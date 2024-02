Das Stadion ist übrigens aufgrund eines medizinischen Notfalls so ruhig. Im Fanblock von Leipzig kämpfen Sanitäter um das Leben eines Anhängers. Deshalb sind die Fans still. Die Gladbacher Fanszene trauert um ein verstorbenes Mitglied und hält sich deshalb zurück. Es ist eine eigentümliche Kulisse.

Die Gäste werden besser. Netz schlägt von links eine starke Flanke in den Strafraum. Am zweiten Pfosten muss Raum zur Ecke klären, weil es sonst klingelt.

Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons Ein wunderschönes Tor bringt RB in Führung! Die Hausherren erobern den Ball im Zentrum und dann geht es schnell. Olmo spielt an die Strafraumgrenze auf Poulsen, der mit dem ersten Kontakt für Xavi auflegt. Die Kugel landet auf dem rechten Oberschenkels des Niederländers. Er nimmt sie an und haut sie volley aus 16 Metern neben den linken Pfosten ins Tor. Das war klasse gemacht von Xavi.

Leipzig hat in der Anfangsphase viel den Ball, aber meistens nur in ungefährlichen Zonen. Gladbach verdichtet das Mittelfeld gut.

Nach der bitteren 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid geht es für Leipzig mit einem nicht weniger wichtigen Spiel in der Bundesliga weiter. Die Sachsen wurden Ende Januar von Dortmund aus den Top 4 verdrängt. Dadurch ist die Qualifikation für die Königsklasse in Gefahr. Die Mannschaft von Marco Rose sucht 2024 aber noch nach ihrer Form: In fünf Ligaspielen gab es nur einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die Heimbilanz gegen Gladbach macht für die heutige Partie hingegen Mut: In sieben Bundesligaspielen zuhause gegen die Fohlen hat Leipzig kein einziges Mal verloren.