. Der BVB legt sich fast selbst ein Ei! Nicht mal fünf Minuten sind gespielt, da muss Salih Özcan im eigenen Sechzehner aushelfen, denn sein eigentlich für Malen gedachtes Zuspiel landet beim torgefährlichen Andrej Kramarić. Aber der ehemalige Kölner ist dann entscheidend zur Stelle und stellt sich am Elferpunkt in die Schussbahn. Das wäre fast schiefgegangen!

3. Weil Dortmund nicht lange fackelt, offenbaren sich links Räume und Hoffenheim hat viel Zeit beim Spielaufbau. Nach einem Fehlpass von Nico Schlotterbeck stellen die Kraichgauer früh zu, doch Florian Grillitsch kann keine Anspielstation ausfindig machen.

2. Früh laufen die Mittelfeldrecken des BVB an. Malen startet auf dem linken Flügel den ersten Vorstoß und flankt von der Grundlinie. Dort blockt John Anthony Brooks die Hereingabe und Bensebaini kann den Abpraller nicht mehr erreichen.

1. Das Spiel läuft! Dortmund in klassischem Gelb-Schwarz eröffnet die Partie und spielt erstmal von links nach rechts.

1. Spielbeginn

Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Florian Badstübner sind die Teams nun auf den Rasen eingelaufen. Gleich geht's los!

Infolge des 1:0-Heimtriumphs über den VfL Wolfsburg wechselt Edin Terzić auf einer Position: Für Jamie Bynoe-Gittens beginnt Donyell Malen. Gemeinsam mit Julian Brandt und Urgestein Marco Reus soll er aus dem offensiven Mittelfeld den Niclas Füllkrug mit Bällen versorgen.

Kommen wir zu den Änderungen in der Startaufstellung: Pellegrino Matarazzo muss bei der TSG die vom Verletzungspech geplagten Wout Weghorst und Pavel Kadeřábek ersetzen. Stattdessen dürfen Ihlas Bebou und Florian Grillitsch ihr Können von Beginn an unter Beweis stellen. Es ist also von einer 3-5-2-Formation mit Andrej Kramarić und Maximilian Beier in der Spitze auszugehen.

Die Bilanz spricht für den BVB. Beide Mannschaften trafen in der Bundesliga bisher 30-Mal aufeinander. Dabei konnten die Borussen 15 Duelle für sich entscheiden. Die Kraichgauer gewannen siebenmal und 10-Mal gab es zwischen den beiden Teams eine Punkteteilung.

Borussia Dortmund ist in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Mit elf Zählen steht der BVB nur einen Punkt und einen Platz (6.) hinter den Kraichgauern. Nach drei sehr engen Spielen zu Beginn der Saison gegen Köln (1:0), Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) folgten nach der Länderspielpause zwei deutlich bessere Auftritte der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic. Erst gab es einen klaren 4:2-Erfolg gegen den SC Freiburg und dann folgte zuletzt ein 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Auch die Schwarzgelben können mit einem Sieg heute die Tabellenspitze für mindestens eine Nacht übernehmen.

Spitzenspiel am Freitagabend. In Sinsheim kommt es zum direkten Verfolgerduell zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Die TSG verlor nur eins der ersten fünf Spiele in der bisherigen Bundesliga-Saison. Zum Auftakt verlor die Mannschaft von Pellegrino Mattarazzo mit 1:2 gegen den SC Freiburg. Danach gab es für die Kraichgauer vier Siege. Unter anderem gewann Hoffenheim mit 3:1 gegen den 1. FC Köln und mit 2:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Damit steht die TSG mit zwölf Punkten auf dem fünften Rang und kann mit einem Sieg für mindestens eine Nacht die Tabellenführung übernehmen.