21. Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs haben die Gäste aus Köln etwas mehr vom Spiel. Das Team von Steffen Baumgart lässt momentan Ball und Gegner laufen und kontrolliert das Geschehen. Freiburg weicht etwas zurück und versucht die Gäste damit etwas aus der Reserve zu locken.

18. Nach mehr als fünf Minuten Unterbrechung halten die Schmähgesänge der Fans zwar weiter an, aber wenigstens ist der Platz nun wieder freigeräumt und es kann wieder Fußball gespielt werden.

16. Die Aufräumarbeiten im Strafraum der Breisgauer sind noch immer im Gange. Zahlreiche Ordnungskräfte sammeln seit Minuten die Gegenstände vom Boden auf, um diese so schnell wie möglich zu entsorgen. Allzu lange sollte die Unterbrechung aber nicht mehr dauern.

13. Pünktlich nach zwölf Minuten melden sich die Fans zu Wort und protestieren lautstark gegen den Einstieg der Investoren in die DFL. Und damit nicht genug - aus dem Fanblock hinter Noah Atubolu werden zahlreiche Süßigkeiten auf den Platz geworfen, sodass das Spiel momentan unterbrochen ist. Die Fans der Bundesliga scheinen, was dieses Thema angeht, einer Meinung zu sein.

12. Auch die Freiburger mit dem ersten Torschuss! Merlin Röhl zieht am Strafraum aus halblinker Position nach innen und sucht den Abschluss auf die kurze Ecke. Der Flachschuss rauscht aber etwa einen Meter am ersten Pfosten vorbei - Marvin Schwäbe wäre wohl auch zur Stelle gewesen.

10. Der erste Abschluss gehört den Gästen! Luca Waldschmidt schlägt am rechten Sechzehnereck eine gefühlvolle Flanke in den Strafraum Richtung Jan Thielmann, der mit der Fußspitze allerdings nicht mehr genug Druck hinter die Kugel bekommt - kein Problem für Noah Atubolu.

10. In den ersten Minuten tasten sich die Teams gegenseitig ab. Die Gastgeber haben momentan etwas mehr Ballbesitz, dringen allerdings noch nicht durch die kompakte Defensive der Rheinländer. Auch der Effzeh verzeichnet phasenweise Ballbesitz weit in der gegnerischen Hälfte, allerdings noch ohne wirklich gefährlich zu werden.

7. Gegen den Ball attackieren die Freiburger in einer flachen 4-4-2-Formation. Folglich schiebt Merlin Röhl bei gegnerischem Ballbesitz neben Lucas Höler und bildet mit ihm eine Doppelspitze, während Vincenzo Grifo und Ritsu Dōan auf eine Linie mit den beiden Sechsern fallen.

4. Nach einem Block von Chabot gegen Dōan links im Strafraum segelt eine erste Ecke der Breisgauer in den gegnerischen Strafraum. Grifo schlägt die Kugel mit viel Zug zentral vor den Fünfmeterraum, die Hintermannschaft der Gäste ist allerdings hellwach und lässt gegen die Standardspezialisten aus Freiburg nichts anbrennen.

2. Wie auch in den anderen Bundesliga-Stadien herrscht in Freiburg in den Anfangsminuten fast schon gespenstische Stille, im Zeichen des Protests gegen den Einstieg von Investoren in die DFL. Nach zwölf Minuten dürfte sich das allerdings ändern.

1. Los gehts im Breisgau! Die Zuschauer ausverkauften im Europa-Park-Stadion freuen sich auf das Spiel zwischen Freiburg und Köln!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Harm Osmers. An den Seitenlinien wird er von Dominik Schaal und Thorben Siewer assistiert.

Dagegen dürften die Gastgeber aber sicherlich etwas einzuwenden haben. Die Breisgauer, die unter der Woche in der Europa League mit 2:0 bei West Ham United unterlagen, setzen heute ebenfalls auf das bewährte 4-2-3-1-System. Im Vergleich zur Pleite in London wechselt Trainer Christian Streich insgesamt zweimal. Roland Sallai muss heute zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen und wird von Merlin Röhl ersetzt. Außerdem sitzt Michael Gregoritsch ebenfalls draußen, für ihn rückt Lukas Höler in die Sturmspitze. Ein recht überraschender Wechsel, wenn man bedenkt, dass der Österreicher in den letzten vier Pflichtspielen fünf Treffer für den Sport-Club erzielt hat. Ob der SCF auch ohne ihn seine Siegesserie in der Liga fortsetzen kann?

Die Gäste treten heute erneut in einem 4-2-3-1-System an, in dem Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum torlosen Remis gegen die Mainzer allerdings ganze vier personelle Veränderungen vornimmt. Beide Außenverteidiger tauscht der Effzeh-Coach aus und bringt somit Schmitz für Carstensen und Finkgräfe für Heintz, dem damit ein Startelfeinsatz gegen seinen Ex-Club verwehrt bleibt. Außerdem muss Maina zunächst auf der Bank Platz nehmen und wird heute auf der linken Seite von Kainz vertreten. Auch in der Sturmspitze herrscht weiterhin reger Wechsel, Selke rückt für den in dieser Spielzeit immer noch torlosen Tigges in die Startformation. Da alle Teams, die in der Tabelle unter den Kölnern stehen, an diesem Spieltag bereits verloren haben, hat der Effzeh heute die Möglichkeit, wahre Big Points im Kampf um den Klassenerhalt zu landen.

In etwa 45 Minuten rollt der Ball im Europa-Park-Stadion. Der SC Freiburg, der zuletzt zwei recht schmucklose, aber effektive Auswärtssiege bei Mainz und Wolfsburg einfahren konnte, grüßt derzeit von Rang acht der Tabelle und könnte mit einem Dreier heute zu den internationalen Plätzen aufschließen. Die Gäste aus Köln hingegen haben ganz andere Sorgen. Das Team von Steffen Baumgart steht zwar vor dem Spiel mit zehn Punkten auf Platz 15, liegt damit aber nur einen Zähler vor dem aktuellen Schlusslicht aus Darmstadt. Der Effzeh durchlebt aber momentan eine recht ordentliche Phase, von den letzten fünf Partien ging nur eine verloren - und das gegen die Bayern. Daher ist es gut möglich, dass die Rheinländer auch heute den ein oder anderen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt aus dem Breisgau entführen könnten, auch wenn die Tabellensituation derzeit natürlich für die Hausherren spricht.