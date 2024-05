Koch löffelt den Ball immerhin mal wieder in Richtung Bayer-Tor und will Ekitike mit einem Heber bedienen. Hrádecký spielt aufmerksam mit und fängt den Ball im hohen Fünfer sicher aus der Luft ab.

Eintracht unter Druck! Nach einem zu kurz gespielten Pass von Trapp wird Tuta am eigenen Strafraum von Tella überrumppelt. Der Leverkusener schließt daraufhin mit einem Mix aus Schuss und Flanke ab und zirkelt das Leder scharf am linken Pfosten vorbei.

Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Granit Xhaka Bayer heute besiegen? Nicht mit Xhaka! Der Schweizer dämpft die Hoffnungen der Hessen mit einem traumhaften Halbvolley und haut den Ball aus 22 Metern von halblinks unhaltbar in die rechte Ecke. Was für eine Schusstechnik!

Frankfurt kommt gut rein! Dina-Ebimbe sticht in eine Lücke auf der rechten Außenbahn und sichert der SGE die erst Ecke. Chaïbi übernimmt danach den ersten Standard, bleibt mit seiner Hereingabe aber direkt an der Bayer-Abwehr im Fünfer hängen.

Und los! Bayer stößt an und trägt heute weiße Trikots. Die Eintracht läuft in Rot-Schwarz auf.

Ohne Xabi Alonso auf der Bank steigt für Bayer 04 heute die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen die AS Rom. In der Liga geht es für Bayer 04 „nur“ noch darum, den Unbesiegt-Status weiterhin zu verteidigen und tatsächlich als erstes Bundesliga-Team ohne Niederlage in den Meisterhafen einzulaufen. Drei Spiele muss die Werkself dafür noch überstehen. „Es wird jede Woche ein bisschen schwieriger, alle Teams wollen uns als Erstes besiegen“, sagte Xabi Alonso zu den Chancen auf die Rekordsaison.