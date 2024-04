64. Edin Terzić bringt mit Bynoe-Gittens eine flinke Offensivkraft in die Partie. Özcan ist der dritte BVB-Akteur, der das Feld vorzeitig verlässt.

63. Salih Özcan Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

62. Simons fehlen Zentimeter! Ein abgerutschter Volleyschuss Olmos landet beim Niederländer am linken Sechzehnereck. Simons zieht nach innen und will mit dem rechten Fuß oben rechts vollenden. Er verfehlt das Aluminium hauchdünn.

61. Die Spieltemperatur hat nach der Pause abgenommen; es geht in der Red-Bull-Arena nicht mehr ganz so heiß her. Abgesehen von Ryersons Chance zum schnellen Anschlusstor haben die Sachsen wenig Mühe, den Zwei-Tore-Abstand zu halten.

57. Ähnlich wie in der Entstehung des zweiten RBL-Treffers nimmt Schlager in den Nachwehen einer Ecke aus zentralen 20 Metern Maß. Mit seinem flachen Linksschuss bleibt der Österreicher diesmal an Süle hängen.

56. Die Westfalen streuen eine aktivere Phase ein, bekommen von den Hausherren nach einer knappen Stunde aber auch weite Teile des Feldes ohne Gegenwehr überlassen. Kommt der BVB vier Tage vor dem CL-Halbfinalhinspiel gegen PSG noch einmal zurück?

53. Simakan kann tatsächlich nicht weitermachen. Er wird auf der rechten Abwehrseite durch Henrichs ersetzt. Beim BVB ist Hummels angeschlagen im vorzeitigen Feierabend. Süle ist zweiter Dortmunder Joker.

52. Benjamin Henrichs Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

52. Mohamed Simakan Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Mohamed Simakan

51. Niklas Süle Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

51. Mats Hummels Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

51. Simakan hat sich wohl eine muskuläre Verletzung zugezogen. Der Torschütze muss anscheinend in Kürze ausgewechselt werden.

50. Ryerson hat das zweite Gästetor auf dem Fuß! Der Ex-Unioner steht auf der linken Strafraumseite am Ende einer schnellen Kurzpasskombination der Schwarz-Gelben. Er will gegen Gulácsis Laufrichtung aus zwölf Metern unten rechts einschieben, doch wieder streckt sich der Ungarn und schnappt sich den Ball im Nachfassen.

49. Während Marco Rose in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Edin Terzić mit Reus eine frische Kraft ins Rennen. Adeyemi ist in der Kabine geblieben.

46. Mohamed Simakan Leipzig Tooor für RB Leipzig, 3:1 durch Mohamed Simakan

Keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn legt Leipzig das dritte Tor nach! Gegen aufgerückte Schwarz-Gelbe schickt Simons Openda auf halblinks in den Rücken der Verteidiger. Der Belgier dringt in den Sechzehner ein, nimmt den Kopf hoch und legt quer für Simakan, der aus zentralen acht Metern einschiebt.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Red-Bull-Arena! Die formstarken Roten Bullen bereiten dem Champions-League-Halbfinalisten einige spielerische Probleme und sind das etwas gefährlichere Team, sodass der Zwischenstand durchaus verdient ist. Der BVB hat seine offensive Qualität aber durchaus unter Beweis gestellt und hat noch alle Chancen, die Vorentscheidung im Kampf um Platz vier zu verhindern.

46. Marco Reus Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

46. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig liegt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen Borussia Dortmund mit 2:1 vorne. Die Sachsen erwischten den besseren Beginn, setzten frühe offensive Akzente, ohne wirklich zwingend zu werden. Der Gast kam durch einen Kopfball Füllkrugs in Minute zwölf zu einer hochkarätigen Möglichkeit. Sie war auch in der Folge das gefährlichere Team und ging nach weiteren Möglichkeiten Brandts (18.) und Füllkrugs (19.) durch einen sehenswerten Schlenzer Sanchos in Führung (20.). Die Rose-Truppe kam fast im direkten Gegenzug zum Ausgleich; Simons’ Außenristflanke verwertete Openda (23.). Dies ließ das Momentum auf die Seite der Hausherren kippen. Sie waren nun sehr bestimmend und schrammten durch einen Innenpfostenschuss Simons hauchdünn an der Führung vorbei (36.), ehe diese der abstaubende Šeško in der Nachspielzeit doch noch besorgte (45.+2). Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Bei diesem Spielstand blicken die Sachsen sehr zufrieden auf die Live-Tabelle. In dieser liegen sie nun nämlich mit fünf Punkten vor ihrem heutigen Gast.

45. +2 Benjamin Šeško Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Benjamin Šeško

Leipzig dreht das Spiel noch vor dem Kabinengang! In den Nachwehen einer Ecke feuert Schlager den Ball aus zentralen 20 Metern mit dem rechten Spann auf die obere rechte Ecke. Kobel pariert glänzend, muss aber nach vorne abklatschen lassen. Šeško staubt mit dem rechten Spann vom rechten Fünfereck mit der Hilfe der Unterkante der Latte erfolgreich ab.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Durchgang eins in der Red-Bull-Arena soll um satte fünf Minuten verlängert werden.

44. Olmo nimmt Maß! Der Spanier ist im offensiven Zentrum Adressat eines flachen Querpasses Raums von links. Er visiert mit dem rechten Innenrist aus 21 Metern das linke Kreuzeck an, setzt den Ball aber klar drüber.

43. Das Terzić-Team kann sich wieder befreien und den Ball länger in seinen Reihen halten. Vorne angekommen, kombinieren die Gäste fast immer gefällig. Ausnahmsweise segelt eine Flanke Özcans aus der halbrechten Halbspur an Freund und Feind vorbei ins linke Toraus.

40. Es geht ganz schön hitzig zu im direkten Duell der Anwärter um den vierten Tabellenplatz. Schiedsrichter Deniz Aytekin ist eher zurückhaltend mit persönlichen Strafen, was hoffentlich nicht durch eine zu harte Gangart bestraft wird.

37. Jadon Sancho Dortmund Gelbe Karte für Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

... am Ende sehen beide Beteiligte die Gelbe Karte.

37. Mohamed Simakan Leipzig Gelbe Karte für Mohamed Simakan (RB Leipzig)

Abseits des Balles bekommen sich Simakan und Sancho in die Haare und lösen eine weitere Rudelbildung aus...

36. Simons scheitert am Pfosten! Nach eigener Eroberung gegen Schlotterbeck an der rechten Seitenauslinie dribbelt der Leihspieler von PSG an das nahe Sechzehnereck und packt einen Aufsetzer aus, der gegen die linke Innenseite der Stange prallt. Der Ball landet bei Openda, der aus halbrechten zehn Metern und spitzem Winkel knapp links daneben schießt.

35. Leipzig drängt mit aller Macht auf die Führung, erhöht den Druck auf die Dortmunder Defensive. Haïdara bleibt mit einem wuchtigen Rechtsschuss aus zentralen 17 Metern an Hummels hängen, der Keeper Kobel vor der linken Ecke die Arbeit erspart.

33. Leipzig bereitet dem BVB in dieser Phase wieder mehr Probleme durch das hohe Anlaufen, sorgt für viele schwarz-gelbe Ballverluste in der Hälfte der Gäste. Die Umschaltsituationen spielt der RBL bisher aber zu selten clever aus.

30. Referee Deniz Aytekin wird vom VAR in die Review-Area gerufen. Er stellt dann recht schnell fest, dass dieser Kontakt nicht für einen ELfmeter reicht und nimmt die Entscheidung zurück.

29. Es gibt Strafstoß für Leipzig! Özcan hat im Zweikampf mit Olmo zwischen Elfmeterpunkt und Sechzehnerkante zwar den Ball verfehlt, den Angreifer aber auch nur leicht an der Hüfte getroffen. Dennoch zeigt Schiedsrichter Deniz Aytekin sofort auf den Punkt.

28. Openda hat zum vierten Mal in Serie getroffen. Er steht nun bei 24. Bundesligatoren und ist damit drittbester Schütze.

26. Opendas erfoglreiche Abnahme hat übrigens zunächst nicht gezählt, da der zuständige Linienrichter in der Entstehung eine Abseitsstellung von Vorlagengeber Simons gesehen hat. Der VAR hat aber festgestellt, dass sich der Niederländer bei Haïdaras Anspiel auf gleicher Höhe mit Ryerson befand.

23. Loïs Openda Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Loïs Openda

Leipzig gibt die schnelle Antwort in Form des Ausgleichs! Haïdara schickt Simons per Steilpass an die linke Strafraumlinie. Der Niederländer gibt per Außenrist halbhoch nach innen. Openda kommt vor dem herauslaufenden Keeper Kobel an den Ball und tunnelt ihn aus fünf Metern mit dem rechten Innenrist.

22. In der Live-Tabelle hat der Treffer direkte Konsequenzen, ziehen doch die Schwarz-Gelben an den Roten Bullen vorbei und sind nun Tabellenvierter.

20. Jadon Sancho Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Jadon Sancho

Sancho bringt den BVB sehenswert in Führung! Wolfs hohe Flanke von der rechten Grundlinie klärt Raum unzureichend, nämlich vor die Füße des Engländers. Sancho nimmt unbedrängt Maß und schlenzt den Ball aus halblinken 14 Metern traumhaft in den rechten Winkel.

19. Wieder Füllkrug mit dem Kopf! Brandt zirkelt eine Ecke von der linken Fahne mit viel Effet an das nahe Fünfereck. Füllkrug hat sich von Orbán gelöst und lässt den Ball über die Stirn gleiten. Der Abschluss rauscht knapp über den Querbalken.

18. Brandt aus der zweiten Reihe! Der Ex-Leverkusener nimmt einen Kurzpass Füllkrugs in der offensiven Mitte wunderbar mit und donnert den Ball aus 23 Metern mit dem rechten Fuß auf die halbhohe linke Ecke. Gulácsi ist schnell unten und rettet erneut mit der rechten Hand.

17. Der durch den agilen Openda an der mittigen Strafraumkante in Szene gesetzte Olmo schießt mit dem rechten Spann gegen Kobels Laufrichtung auf die linke Ecke. Der Ball rauscht letztlich recht klar an dieser vorbei.

14. Schlager bewirbt sich mit einem Foul an Brandt, mit dem er einen schnellen Gegenstoß des BVB ausbremst, für eine erste Verwarnung. Zudem löst er mit seinem Einsteigen eine kleine Rudelbildung aus, an der auch Füllkrug beteiligt ist. Schiedsrichter Deniz Aytekin löst die Situation ohne Gelbe Karte.

12. Füllkrug verlangt Gulácsi alles ab! Sancho flankt aus der halbrechten Spur perfekt in den Lauf des Ex-Bremers, der das bessere Timing als Bewacher Lukeba hat und aus mittigen zehn Metern auf die obere rechte Ecke köpft. Gulácsi verhindert den Einschlag mit einerr tollen Flugeinlage.

10. ... Brandts scharfe Ausführung mit dem rechten Innenrist verlängert Wolf am nahen Fünfereck mit der Stirn an die mittige Fünferkante. Dort befördert Orbán den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

9. Sancho erzwingt über links gegen Simakan die Premierenecke der Westfalen...

7. Da war mehr drin für den RBL! Openda verlagert aus der halbrechten Spur in das Zentrum zu Simons, der aus mittigen 19 Metern mit dem rechten Innenrist Maß nimmt. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball klar drüber.

5. Die Sachsen gehen in den Premierenmomenten früh drauf und halten den Schwerpunkt des Geschehens bisher in der Hälfte der Schwarz-Gelben. Die haben hinsichtlich der Genauigkeit im Zusammenspiel noch Luft nach oben.

2. Das Heimteam mit dem ersten Vorstoß! Openda ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines steilen Anspiels Simakans aus dem Mittelfeld. Kobel wirft sich gerade noch rechtzeitig vor dem Angreifer auf den Ball.

1. Leipzig gegen Dortmund – auf geht's in der Red-Bull-Arena!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Westfalen, die in der Fremde die zweitmeisten Punkte aller Bundesligateams holten (30) und die auswärts letztmals am 11. November eine Partie in der nationalen Eliteklasse verloren, stellt Coach Edin Terzić nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Bayer Leverkusen viermal um. Wolf, Özcan, Nmecha und Adeyemi nehmen die Plätze Maatsens, Cans (beide gelbgesperrt), Sabitzers und Bynoe-Gittens’ (beide auf der Bank) ein.

Auf Seiten der Sachsen, die das Hinspiel am zweiten Adventswochenende im Signal-Iduna-Park nach 75-minütiger Überzahl mit 3:2 für sich entschieden und die wettbewerbsübergreifend ihre letzten letzten drei Heimspiele gegen den BVB gewannen, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Heidenheim 1846 eine personelle Änderung vorgenommen. Simakan bekommt auf der rechten Abwehrseite den Vorzug vor Henrichs (Bank).

Borussia Dortmund hat es am vergangenen Sonntag nur knapp verpasst, den neuen Meister Bayer Leverkusen als erstes Team in der gesamten Pflichtspielsaison 2023/2024 zu besiegen. Bis tief in die Nachspielzeit lagen die Schwarz-Gelben dank Füllkrugs spätem Treffer (81.) vorne, kassierten dann nach einer Ecke aber doch noch den Ausgleich (90.+7). Im Kampf um Rang vier war der 30. Spieltag also ein Rückschlag für den Champions-League-Halbfinalisten, der sein erneutes Startrecht in der Königsklasse aber möglicherweise auch als Fünfter ergattern kann.

Der RB Leipzig ist seit Anfang März beinahe makellos unterwegs. Nachdem die Roten Bullen vier ihrer ersten sieben Bundesligapartien des Kalenderjahres 2024 verloren hatten, holten sie seit dem 24. Spieltag 19 von 21 Punkten. Infolge der recht klaren Siege beim SC Freiburg (4:1) und gegen den VfL Wolfsburg (3:0) musste sich Leipzig den jüngsten Dreier beim 1. FC Heidenheim 1846 hart erarbeiten. Šeško besorgte kurz vor der Pause die Führung (42.); nach dem Ausgleich Mitte der zweiten Halbzeit (69.) schoss Openda in der Schlussphase das Siegtor (85.).