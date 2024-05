16. Maximilian Wittek Bochum Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Maximilian Wittek

Ein Abschlag von Rønnow kommt postwendend zurück und Hofmann legt per Kopf für Stöger ab, der geistesgegenwärtig den rechts durchstartenden Broschinski auf die Reise schickt. Von der Grundlinie gibt dieser den ball in den Rückraum und findet Maximilian Wittek. Der hält einfach den Fuß rein und trifft aus sieben Metern ins kurze Eck. Rønnow ist noch dran, hat aber keine Chance.

13. Beide Seiten operieren viel mit langen und hohen Bällen und gehen dann energisch auf die zweiten Bälle. Ein spielerischer Leckerbissen wird das heute kaum werden, aber damit hat sicherlich auch niemand gerechnet.

12. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke schickt Josip Juranović den Ball in die Box, hat aber erneut nicht die nötige Höhe drin.

10. Diesmal bringt Stöger das Leder flach in die Box und findet dort Hofmann. Der Stürmer zieht 15 Meter vor dem Tor nach innen und drückt aus 15 Metern ab, wird aber umgehend geblockt.

8. Bochums erster zgahafter Vorstoß mündet in einer Flanke von Stöger, die aber leicht abgefälscht wird und als Bogenlampe in die Arme von Keeper Rønnow plumpst.

6. Josip Juranović will eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld in den Strafraum ziehen, kriegt den Ball dabei aber kaum in die Luft. Bochum klärt problemlos schon weit vor dem Sechzehner.

4. Beide Teams beginnen etwas nervös und die Partie ist bis hierher ziemlich zerfahren. Kaum eine Ballbesitzphase dauert länger als wenige Sekunden.

2. Hollerbach kriegt schon nach wenigen Sekunden von Ordets ordentlich einen mit, vertritt sich dann und hält sich den Knöchel. Nach kurzer Behandlungspause scheint es aber erstmal weiterzugehen.

1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen in Rot und Weiß, Bochum trägt Blau.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marco Fritz und seinen beiden Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Für den Videobeweis ist an diesem Nachmittag Pascal Müller verantwortlich.

Union-Coach Bjelica warnte im Vorfeld vor dem wiedererstarkten Gästen. "Das wird eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Bochum ist eine Mannschaft, die sehr zielgerichtet spielt", so der 52-Jährige, der vor allem auf den Heimvorteil setzt: "Wir sind maximal fokussiert und hoffen, besonders mit der Unterstützung unserer Fans, dass die drei Punkte im Stadion An der Alten Försterei bleiben." Heiko Butscher zeigte sich auf der anderen Seite nach seinem ersten Erfolg erleichtert: "Der Sieg gegen Hoffenheim hat uns allen gutgetan, der Mannschaft, den Fans, dem Umfeld", so der Gästetrainer, der vor allem eines auch in Berlin umsetzen will: "Wir müssen unseren Fußball wieder auf den Platz bekommen."

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen. András Schäfer und Benedict Hollerbach rutschen für Yorbe Vertessen und Brenden Aaronson (beide Bank) in die Startelf. Beim VfL gibt es nur einen Wechsel und der ist notgedrungen. Patrick Osterhage ersetzt im Mittelfeld den gelbgesperrten Anthony Losilla.

Bei den Gästen konnte Interimstrainer Heiko Butscher zuletzt im dritten Spiel den ersten Sieg landen. Durch das 3:2 gegen Hoffenheim, an dem Kevin Stöger mit seinem Doppelpack großen Anteil hatte, hat der VfL nach acht sieglosen Partien erstmals wieder dreifach gepunktet und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Nun wollen die Bochumer auch in der Fremde endlich mal was mitnehmen, denn das ist ihnen bisher kaum gelungen. Mit mageren sieben Punkten jenseits des heimischen Rasens ist der VfL Bochum das schlechteste Auswärtsteam der ganzen Liga.

Vor wenigen Monaten hatten die Eisernen noch Real Madrid zu Gast, nächste Saison könnte es nach Elversberg gehen. Union hat in dieser Saison einen beispiellosen Absturz erlebt, den nach dem Aus von Erfolgscoach Urs Fischer auch Nenad Bjelica nicht verhindern konnte. Ganze fünf Siege konnte der Kroate in 16 Spielen einfahren. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur dank zweier Nullnummern überhaupt etwas Zählbares für die Köpenicker. Dabei zeigte Berlin zumindest im letzten Spiel in Gladbach nach der Pause eine starke Leistung, verpasste aber den Siegtreffer.

Genau ein Tor trennt die Eisernen und den VfL in der Tabelle vor diesem drittletzten Spiel. Union rangiert auf Platz 14 direkt vor den Bochumern und beide Teams haben nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort liegt derzeit das zuletzt stark aufspielende Mainz 05, das später am Abend noch in Heidenheim antritt. Beide Klubs brauchen hier also im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt Punkte. Nach dem gestrigen Remis der Kölner würde derweil beiden ein Punkt bereits reichen, um zumindest den direkten Abstieg schon mal zu vermeiden.