45. +1 Halbzeitfazit:

Mit einer möglichen Verletzung geht es in die Pause, weil sich Silvan Widmer mit dem Halbzeitpfiff das Knie verdreht! Das könnte einen Schatten auf eine Halbzeit werfen, die Mainz 05 mit 0:1 für sich entscheiden konnte. Der 1. FC Heidenheim fand grundsätzlich besser ins Spiel, erlaubte sich weniger Fehler und hatte den ein oder anderen Abschluss. Richtig gefährlich wurde es aber selten, wodurch die Führung der Gäste noch überraschender fiel. Caci flankte den Ball auf Burkardt, der den Schlappen reinhielt und mit der ersten klaren Chance die Führung erzielte. Danach präsentierte sich Mainz besser, ohne jedoch nachlegen zu können. Von Heidenheim muss jetzt wieder mehr kommen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Quasi von der Grundlinie spielt Ajorque den Ball in die Mitte, vielleicht sogar als Schuss geplant. Die Kugel landet aber nur im Außennetz.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Caci spielt den Ball stark zu Ajorque, der direkt ablegen möchte, doch sein Ziel verfehlt. Heidenheim kann sich zumindest für den Moment befreien. Wenig später geht der Ball aber wieder an den FSV.

40. Jetzt können sich die Gäste noch ein Stück defensiver aufstellen und auf Konter lauern. Das dürfte schwierig für Heidenheim werden, wobei Mainz in dieser Saison noch keinen einzigen Auswärtssieg feiern konnte.

37. Jonathan Burkardt Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Jonathan Burkardt

Plötzlich führen die Gäste! Links darf Caci unbedrängt vors Tor flanken. Burkardt läuft entgegen, wodurch er die Innenseite reinhalten kann und technisch wunderbar ins linke Eck trifft!

36. Jetzt hat Kevin Müller auch mal was zu tun. Van den Berg bekommt aus kurzer Distanz aber nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Müller die Kugel über dem Kopf fangen kann.

35. Benedikt Gimber Heidenheim Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

Gimber geht ein bisschen zu rabiat in den Zweikampf mit Burkardt, weshalb Jablonski ihm den gelben Karton zeigt.

33. Aus der zweiten Reihe versucht es Sessa, trifft den Ball aber mit deutlich zu viel Innenrist. So rollt das Leder weit links vorbei.

32. Heidenheim hat die Nase nach über einer halben Stunde leicht vorne. Das liegt vor allem daran, dass sie sich weniger Fehler im Spielaufbau und Lücken im Abwehrverbund leisten.

29. Auf einmal hat Kleindienst die Chance! Der Stürmer wird super mit einem hohen Ball hinter die Abwehr geschickt, holt den Ball stark herunter, doch tritt dann unter Bedrängnis halb am Spielgerät vorbei. Direkt vor Zentner kann er sogar nochmal reinstochern, doch setzt den Ball damit rechts vorbei!

27. Leandro Barreiro Mainz Gelbe Karte für Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05)

Barreiro verhindert das Umschalten der Hausherren und sieht dafür Gelb.

25. Richtig Tempo geht dem Spiel weiterhin an vielen Stellen ab. Auch wenn man Platz hat, scheitert vor allem Mainz daran, den Ball zur richtigen Zeit zur richtigen Stelle zu befördern.

22. Ajorque steht vielversprechend mit dem Rücken zum Tor und könnte den Ball ablegen, als an der Seitenlinie die Fahne hochgeht. Mit dem Standbein befand er sich im Abseits, als er angespielt wurde.

20. Hinten rechts blockt Traoré einen wuchtigen Ball von Caci. Schwer zu sagen, ob er den scharf vors Tor spielen oder sogar schießen wollte.

18. Auf der anderen Seite flankt Widmer den Ball auf Jae-sung Lee, der die Kugel beim Kopfball nicht gut trifft. Statt aufs Tor legt er den Ball damit fast für Ajorque auf, der jedoch einen Schritt zu spät kommt.

17. Die nächste Halbchance geht ebenfalls an Heidenheim, bis Sessa den Ball zu weit in den Lauf von Kleindienst speilt. So geht Kohr dazwischen, ansonsten hat Kleindienst eine Schusschance.

14. Kleindienst holt den ersten Eckstoß für die Hausherren heraus. Da tritt natürlich Niklas Beste an, hebt die Kugel allerdings auf den Kopf eines Mainzers.

12. Jetzt ist Pieringer viel zu frei im Zentrum, nimmt links nochmal Beste mit, der zurück zu Pieringer in den Strafraum gibt. Vor van den Berg möchte sich Pieringer die Kugel auf den rechten Fuß legen, läuft dabei aber in seinen Gegenspieler hinein und geht zu Boden. Das ist kein Elfmeter. Stattdessen befreien sich die Mainzer.

10. Es ist eine sehrt träge Anfangsphase ohne großes Risiko. Dann bekommt Eren Dinkçi aber zu viel Platz im Zentrum, weshalb er den Ball nach vorne treibt und wuchtig abschließt. Zentner faustet das Leder zur Seite weg.

7. Auf klare Chancen muss man noch immer warten. Beide Teams arbeiten defensiv sehr diszipliniert und bieten wenig an.

4. Zum ersten Mal setzen sich die Gäste vorne fest. Über mehrere Kopfbälle bereinigt Heidenheim die Situation, ehe plötzlich der Konter läuft. Kleindienst hat vermeintlich viel Platz, wird jedoch eingeholt und sein Pass landet schließlich beim Gegner.

1. Die Kugel rollt am Rande Baden-Württembergs. Mainz stößt an und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Das Publikum der Voith-Arena empfängt die einlaufenden Mannschafen mit warmem Applaus. Es dauert nicht mehr lange.

Mit Sven Jablonski reist ein durchaus erfahrener Schiedsrichter ins beschauliche Heidenheim. Dem 34-jährigen Bremer assistieren die Linienrichter Sascha Thielert und Lasse Koslowski.

Einige Wechsel mehr muss Bo Henriksen vornehmen. Phillip Mwene (Gelb-Rot), Nadiem Amiri, Brajan Gruda (beide Gelb) und Karim Onisiwo (Handverletzung) fehlen allesamt in einer ansonsten gut eingespielten Truppe. Heute müssen es Silvan Widmer, Jae-sung Lee, Edimilson Fernandes und Ludovic Ajorque richten.

Auf einer Position wechselt Frank Schmidt im Vergleich zum späten Sieg über Darmstadt 98. Das liegt an der Rückkehr von Omar Traoré, der vergangene Woche noch wegen einer Gelbsperre fehlte. Er darf heute wieder ran und ersetzt Norman Theuerkauf.

Im Hinspiel feierte der 1. FC Heidenheim einen durchaus glücklichen Auswärtssieg. Mit dem einzigen Schuss der ersten Halbzeit brachte Marvin Pieringer sein Team in Führung. Nach der Pause versemmelte die Nullfünfer eine ganze Reihe an Großchancen, sodass es letztlich beim 0:1 blieb. Es war der erste Auswärtssieg in der Bundesliga in der Geschichte der Schwaben.

Nachdem man den Sieg gegen Köln vergangene Woche verpasste, kann Mainz 05 heute Nägeln mit Köpfen machen. Mit drei Punkten wäre zumindest der direkte Abstieg definitiv ausgeschlossen. Außerdem würden sie sich an Union Berlin auf Platz 15 vorbeischieben. Um das einmal in einen Kontext zu setzen: Der FSV konnte in dieser Saison nur am 2. Spieltag einen Tabellenplatz außerhalb der Abstiegsplätze einnehmen. Es ist einmal mehr ein starkes Comeback bereits abgeschriebener Mainzer.

Im Duell der Aufsteiger setzte sich der 1. FC Heidenheim vergangene Woche mit einem späten 0:1 gegen den SV Darmstadt durch und schickte die Hessen damit offiziell zurück in die 2. Bundesliga. Für Heidenheim war es der erste Sieg seit dem Überraschungserfolg gegen den FC Bayern und inzwischen wurde es zum sicheren Klassenerhalt. Damit kann der Fokus nun auf Europa liegen - so unglaublich das klingen mag. Da die vier Teams vor den Schwaben allesamt Punkte ließen, könnte Heidenheim bis auf einen Punkt an Platz sieben heranrücken.